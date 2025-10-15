Telegram2MT5 Signal Copier

Telegram2MT5 Signal Copier — Автоматизируйте копирование сигналов из Telegram напрямую в MetaTrader 5

С Telegram2MT5 Signal Copier каждый сигнал, который вы получаете в Telegram, исполняется мгновенно и автоматически на вашем счёте MetaTrader 5.

Быстро, надёжно и полностью настраиваемо.


Получите файл Windows Bridge APP и руководство

Файл моста необходим для подключения локальной веб-панели к советнику MT5 EA 

Совместимо с Windows 10 & Windows 11 — 64 бит — а также с Windows Server, начиная с 2016 года

Основные возможности

  • Полная совместимость: отлично работает как с публичными, так и с приватными каналами — без ограничений.
  • Мгновенное исполнение: определяет и выставляет ENTRY, STOP LOSS и до 5 уровней TAKE PROFIT за миллисекунды. (На данный момент используются отложенные ордера.)
  • Пользовательские шаблоны: легко адаптируйте копировщик под точный формат сигналов ваших Telegram-каналов — программирование не требуется.
  • Гибкое управление: выбирайте исходные SL/TP или задавайте собственные значения.
  • Режим динамического RRR: задавайте уровни Take Profit на основе соотношения риск/прибыль (RRR).
  • Визуальная панель: локальная веб-панель с современным и интуитивно понятным интерфейсом, интегрированная с советником MT5 EA для удобного контроля.
  • Оптимизированная производительность: лёгкое, стабильное и экономное по ресурсам решение.
  • Auto Break Even — при достижении определённой прибыли в USD советник может перенести SL в зону безубытка.


Грядущие функции (в разработке):


  • Dynamic Trailing Stop — автоматическая подстройка SL по мере развития сделки.
  • Daily Max Drawdown Limit — идеально для проп-счетов и торговых челленджей (FTMO, MFF и др.).
  • News Filter — избегайте торговли во время новостей высокой значимости.
  • Daily Max Trades Limit — контроль количества сделок в день.
  • Daily Basket Profit Target — автоматическое закрытие всех сделок при достижении дневной цели по прибыли.
  • Spread & Slippage Filters — избегайте сделок при неблагоприятном спреде и проскальзывании.
  • Time Filter — избегайте торговли в определённые часы.
  • Статистика по каналам — количество прибыльных и убыточных ордеров и их объём по каждому каналу.


Быстро, безопасно и полностью локально

Не требуются внешние серверы или сторонние API.

Все процессы выполняются локально на вашем ПК, обеспечивая максимальную конфиденциальность, скорость и контроль над вашими сделками.





