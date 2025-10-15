Telegram2MT5 Signal Copier

Telegram2MT5 Signal Copier — 将您的 Telegram 信号自动复制到 MetaTrader 5

Telegram2MT5 Signal Copierを使えば、Telegramで受け取ったあらゆるシグナルが、あなたのMetaTrader 5口座で即座に自動執行されます。

高速・信頼性・フルカスタマイズ対応。


获取 Windows Bridge APP 文件和教程

桥接文件用于将本地 Web 控制面板连接到 MT5 EA

兼容 Windows 10 和 Windows 11（64 位），以及自 2016 年起的 Windows Server

Main Features

  • 完全兼容：可完美支持公开频道和私密频道——无任何限制。
  • 即时执行：在毫秒级时间内识别并下单 ENTRY、STOP LOSS 以及最多 5 个 TAKE PROFIT 水平。（目前使用挂单模式）
  • 自定义解析模板：可以轻松将复制器适配为您的 Telegram 频道使用的精确信号格式——无需编程。
  • 灵活管理：可以选择使用原始 SL/TP，或设置您自己的自定义 SL/TP。
  • 动态 RRR 模式：可以基于风险回报比（RRR）来定义 Take Profit 水平。
  • 可视化控制面板： 本地 Web 控制面板，界面现代直观，并与 MT5 EA 集成，方便进行控制。
  • 性能优化：轻量、稳定且占用资源极低。
  • Auto Break Even — 当以美元计的浮盈达到设定值时，EA 可自动将 SL 移动到保本位。


Upcoming Features (in development):


  • Dynamic Trailing Stop — 随着交易进展自动调整 SL 的动态追踪止损。
  • Daily Max Drawdown Limit — 每日最大回撤限制，非常适合资管账户和挑战赛账户（FTMO、MFF 等）。
  • News Filter — 新闻过滤器，避免在高影响力新闻事件期间进行交易。
  • Daily Max Trades Limit — 每日最大交易次数限制，用于控制每日开仓笔数。
  • Daily Basket Profit Target — 每日组合盈利目标，达到当日目标利润后自动平掉所有交易。
  • Spread & Slippage Filters — 点差与滑点过滤器，在执行条件不佳时避免进场。
  • Time Filter — 时间过滤器，避免在特定时间段进行交易。
  • 按频道统计 — 按频道统计获利单和亏损单的数量及金额。


