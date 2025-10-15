Telegram2MT5 Signal Copier

Telegram2MT5 Signal Copier — Automatize a cópia dos seus sinais do Telegram diretamente no MetaTrader 5

Com o Telegram2MT5 Signal Copier, cada sinal que você recebe no Telegram é executado de forma instantânea e automática na sua conta MetaTrader 5.

Rápido, confiável e totalmente personalizável.


Baixe o arquivo Windows Bridge APP e o tutorial

O arquivo de bridge é necessário para conectar o Painel Web Local ao EA do MT5

Compatível com Windows 10 & Windows 11 — 64 bits — e Windows Server a partir de 2016

Principais recursos

  • Compatibilidade total: funciona perfeitamente com canais públicos e privados — sem restrições.
  • Execução instantânea: detecta e envia ENTRY, STOP LOSS e até 5 níveis de TAKE PROFIT em milissegundos. (Use ordens pendentes por enquanto.)
  • Padrões personalizados: adapte facilmente o copiador ao formato exato de sinal usado pelos seus canais do Telegram — sem precisar programar.
  • Gestão flexível: escolha usar o SL/TP original ou definir seus próprios níveis personalizados.
  • Modo RRR dinâmico: defina seus níveis de Take Profit com base na relação Risco/Retorno (RRR).
  • Painel visual: Painel Web Local, interface moderna e intuitiva, integrada ao EA do MT5 para um controle simples.
  • Desempenho otimizado: leve, estável e com baixo consumo de recursos.
  • Auto Break Even — ao atingir determinado lucro em USD, o EA pode mover o SL para o ponto de equilíbrio.


Funcionalidades futuras (em desenvolvimento):


  • Dynamic Trailing Stop — trailing stop dinâmico que ajusta o SL automaticamente conforme a operação evolui.
  • Daily Max Drawdown Limit — limite diário de rebaixamento, ideal para contas financiadas e challenges (FTMO, MFF etc.).
  • News Filter — filtro de notícias para evitar operar em eventos de alto impacto.
  • Daily Max Trades Limit — limite máximo de operações por dia.
  • Daily Basket Profit Target — alvo diário de lucro do cesto; fecha automaticamente todas as operações quando a meta diária é atingida.
  • Spread & Slippage Filters — filtros de spread e slippage para evitar operações em condições ruins de execução.
  • Time Filter — filtro de horário para evitar operar em determinados períodos.
  • Estatísticas por canal — ordens ganhas e perdidas por canal e por volume.


Rápido, seguro e totalmente local

Não são necessários servidores externos nem APIs de terceiros.

Todos os processos rodam localmente no seu PC, garantindo máxima privacidade, velocidade e controle sobre as suas operações. 





