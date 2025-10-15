Telegram2MT5 Signal Copier
- Утилиты
- Salvador Martinez Ramos
- Версия: 1.262
- Обновлено: 8 декабря 2025
- Активации: 5
Telegram2MT5 Signal Copier — Автоматизируйте копирование сигналов из Telegram напрямую в MetaTrader 5
С Telegram2MT5 Signal Copier каждый сигнал, который вы получаете в Telegram, исполняется мгновенно и автоматически на вашем счёте MetaTrader 5.
Быстро, надёжно и полностью настраиваемо.
Получите файл Windows Bridge APP и руководство
Файл моста необходим для подключения локальной веб-панели к советнику MT5 EA
Совместимо с Windows 10 & Windows 11 — 64 бит — а также с Windows Server, начиная с 2016 года
Основные возможности
- Полная совместимость: отлично работает как с публичными, так и с приватными каналами — без ограничений.
- Мгновенное исполнение: определяет и выставляет ENTRY, STOP LOSS и до 5 уровней TAKE PROFIT за миллисекунды. (На данный момент используются отложенные ордера.)
- Пользовательские шаблоны: легко адаптируйте копировщик под точный формат сигналов ваших Telegram-каналов — программирование не требуется.
- Гибкое управление: выбирайте исходные SL/TP или задавайте собственные значения.
- Режим динамического RRR: задавайте уровни Take Profit на основе соотношения риск/прибыль (RRR).
- Визуальная панель: локальная веб-панель с современным и интуитивно понятным интерфейсом, интегрированная с советником MT5 EA для удобного контроля.
- Оптимизированная производительность: лёгкое, стабильное и экономное по ресурсам решение.
- Auto Break Even — при достижении определённой прибыли в USD советник может перенести SL в зону безубытка.
Грядущие функции (в разработке):
- Dynamic Trailing Stop — автоматическая подстройка SL по мере развития сделки.
- Daily Max Drawdown Limit — идеально для проп-счетов и торговых челленджей (FTMO, MFF и др.).
- News Filter — избегайте торговли во время новостей высокой значимости.
- Daily Max Trades Limit — контроль количества сделок в день.
- Daily Basket Profit Target — автоматическое закрытие всех сделок при достижении дневной цели по прибыли.
- Spread & Slippage Filters — избегайте сделок при неблагоприятном спреде и проскальзывании.
- Time Filter — избегайте торговли в определённые часы.
- Статистика по каналам — количество прибыльных и убыточных ордеров и их объём по каждому каналу.
Быстро, безопасно и полностью локально
Не требуются внешние серверы или сторонние API.
Все процессы выполняются локально на вашем ПК, обеспечивая максимальную конфиденциальность, скорость и контроль над вашими сделками.