Fast, Secure, and Fully Local

无需外部服务器或第三方 API。

所有流程均在您的电脑本地运行，为您的交易提供最大程度的隐私、速度与控制。





推荐产品
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
专家
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
实用工具
无忧外汇方法的完整交易面板。这个面板囊括了你执行自己的NNFX算法所需的几乎所有东西，帮助你更快、更容易地进行交易。它有3个部分。 符号面板 按下图表中的任何符号名称，即可快速切换到该符号。 额外的信息可以显示在面板上：当前打开的交易，这些交易与其他符号的相关性（除了他们的止损是在收支平衡或正数）和即将到来的消息（下一个每日蜡烛，当在蜡烛收盘时交易）。 这些新闻是从Forex Factory导入的，默认的过滤新闻是VP在No Nonsense Forex中推荐的。如果你想改变新闻，考虑到任何包含你完整的自定义新闻（区分大小写）的新闻将被显示。 时区是EET/EEST（与Metatrader相同），显示的新闻在12:00（下午）改变。那么，在中午之前，新闻对应的是同一根蜡烛，而在中午之后，它们对应的是第二天的新闻。 NNFX交易小组 交易面板执行NNFX系统中的典型操作：买入/卖出按钮打开2个相同手数的订单，以最佳方式调整到您想要的风险（账户的百分比），止损为1. 5*ATR，其中一个订单的获利为1*ATR；收支平衡按钮将订单的止损设置为开盘价（如果可能），追踪止损按钮按照VP的规则移
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
实用工具
In this article, we would like to introduce the trade panel product with the Martingale panel. This panel is made in such a way that it can meet the needs of traders to a great extent. This trade panel actually consists of two trade panels at the same time, with the first one you can take positions with certain profit and loss limits, and with the second one, you can have positions with profit limits but without loss limits. When positions lose, a new position will be added based on the settings
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
实用工具
每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以及变化数据 智能颜色编码：绿色表示正向变化，红色表示负向变化 灵活定位：可自定义在图表上的位置（默认：左上角） 自动每日重置：在市场开盘时自动重新计算 不重绘：提供准确、无延迟的实时数据 每日变化指标 - 实时市场波动显示 概述 每日变化指标是一款为MetaTrader 5设计的专业交易工具，直接在图表上提供每日价格波动的实时监控。这个轻量级但功能强大的指标以绝对点和百分比两种形式显示当天的价格变化，方便地定位在Bid价格线旁边，便于即时市场评估。 主要特点 实时每日变化：跟踪并显示自每日开盘以来的价格变化 双重显示格式：显示绝对点变化和百分比变化 Bid价格集成：显示当前Bid价格以
Magic Auto TP and SL
Kamel Mokaddes
实用工具
Professional automated trade management utility that instantly sets Take Profit and Stop Loss on all your trades, with advanced Breakeven and Trailing Stop features. Perfect for scalpers and day traders who want hands-free risk management. Key Features: Instant TP/SL placement on all trades (manual or automated) Smart Breakeven system - locks profits automatically Advanced Trailing Stop - follows winning trades dynamically Fully customizable - adjust all parameters to your strategy
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
实用工具
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
实用工具
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
实用工具
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
实用工具
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
实用工具
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
实用工具
Risk Management Panel for MetaTrader 5 Overview This tool is a comprehensive risk management indicator for MetaTrader 5 that provides traders with a visual interface to calculate and manage trade parameters based on their risk tolerance. It features a draggable panel with interactive price lines and real-time calculations. Key Features Risk Management Controls: Adjustable risk percentage (0.1%-100%) of account equity or balance Customizable risk/reward ratio with +/- buttons Choice between Equit
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
实用工具
This expert advisor named   TradeManager   provides a manual trading management panel in MetaTrader 5 that allows precise control over open positions. It is designed for traders who want dynamic management of Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), and Partial Close functionality. Key Features: Dynamic Trade Management : Manually set or drag-and-drop SL, TP, and BE levels. Supports partial closing at different profit levels (1:1, 1:1.5, 1:2). Automated Drawing : Automatically draw
Mirror Signals Service
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
实用工具
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
实用工具
XP Trade Manager 1. Overview XP Trade Manager is a professional visual trading panel designed for manual traders on MetaTrader 5. It simplifies execution and provides advanced risk management tools like bulk closures, hedging, and position reversal directly from the chart. 2. Interface & Controls A. Trade Entry Section LOT: Trade volume input. Use the arrows to adjust by the Lot Box Step . TP / SL: Take Profit and Stop Loss inputs (in Points). SELL / BUY: Instant execution buttons. COMMENT: Cu
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
指标
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
实用工具
OneClick Trade Panel 是一款专业的交易管理工具，让您轻松掌控关键交易功能。该EA专为需要快速高效进行交易管理的交易者设计，可将复杂的交易任务简化为一键操作。 这款工具可以帮助您比传统手动方法更快、更高效地管理您的持仓。 该EA的功能 这款智能交易助手提供三个关键的交易管理功能： 移动止损/止盈至盈亏平衡点 - 智能交易保护 自动将盈利交易的止损位移动到入场价格 自动将亏损交易的止盈位移动到入场价格 一键保护所有持仓 部分平仓 - 逐步获利 平仓一定比例的仓位（10%、25%、50%等） 可在设置中配置百分比 可同时处理多个仓位 全部平仓 - 紧急退出 立即平仓所有持仓 可应用于当前交易品种或所有交易品种 非常适合快速退出市场 主要特点 三个核心功能：在一个面板中完成所有交易管理 智能盈亏平衡逻辑：针对盈利和亏损情况采取不同的操作 灵活的设置：调整部分平仓百分比（1-99%） 可视化自定义：选择按钮颜色、布局（垂直/水平）和面板位置 交易品种控制：仅管理当前交易品种或所有持仓交易品种 安全选项：可选的确认对话框 追踪盈亏平衡
ForexcopyLocalMT5
Wei Ming Ding
实用工具
使用说明： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 MT4版本： https://www.mql5.com/zh/market/product/88205 MT5 版本： https://www.mql5.com/zh/market/product/88204 ---------------------------------------------- 1.复制订单，从12个主帐号到100个从帐号.从帐号数量可以自定，从12个到100个。 2.支持MT4到MT4, MT4到MT5, MT5到MT4,MT5 到MT5. 3.识别不同平台的交易品种后缀，如EURUSD,EURUSDm,EURUSDk. 4.自定义货币匹配，如XAUUSD=GOLD. 5.可复制所有交易，或只复制BUY,SELL,CLOSE指令 6.可选择是否复制止盈止损 7.可反向复制，如主帐号是BUY,从帐户就是SELL,反之也是。当主帐号平仓时，从帐户不管是同向复制还是反向复制，都会同时平仓 8.发生意外如从帐号关闭时，主帐号有平仓信号而从帐号没有及时复制，当从帐号再次启
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
实用工具
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
实用工具
对于那些使用趋势线、矩形和文本等元素进行技术分析的人来说，VR 颜色级别是一个方便的工具。可以直接向图表添加文本并截取屏幕截图。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 4] 一键点击 即可使用该指标。为此，请单击带有线条的按钮，之后光标下方将出现一条趋势线。然后，通过移动光标，您可以选择 行位置 并通过再次单击来修复它。 该指标的特点 是，样式和颜色的所有更改都会自动保存，并随后应用于所有 新创建的 图形对象。 该指标配备了两个独立的按钮，用于设置不同样式的趋势线，两个独立的不同样式的矩形，一个具有自己风格的文本字段以及一个用于创建屏幕截图的按钮。 屏幕截图在 MetaTrader 终端目录的 Files 文件夹中创建，保存路径和文件名写入专家日志中。 大致路径：C:\Users\用户名\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Character set\MQL5\Files\VR Color Levels 有大量类似于 VR Color Le
FREE
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
实用工具
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
实用工具
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
指标
对于那些总是想了解帐户当前情况的人来说，此信息指示器将很有用。 -   更多有用的指标 该指标显示诸如利润点数、百分比和货币等数据，以及当前货币对的点差以及柱在当前时间范围内收盘的时间。 有多种选项可用于将信息线放置在图表上： 价格右侧（运行在价格后面）； 作为评论（在图表的左上角）； 在屏幕的选定角落。 还可以选择信息分隔符： | / \ # 该指标易于使用且信息丰富。可以在设置中禁用不必要的信息项目。 设置 外观类型     - 信息行的显示类型。有以下三种选择： 跟随价格     - 遵循价格； 作为评论     - 作为评论； 在屏幕的选定角落     - 在屏幕的选定角落。 附件图角     - 如果您选择屏幕选定角的显示类型，则此项目允许您选择四个捕捉角之一； 显示利润？       - 该参数负责以存款货币显示利润； 以百分比显示利润？       - 该参数负责以百分比形式显示利润； 显示传播？       - 该参数负责显示当前点差； 显示酒吧关闭时间？       - 该参数负责显示柱关闭之前的时间； 文字颜色     - 文字颜色； 盈利颜色     - 存在
FREE
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
实用工具
'Quick Close Panel' is an easy to use interface for managing orders. It has a button for closing all winning trades on the current chart, a button for closing all losing trades and another button for closing   all running trades (Losing and Winning)   on the current chart. It is very responsive and quick to execute operations due to the effective time complexity of the algorithm used in the  program.  Vist this link to download demo:  https://www.mql5.com/en/market/product/62901?source=Site+Mark
Trade Copier Agent MT5
Omar Alkassar
实用工具
Trade Copier Agent 旨在复制多个 MetaTrader(4/5) 账户/终端之间的交易。 使用此工具，您可以充当提供者（源）或接收者（目的地）。所有交易行为都将立即从提供者复制到接收者。 该工具允许您在同一台计算机上的多个 MetaTrader 终端之间复制交易，复制速度快如闪电，不到 0.5 秒。 贸易复印机代理安装和输入指南 请在开始复制之前或没有订单时在提供商帐户上应用设置！ 有订单时的任何更改都会影响收款人帐户。 例如：如果提供者账户应用买单然后禁用接收者账户上的所有买单将被关闭。 如果您想获得有关 EA 添加 URL (  http://autofxhub.com   ) MT4 终端的通知（请参阅屏幕截图）。 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/77134 以下是亮点功能： 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 在一个工具内切换提供者或接收者。 每个账户既可以作为Provider又可以作为Receiver，因此账户之间可以通过2种传输方式相互复制。这就像一个贸易共享网络。 一个提供者可以将交易复
Crypto Charts
Romeu Bertho
4.11 (9)
实用工具
Order Blocks Scan MT5
Reza Aghajanpour
5 (1)
指标
**   All Symbols   x   All Time frames   scan just by pressing scanner button ** Discount : Only 4   of 5 copy  is 35$. ***   Contact me  to send you instruction   and add you in "Order Block group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: The central banks and financial institutions mainly drive the market,   Order block is considered a market behavior that indicates accumulation of orders from banks and institutions, then   the market tends to make a sharp move(Imbala
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
实用工具
Auto Trade Copier 被设计成多的MT5账户/端子，绝对精度之间复制交易。 有了这个工具，你可以充当要么提供商（源）或接收（目的地） 。每一个交易行为将由提供商克隆到接收器，没有延迟。 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商可以交易复制到多个接收者的账户。     绝对兼容MT5的顺序/位置管理规则，该规则允许与调整容积为每个符号只有一个位置。     自动识别和同步代理之间的符号后缀。     允许高达5特殊符号的设置（即： GOLD - > XAUUSD ，等等） 。     多lotsize设置选项。     允许过滤的订单类型将被复制。     关断端子或电源关闭后恢复以前的设置和状态。     实时控制面板。     使用方便，界面友好。 用法： - 安装工具提供的MT5终端，并选择角色“提供者” ，然后启用它。 - 安装工具接收的MT5终端，并选择角色的“接收器” ，输入提供商的帐号，然后启用它（你可以有很多接收者的帐户，只要你想） 。 设置和参数：      特殊符号设置（菜单） ： 配置高达5对特殊
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
实用工具
AI Trade Analyzer 是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。 主要功能： 1.技术分析： 支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。 识别趋势、分歧和关键水平。 2. 有新闻背景的工作经历： 根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。 考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。 3.自动化和可定制性： 通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。 根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。 4.多语言支持： 结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。 5.灵活的接口： 用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。 重要的： 为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。 该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。 所有参数和界面均为全英文。 所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户
作者的更多信息
Close all trades buttons
Salvador Martinez Ramos
实用工具
This EA creates two buttons in a panel that you can drag to any part of the chart (simply click on the panel and drag with the mouse to the part of the chart you want) with which you can close all the open operations in the account with a simple click, or close only the trades that are currently in profit. Check out my new trade dashboard assistant :  Simple and Easy MT4 Trade Panel Tell me if you like the product and how it could be improved, Thanks :) 
FREE
SideWay or Range Market Detector
Salvador Martinez Ramos
指标
This indicator uses a formula based on bollinger bands to determine if the market is in Range or not. It can be used to filter entries and not operate in a sideways market. It has a minimum value of 0.2 from which it could be operated, although you can modify it in the options to adjust it to your trading style or the market you use. If the histogram below is red, the market is in range, if it is green, volatility is higher.
FREE
Trading Assistant Auto Trail SL and Exit methods
Salvador Martinez Ramos
实用工具
This MT4 EA created by me to help you test Your Manual Trading strategies. The EA Automatically place: SL TP Trail SL Break-Even M.Basket Trail SL based on the distance of an EMA Lot or Lot multiplier And the multiple possible combinations. Once configured, you only have to hit the buttons The EA will place the Lot, the SL, TP, Basket, or Trail automatically so that you can focus on your strategy. The EA will work in Backtest or Live Trading, Real, or Demo.
News Filter Expert Advisor for MT4
Salvador Martinez Ramos
实用工具
News Filter EA that send you a Push notification to your MT4 phone APP and TURN OFF MT4 Automatically Before News.  This EA doesn't work in backtest From 1.7 version  the EA have  Close all trades before news functions added. You only need to allow that url in MT4 options: To see the url and how to add it to MT4, visit this post: https://www.mql5.com/en/blogs/post/754402 When Metatrader is turned off, it saves the status of all the charts, indicators and Expert Advisors that you have in them
Average Daily Range Levels
Salvador Martinez Ramos
指标
The Average Daily Range Levels indicator shows the ADR levels on the chart as if they were supports and resistances and is updated daily. By default the indicator uses the 5-day average of the daily range. There are several strategies that suggest that these levels can be used to determine where the price can bounce and it is often said that the price can typically move 75% of the ADR. In future versions I may add alerts at each level Can you suggest any changes? Greetings!
Forex Sentiment Trader PRO EA
Salvador Martinez Ramos
5 (2)
实用工具
I have created this  MT4 Tool EA to test if it is more profitable to trade in favor of the mass sentiment of traders or it is better to go against it. Remember to authorize Myfxbook url in WebRequest options in MT4 .  Features: Market Sentiment update every 30 minutes SL TP BreakEven Trail SL Daily Target Profit Max Daily DrawDown (Useful for prop firm) Max Spread Filter Time Filter Custom Trade Comments Protection in case a pair is not read correctly from the web (Prevents improper closing or o
Simple and Easy MT4 Trade Panel
Salvador Martinez Ramos
实用工具
Simple and Easy MT4 Trade Panel by Winidecorw I created this EA to make your life easier by making it easier and faster to open your trades. The price will increase progressively, take advantage now! Simplify Your Trading with the Simple and Easy MT4 Trade Panel Are you tired of wasting time setting up each trade in MetaTrader 4? With the simple and easy MT4 trading dashboard, taking your trading to the next level has never been so quick and easy! This Trade Assistant dashboard is the Simple an
Trend Hunter Beast
Salvador Martinez Ramos
指标
Trend Hunter Beast MT5 Indicator Easy to follow the overall trend by looking at a higher timeframe. Simple entry when the arrow appears. Exits are made on the opposite arrow, or you can place a stop loss below the last low or high, and a stop loss as desired. Applies to any Forex asset, although it is recommended to use pairs with low spreads. You can also use it on crypto assets or indices such as the SP500, etc. Check the trend on higher timeframes such as D1 and H1, and enter in the same d
筛选:
无评论
回复评论