Produtos recomendados
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experts
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilitários
Painel de Comércio Completo para o método "No Nonsense Forex": Este painel encapsula quase tudo o que necessitará para executar o seu próprio algoritmo NNFX, ajudando-o a negociar ainda mais rápido e fácil. Tem 3 partes: Painel de Símbolos Alterne rapidamente para qualquer símbolo nas suas tabelas, premindo o seu nome. Informações adicionais podem ser apresentadas no painel: negociações abertas actualmente, correlação dessas negociações com outros símbolos (excepto se o seu stop loss estiver no
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitários
In this article, we would like to introduce the trade panel product with the Martingale panel. This panel is made in such a way that it can meet the needs of traders to a great extent. This trade panel actually consists of two trade panels at the same time, with the first one you can take positions with certain profit and loss limits, and with the second one, you can have positions with profit limits but without loss limits. When positions lose, a new position will be added based on the settings
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitários
Indicador Daily Change - Exibição de Variação de Mercado em Tempo Real Visão Geral O Daily Change Indicator é uma ferramenta de trading profissional desenvolvida para MetaTrader 5 que fornece monitoramento em tempo real das variações diárias de preço diretamente no seu gráfico. Este indicador leve porém poderoso exibe a variação de preço do dia atual tanto em pontos absolutos quanto em termos percentuais, posicionado convenientemente próximo à linha de preço Bid para avaliação imediata do merca
Magic Auto TP and SL
Kamel Mokaddes
Utilitários
Professional automated trade management utility that instantly sets Take Profit and Stop Loss on all your trades, with advanced Breakeven and Trailing Stop features. Perfect for scalpers and day traders who want hands-free risk management. Key Features: Instant TP/SL placement on all trades (manual or automated) Smart Breakeven system - locks profits automatically Advanced Trailing Stop - follows winning trades dynamically Fully customizable - adjust all parameters to your strategy
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitários
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitários
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitários
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitários
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
Utilitários
Risk Management Panel for MetaTrader 5 Overview This tool is a comprehensive risk management indicator for MetaTrader 5 that provides traders with a visual interface to calculate and manage trade parameters based on their risk tolerance. It features a draggable panel with interactive price lines and real-time calculations. Key Features Risk Management Controls: Adjustable risk percentage (0.1%-100%) of account equity or balance Customizable risk/reward ratio with +/- buttons Choice between Equit
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilitários
This expert advisor named   TradeManager   provides a manual trading management panel in MetaTrader 5 that allows precise control over open positions. It is designed for traders who want dynamic management of Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), and Partial Close functionality. Key Features: Dynamic Trade Management : Manually set or drag-and-drop SL, TP, and BE levels. Supports partial closing at different profit levels (1:1, 1:1.5, 1:2). Automated Drawing : Automatically draw
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitários
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilitários
XP Trade Manager 1. Overview XP Trade Manager is a professional visual trading panel designed for manual traders on MetaTrader 5. It simplifies execution and provides advanced risk management tools like bulk closures, hedging, and position reversal directly from the chart. 2. Interface & Controls A. Trade Entry Section LOT: Trade volume input. Use the arrows to adjust by the Lot Box Step . TP / SL: Take Profit and Stop Loss inputs (in Points). SELL / BUY: Instant execution buttons. COMMENT: Cu
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indicadores
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
Utilitários
O OneClick Trade Panel é uma ferramenta profissional de gestão de trading que coloca funções essenciais de trading ao seu alcance. Concebido para traders que necessitam de uma gestão de trading rápida e eficiente, este EA simplifica tarefas de trading complexas em operações de um único clique. Esta ferramenta ajuda-o a gerir as suas posições abertas de forma mais rápida e eficiente do que os métodos manuais tradicionais. O que este EA faz Este Assistente Especialista oferece três funções esse
ForexcopyLocalMT5
Wei Ming Ding
Utilitários
1. Copiar pedidos, de 12 contas master para 100 contas slave. O número de contas slave pode ser personalizado, de 12 a 100. 2. Suporte MT4 a MT4, MT4 a MT5, MT5 a MT4, MT5 a MT5. 3. Identifique os sufixos de variedades de negociação em diferentes plataformas, como EURUSD, EURUSDm, EURUSDk. 4. Correspondência de moeda personalizada, como XAUUSD=GOLD. 5. Pode copiar todas as transações ou apenas copiar as instruções BUY, SELL, CLOSE 6. Você pode escolher se deseja copiar o stop profit e o stop lo
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilitários
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitários
VR Color Levels é uma ferramenta útil para quem aplica análises técnicas usando elementos como linha de tendência, retângulo e texto. É possível adicionar texto diretamente ao gráfico e fazer capturas de tela. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instruções, solução de problemas podem ser obtidos em [blog] Você pode ler ou escrever comentários em [ссылке] Versão para [MetaTrader 4] O trabalho com o indicador é realizado com um clique . Para fazer isso, clique no botão com a l
FREE
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitários
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitários
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitários
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
FREE
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
Utilitários
