Telegram2MT5 Signal Copier
- 实用工具
- Salvador Martinez Ramos
- 版本: 1.262
- 更新: 8 十二月 2025
- 激活: 5
Telegram2MT5 Signal Copier — 将您的 Telegram 信号自动复制到 MetaTrader 5
Telegram2MT5 Signal Copierを使えば、Telegramで受け取ったあらゆるシグナルが、あなたのMetaTrader 5口座で即座に自動執行されます。
高速・信頼性・フルカスタマイズ対応。
桥接文件用于将本地 Web 控制面板连接到 MT5 EA
兼容 Windows 10 和 Windows 11（64 位），以及自 2016 年起的 Windows Server
Main Features
- 完全兼容：可完美支持公开频道和私密频道——无任何限制。
- 即时执行：在毫秒级时间内识别并下单 ENTRY、STOP LOSS 以及最多 5 个 TAKE PROFIT 水平。（目前使用挂单模式）
- 自定义解析模板：可以轻松将复制器适配为您的 Telegram 频道使用的精确信号格式——无需编程。
- 灵活管理：可以选择使用原始 SL/TP，或设置您自己的自定义 SL/TP。
- 动态 RRR 模式：可以基于风险回报比（RRR）来定义 Take Profit 水平。
- 可视化控制面板： 本地 Web 控制面板，界面现代直观，并与 MT5 EA 集成，方便进行控制。
- 性能优化：轻量、稳定且占用资源极低。
- Auto Break Even — 当以美元计的浮盈达到设定值时，EA 可自动将 SL 移动到保本位。
Upcoming Features (in development):
- Dynamic Trailing Stop — 随着交易进展自动调整 SL 的动态追踪止损。
- Daily Max Drawdown Limit — 每日最大回撤限制，非常适合资管账户和挑战赛账户（FTMO、MFF 等）。
- News Filter — 新闻过滤器，避免在高影响力新闻事件期间进行交易。
- Daily Max Trades Limit — 每日最大交易次数限制，用于控制每日开仓笔数。
- Daily Basket Profit Target — 每日组合盈利目标，达到当日目标利润后自动平掉所有交易。
- Spread & Slippage Filters — 点差与滑点过滤器，在执行条件不佳时避免进场。
- Time Filter — 时间过滤器，避免在特定时间段进行交易。
- 按频道统计 — 按频道统计获利单和亏损单的数量及金额。
Fast, Secure, and Fully Local
无需外部服务器或第三方 API。
所有流程均在您的电脑本地运行，为您的交易提供最大程度的隐私、速度与控制。