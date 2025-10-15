Telegram2MT5 Signal Copier
- Utilitários
- Salvador Martinez Ramos
- Versão: 1.262
- Atualizado: 8 dezembro 2025
- Ativações: 5
Telegram2MT5 Signal Copier — Automatize a cópia dos seus sinais do Telegram diretamente no MetaTrader 5
Com o Telegram2MT5 Signal Copier, cada sinal que você recebe no Telegram é executado de forma instantânea e automática na sua conta MetaTrader 5.
Rápido, confiável e totalmente personalizável.
Baixe o arquivo Windows Bridge APP e o tutorial
O arquivo de bridge é necessário para conectar o Painel Web Local ao EA do MT5
Compatível com Windows 10 & Windows 11 — 64 bits — e Windows Server a partir de 2016
Principais recursos
- Compatibilidade total: funciona perfeitamente com canais públicos e privados — sem restrições.
- Execução instantânea: detecta e envia ENTRY, STOP LOSS e até 5 níveis de TAKE PROFIT em milissegundos. (Use ordens pendentes por enquanto.)
- Padrões personalizados: adapte facilmente o copiador ao formato exato de sinal usado pelos seus canais do Telegram — sem precisar programar.
- Gestão flexível: escolha usar o SL/TP original ou definir seus próprios níveis personalizados.
- Modo RRR dinâmico: defina seus níveis de Take Profit com base na relação Risco/Retorno (RRR).
- Painel visual: Painel Web Local, interface moderna e intuitiva, integrada ao EA do MT5 para um controle simples.
- Desempenho otimizado: leve, estável e com baixo consumo de recursos.
- Auto Break Even — ao atingir determinado lucro em USD, o EA pode mover o SL para o ponto de equilíbrio.
Funcionalidades futuras (em desenvolvimento):
- Dynamic Trailing Stop — trailing stop dinâmico que ajusta o SL automaticamente conforme a operação evolui.
- Daily Max Drawdown Limit — limite diário de rebaixamento, ideal para contas financiadas e challenges (FTMO, MFF etc.).
- News Filter — filtro de notícias para evitar operar em eventos de alto impacto.
- Daily Max Trades Limit — limite máximo de operações por dia.
- Daily Basket Profit Target — alvo diário de lucro do cesto; fecha automaticamente todas as operações quando a meta diária é atingida.
- Spread & Slippage Filters — filtros de spread e slippage para evitar operações em condições ruins de execução.
- Time Filter — filtro de horário para evitar operar em determinados períodos.
- Estatísticas por canal — ordens ganhas e perdidas por canal e por volume.
Rápido, seguro e totalmente local
Não são necessários servidores externos nem APIs de terceiros.
Todos os processos rodam localmente no seu PC, garantindo máxima privacidade, velocidade e controle sobre as suas operações.