'Quick Close Panel' is an easy to use interface for managing orders. It has a button for closing all winning trades on the current chart, a button for closing all losing trades and another button for closing   all running trades (Losing and Winning)   on the current chart. It is very responsive and quick to execute operations due to the effective time complexity of the algorithm used in the  program.  Vist this link to download demo:  https://www.mql5.com/en/market/product/62901?source=Site+Mark
Trade Copier Agent MT5
Omar Alkassar
Utilitários
Trade Copier Agent é projetado para copiar negociações entre várias contas/terminais MetaTrader(4/5). Com esta ferramenta, você pode atuar como provedor (origem) ou receptor (destino). Todas as ações de negociação serão copiadas do provedor para o destinatário sem demora. Esta ferramenta permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador com velocidades de cópia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. Guia de instalação e entradas do Trade Copier Agent Apli
Crypto Charts
Romeu Bertho
4.11 (9)
Utilitários
A análise de cripto moedas nunca foi tão fácil com o Crypto Charts para a MetaTrader 5. Basta escolher o gráfico entre bitcoin até moedas exóticas, escolher o período desejado e anexar todos os seus indicadores favoritos dos milhares disponíveis no MQL5. Gráficos das corretoras  Binance Futures,   Poloniex ,  Bitfinex ,  Binance ,  BitMEX ,  Bittrex , BitMEX Testnet ! Faça análises mais sofisticadas e aumente a eficácia de suas negociações! Deseja negociar de modo automatizado na BitMEX? Por fav
Order Blocks Scan MT5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Indicadores
**   All Symbols   x   All Time frames   scan just by pressing scanner button ** Discount : Only 4   of 5 copy  is 35$. ***   Contact me  to send you instruction   and add you in "Order Block group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: The central banks and financial institutions mainly drive the market,   Order block is considered a market behavior that indicates accumulation of orders from banks and institutions, then   the market tends to make a sharp move(Imbala
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Mais do autor
Close all trades buttons
Salvador Martinez Ramos
Utilitários
This EA creates two buttons in a panel that you can drag to any part of the chart (simply click on the panel and drag with the mouse to the part of the chart you want) with which you can close all the open operations in the account with a simple click, or close only the trades that are currently in profit. Check out my new trade dashboard assistant :  Simple and Easy MT4 Trade Panel Tell me if you like the product and how it could be improved, Thanks :) 
FREE
SideWay or Range Market Detector
Salvador Martinez Ramos
Indicadores
This indicator uses a formula based on bollinger bands to determine if the market is in Range or not. It can be used to filter entries and not operate in a sideways market. It has a minimum value of 0.2 from which it could be operated, although you can modify it in the options to adjust it to your trading style or the market you use. If the histogram below is red, the market is in range, if it is green, volatility is higher.
FREE
Trading Assistant Auto Trail SL and Exit methods
Salvador Martinez Ramos
Utilitários
This MT4 EA created by me to help you test Your Manual Trading strategies. The EA Automatically place: SL TP Trail SL Break-Even M.Basket Trail SL based on the distance of an EMA Lot or Lot multiplier And the multiple possible combinations. Once configured, you only have to hit the buttons The EA will place the Lot, the SL, TP, Basket, or Trail automatically so that you can focus on your strategy. The EA will work in Backtest or Live Trading, Real, or Demo.
News Filter Expert Advisor for MT4
Salvador Martinez Ramos
Utilitários
News Filter EA that send you a Push notification to your MT4 phone APP and TURN OFF MT4 Automatically Before News.  This EA doesn't work in backtest From 1.7 version  the EA have  Close all trades before news functions added. You only need to allow that url in MT4 options: To see the url and how to add it to MT4, visit this post: https://www.mql5.com/en/blogs/post/754402 When Metatrader is turned off, it saves the status of all the charts, indicators and Expert Advisors that you have in them
Average Daily Range Levels
Salvador Martinez Ramos
Indicadores
The Average Daily Range Levels indicator shows the ADR levels on the chart as if they were supports and resistances and is updated daily. By default the indicator uses the 5-day average of the daily range. There are several strategies that suggest that these levels can be used to determine where the price can bounce and it is often said that the price can typically move 75% of the ADR. In future versions I may add alerts at each level Can you suggest any changes? Greetings!
Forex Sentiment Trader PRO EA
Salvador Martinez Ramos
5 (2)
Utilitários
I have created this  MT4 Tool EA to test if it is more profitable to trade in favor of the mass sentiment of traders or it is better to go against it. Remember to authorize Myfxbook url in WebRequest options in MT4 .  Features: Market Sentiment update every 30 minutes SL TP BreakEven Trail SL Daily Target Profit Max Daily DrawDown (Useful for prop firm) Max Spread Filter Time Filter Custom Trade Comments Protection in case a pair is not read correctly from the web (Prevents improper closing or o
Simple and Easy MT4 Trade Panel
Salvador Martinez Ramos
Utilitários
Simple and Easy MT4 Trade Panel by Winidecorw I created this EA to make your life easier by making it easier and faster to open your trades. The price will increase progressively, take advantage now! Simplify Your Trading with the Simple and Easy MT4 Trade Panel Are you tired of wasting time setting up each trade in MetaTrader 4? With the simple and easy MT4 trading dashboard, taking your trading to the next level has never been so quick and easy! This Trade Assistant dashboard is the Simple an
Trend Hunter Beast
Salvador Martinez Ramos
Indicadores
Trend Hunter Beast MT5 Indicator Easy to follow the overall trend by looking at a higher timeframe. Simple entry when the arrow appears. Exits are made on the opposite arrow, or you can place a stop loss below the last low or high, and a stop loss as desired. Applies to any Forex asset, although it is recommended to use pairs with low spreads. You can also use it on crypto assets or indices such as the SP500, etc. Check the trend on higher timeframes such as D1 and H1, and enter in the same d
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário