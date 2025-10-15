Telegram2MT5 Signal Copier

Telegram2MT5 Signal Copier — Automatiza y Copia tus señales de Telegram directamente en MetaTrader 5

Con Telegram2MT5 Signal Copier, tus operaciones se ejecutan automáticamente en MetaTrader 5 tan pronto como llega una señal a tu Telegram.

Telegram to MT5 mas Rápido, confiable y completamente personalizable.


Consigue la Windows Bridge APP y Tutorial de uso

Se necesitan el archivo de la APP puente para conectar el panel web local al MT5 EA.

Compatible con Windows 10 y Windows 11 - 64 bits - Y Windows Server 2016 en adelante 


Características principales

  • Compatibilidad total: copia señales de canales públicos y privados sin limitaciones.
  • Copiado instantáneo: detecta y ejecuta ENTRY, STOP LOSS y hasta 5 niveles de TAKE PROFIT en milisegundos.
  • Patrones personalizados: adapta fácilmente el EA al formato exacto de cualquier canal de señales, sin programar.
  • Gestión flexible: puedes usar los SL y TP originales, o reemplazarlos por tus propios niveles personalizados.
  • RRR dinámico: define tus Take Profits en base a relación riesgo/beneficio (RRR).
  • Dashboard visual: interfaz Web Local moderna, intuitiva y fácil de configurar que se comunica velozmente con tu MT5.
  • Optimizado para rendimiento: consume mínimos recursos y mantiene estabilidad constante.
  • Break Even automático — El EA puede mover los SL a breakeven cuando se alcanza cierta ganancia.


Futuras actualizaciones (en desarrollo)

  • Trailing Stop dinámico — ajusta el SL conforme el precio se mueve a favor.
  • Max Drawdown diario — ideal para campeonatos y cuentas de fondeo (FTMO, MFF, etc.).
  • News Filter — evita operar durante noticias de alto impacto.
  • Máximo de operaciones diarias — controla el número de trades por día.
  • Basket Profit diario — cierre automático de todas las operaciones al alcanzar una meta diaria.
  • Filtros de Spread y Slippage — evita operaciones con condiciones desfavorables.
  • Time Filter — Desabilita el copiado de señales de Trading de Telegram a determinadas horas.
  • Estadisticas por Canales — Ordenes ganadas y perdidas registradas por cada canal de telegram y monto ganado.


Rápido, seguro y sin dependencias externas

No requiere servidores intermedios ni conexiones externas.

Toda la lógica se ejecuta de forma local, garantizando velocidad, privacidad y control total sobre tus cuentas.


