Trade2Telegram — плагин для автоматической отправки торговых уведомлений из MetaTrader в Telegram.

Инструмент предназначен для трейдеров, управляющих капиталом, ведущих сигнальные каналы или обучающие сообщества. Плагин копирует все торговые операции из терминала и публикует их в выбранный чат, группу или канал Telegram.

Сообщения отправляются автоматически при открытии и закрытии позиций, изменении уровней стоп-лосса и тейк-профита, срабатывании отложенных ордеров или частичном закрытии сделки.

Пользователь может настроить формат сообщений: указать инструмент, направление сделки, объем, цены входа и выхода, уровни SL/TP, результат в пунктах и деньгах. Также поддерживается добавление хэштегов и комментариев, выбор между серверным и локальным временем.

Плагин работает напрямую через Telegram Bot API, без участия сторонних сервисов. Для подключения достаточно указать токен бота и ID нужного чата или канала.

Основные преимущества:

  • Полностью автоматическая отправка уведомлений о сделках;
  • Гибкая настройка формата и частоты сообщений;
  • Поддержка всех типов ордеров;
  • Возможность ведения публичной или личной статистики сделок.

Плагин идеально подходит для сигнал-каналов, проп-трейдинговых офисов, командных журналов сделок и прозрачного ведения торговли в реальном времени.


