Telegram2MT5 Signal Copier — Telegram 신호를 MetaTrader 5에서 자동으로 복사하세요

Telegram2MT5 Signal Copier를 사용하면, Telegram에서 받는 모든 신호가 여러분의 MetaTrader 5 계좌에서 즉시 자동으로 실행됩니다.

빠르고, 신뢰할 수 있으며, 완전히 사용자 지정 가능합니다.





Windows Bridge APP 파일 및 튜토리얼을 받아보세요 Bridge 파일은 로컬 웹 패널을 MT5 EA와 연결하는 데 필요합니다. Windows 10 & Windows 11 — 64비트 — 그리고 2016년 이후 버전의 Windows Server와 호환됩니다

Main Features

완전 호환: 공개/비공개 채널 모두에서 완벽하게 작동하며, 어떠한 제한도 없습니다.

즉시 실행: ENTRY, STOP LOSS 및 최대 5개의 TAKE PROFIT 레벨을 밀리초 단위로 감지하고 주문을 실행합니다. (현재는 대기 주문 사용 권장)

커스텀 패턴: 여러분이 사용하는 Telegram 채널의 신호 형식에 맞게 손쉽게 패턴을 설정할 수 있으며, 코딩은 전혀 필요 없습니다.

유연한 관리: 원래의 SL/TP 값을 그대로 사용할 수도 있고, 직접 설정한 커스텀 SL/TP를 사용할 수도 있습니다.

동적 RRR 모드: 리스크/리워드 비율(RRR)에 기반해 Take Profit 레벨을 정의할 수 있습니다.

시각적 대시보드: 현대적이고 직관적인 로컬 웹 패널 인터페이스를 제공하며, MT5 EA와 연동되어 손쉬운 제어가 가능합니다.

최적화된 성능: 가볍고 안정적이며, PC 리소스를 적게 사용합니다.

Auto Break Even — 일정 수준의 USD 기준 이익에 도달하면 EA가 SL을 자동으로 손익분기점(Breakeven)으로 이동시킬 수 있습니다.





Upcoming Features (in development):





Dynamic Trailing Stop — 포지션 진행 상황에 따라 SL을 자동으로 조정하는 동적 트레일링 스탑.

Daily Max Drawdown Limit — FTMO, MFF 등 펀딩 계좌 및 챌린지 계좌에 적합한 일일 최대 손실 한도.

News Filter — 고임팩트 뉴스 발표 시간대에는 자동으로 거래를 피하도록 설정.

Daily Max Trades Limit — 하루 최대 거래 횟수를 제한하여 과도한 진입을 방지.

Daily Basket Profit Target — 하루 목표 수익에 도달하면 전체 포지션을 자동으로 청산.

Spread & Slippage Filters — 스프레드 및 슬리피지가 비정상적으로 나쁜 환경에서는 진입을 회피.

Time Filter — 특정 시간대(예: 변동성 과도/비유동 시간대)의 거래를 피하도록 설정.

채널별 통계 — 채널별 승/패 주문 수와 손익 금액을 통계로 제공합니다.





Fast, Secure, and Fully Local

외부 서버나 서드파티 API가 전혀 필요 없습니다.

모든 프로세스는 여러분의 PC에서 로컬로 실행되며, 최대 수준의 프라이버시, 속도, 그리고 트레이드에 대한 완전한 통제를 보장합니다.











