Manzano Risk Manager Pro
- Utilitys
- Patricia Manzano Gomez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Beschreibung
Interessierte Benutzer können den Entwickler über das interne Nachrichtensystem von mql5.com kontaktieren, um Informationen über die Möglichkeit zu erhalten, das Produkt für einen begrenzten Zeitraum zu testen, bevor sie es auf einem Live-Konto verwenden.
Manzano Risk Manager Pro ist ein professionelles Risikomanagementprogramm für MetaTrader 5. Der Expert Advisor ermöglicht die Überwachung offener Positionen und das automatische oder manuelle Schließen von Geschäften, ganz oder teilweise, wenn benutzerdefinierte Risikobedingungen erfüllt sind.
Das Produkt eröffnet keine Handelspositionen und verändert keine Handelsstrategien.
Sein Zweck ist es, die Risikokontrolle des Kontos zu unterstützen und operative Fehler zu reduzieren.
Wichtigste Merkmale
Automatische Positionsschließung
Das Produkt unterstützt zwei Risikoberechnungsmodi:
Geldmodus (Eigenkapitaldifferenz)
Positionen werden geschlossen, wenn die Differenz zwischen aktuellem Eigenkapital und ursprünglichem Eigenkapital den festgelegten Gewinn- oder Verlustwert in Kontowährung erreicht.
Punktemodus (Punktesumme)
Positionen werden geschlossen, wenn die Gesamtsumme der Punkte aller offenen Positionen die konfigurierte Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht.
Der aktive Modus kann direkt über das Panel ausgewählt werden.
Umfangskontrolle
Der Benutzer kann festlegen, welche Positionen verwaltet werden:
-
Alle Kontopositionen
-
Nur Positionen des aktuellen Chartsymbols
Ein optionaler Magic Number-Filter kann verwendet werden.
Manuelle Steuerung
Das Panel bietet sofortige manuelle Aktionen:
-
Schließen aller Positionen entsprechend dem gewählten Umfang
-
Teilweise Schließung von Positionen
-
Nach Volumenprozentsatz
-
Nach fester Losgröße
-
Diese Aktionen sind für die schnelle Reduzierung des Risikos oder die Gewinnsicherung gedacht.
Visuelles On-Chart-Panel
Der Expert Advisor enthält ein On-Chart-Panel, das Informationen in Echtzeit anzeigt, wie z.B.:
-
Systemstatus (AUTO, Umfang und Teilmodus)
-
Anfangswert und aktueller Wert
-
Eigenkapitaldifferenz
-
Summe der offenen Positionspunkte
-
Zusammenfassung der Positionen und Gesamtvolumen
-
Genutzte Marge und freie Marge
-
Schätzung der Spread-Kosten
-
Informationen zur Risikosimulation
-
Brokerbezogene Warnungen (Spread, Stop Level, Freeze Level)
Alle Informationen werden direkt auf dem Chart angezeigt.
Kompatibilität und Berechnungen
-
Funktioniert mit MetaTrader 5 Hedging- und Netting-Konten
-
Kompatibel mit Forex, CFDs, Indizes und Kryptowährungen
-
Unabhängig von Symbolziffern
-
Verwendet aktuelle Geld- und Briefkurse für Berechnungen
Was das Produkt nicht kann
-
Eröffnet keine Trades
-
Platziert keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders
-
Garantiert keine Handelsergebnisse
-
Es ersetzt keine Handelsstrategie
Das Produkt ist ein reines Instrument für das Risikomanagement.
Empfehlungen für die Nutzung
-
Führen Sie den Expert Advisor auf einem einzelnen Chart aus
-
Aktivieren Sie das AutoTrading im Terminal
-
Testen Sie vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto
-
Verwenden Sie anfangs konservative Risikowerte
Risikohinweis
Der Handel ist mit einem finanziellen Risiko verbunden.
Der Manzano Risk Manager Pro wird als technisches Risikomanagement-Tool zur Verfügung gestellt.
Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für Konfiguration, Nutzung und Handelsentscheidungen.