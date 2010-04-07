RVFL Indicator One Candle Strategy

UPGRADE AVAILABLE: Tired of manual trading? I just released the Automated MTF Version with Mobile Alerts and Auto-Targets. Get the Pro Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/159350





Range Vector Fibo Logic (Indikator) Ein-Kerzen-Strategie



Wachen Sie nicht mehr um 3 Uhr morgens auf, um Linien manuell zu zeichnen. Range Vector Fibo Logic (Indikator) ist das professionelle visuelle Werkzeug für die beliebten Strategien "One Candle" und "Daily Breakout", die von institutionellen Händlern verwendet werden.

Wenn Sie die berühmte " Daily High/Low Breakout" -Strategie handeln (oft auf YouTube zu sehen), automatisiert dieses Tool die gesamte Analyse für Sie. Es projiziert sofort die Vector Breakout Levels, Stop-Loss-Zonen und Fibonacci-Gewinnziele für den aktuellen Tag auf der Grundlage der gestrigen Volatilität.





DAS PROBLEM

Sie wissen, dass die Strategie funktioniert (1:2 oder 1:2,5 Risiko-Ertrags-Verhältnis). Aber die Ausführung ist schwierig:

Sie müssen das Hoch/Tief des Vortages manuell berechnen.

Sie müssen jeden Tag die Fibonacci-Extension-Levels einzeichnen.

Sie müssen auf den Chart starren und auf den Ausbruch warten.





DIE LÖSUNG

Dieser Indikator übernimmt die Rechenarbeit für Sie.

Auto-Erkennung: Identifiziert automatisch den gestrigen Hoch/Tief-Bereich. Auto-Projektion: Zeichnet sofort Ihre Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Linien auf dem Chart. Strategie bereit: Wird mit den viralen "High Precision"-Einstellungen(0,9 SL / 1,25 TP) vorinstalliert, die in erstklassigen Goldstrategien verwendet werden.





SIE MÖCHTEN DEN HANDEL AUTOMATISIEREN?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Niveaus an, aber Sie müssen immer noch auf die Schaltfläche klicken und den Handel verwalten.

Sind Sie es leid, den Ausbruch zu verpassen, während Sie schlafen? Ich habe die vollautomatische Expert Advisor (EA) Version dieser Strategie entwickelt. Er handelt genau diese Linien für Sie, verwaltet das Risiko und führt sie mit Scharfschützenpräzision aus - sogar während Sie schlafen.





ERHALTEN SIE HIER DEN AUTOMATISIERTEN EA - Range Vector Fibo Logic ( mit Zeitfiltern, Auto-Risikomanagement und Kapitalschutzlogik)





SCHLÜSSEL-FEATURES

Visuelle Einfachheit: Saubere, institutionell geprägte Linien (kein Chart-Wirrwarr).

Vollständig anpassbar: Ändern Sie die Fibonacci-Verhältnisse, um sie an Ihre eigene Strategie anzupassen (z. B. setzen Sie SL auf 0,8 und TP auf 1,4 für ein klassisches 1:2-Setup).

Historische Rückverfolgung: Passen Sie die Einstellung History_Days an, um visuell zu prüfen, wie sich die Levels in den letzten 10, 20 oder 30 Tagen auf den Preis ausgewirkt haben.

Gold Optimiert: Die Standardeinstellungen sind auf die Volatilitätsvektoren des XAUUSD abgestimmt.





PARAMETER (EINGABEN)

History_Days: Wie viele vergangene Tage angezeigt werden sollen (Standard: 10).

Long_SL_Level / Short_SL_Level: Das Fibonacci-Verhältnis für Ihren Stop-Loss (Standardwert: 0,9).

Long_TP_Level / Short_TP_Level: Das Fibonacci-Verhältnis für Ihren Take Profit (Standardwert: 1,25).

Visuelles: Passen Sie die Linienfarben und -breite an Ihr Chartthema an.





ÜBER DEN AUTOR

Ravi Gurung | Quant Developer & Algo Trader Überbrückung der Lücke zwischen manueller Intuition und automatisierter Präzision.

Laden Sie diesen Indikator jetzt KOSTENLOS herunter und beenden Sie das manuelle Zeichnen von Fibonacci-Linien für immer. Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung!