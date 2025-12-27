Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige intraday Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hervorzuheben, an denen der Preis während des Handelstages auf natürliche Weise reagiert.

Anstatt Handelssignale zu erzeugen, stellt dieses Tool ein klares und strukturiertes Preisframework bereit, das es Tradern ermöglicht, fundierte Entscheidungen auf Grundlage des Preisverhaltens, von Reaktionen und der Marktstruktur zu treffen.

Der Indikator wurde für Trader entwickelt, die Klarheit, Präzision und Stabilität schätzen – ohne Repainting und ohne unnötige Komplexität.

Was macht dieser Indikator?

Intraday Secret Levels Pro zeichnet automatisch eine Reihe von horizontalen Preisniveaus, die als folgende Bereiche fungieren:

Intraday-Unterstützungszonen

Intraday-Widerstandszonen

Gleichgewichts- und Reaktionsniveaus

Diese Niveaus helfen Tradern dabei, Folgendes zu identifizieren:

Bereiche, in denen der Preis wahrscheinlich eine Pause einlegt

Zonen von Zurückweisung oder Konsolidierung

Zentrale Niveaus für Einstiege, Ausstiege und das Risikomanagement

Alle Niveaus sind perfekt horizontal, stabil und repainten nicht.

Wie Trader Intraday Secret Levels Pro verwenden

Dieser Indikator wird häufig eingesetzt für:

Intraday-Trading

Scalping

Range-Trading

Mean-Reversion-Strategien

Teilgewinne und Stop-Platzierung

Trader kombinieren diese Niveaus mit:

Price Action

Candlestick-Mustern

Marktstruktur

Session-Kontext

Der Indikator erzwingt keine Trades — er liefert Kontext.

Zentrale Merkmale

Klare horizontale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Speziell für Intraday-Trading entwickelt

Stabile Berechnungen — kein Repainting

Passt sich automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an

Klare visuelle Hierarchie für eine einfache Chart-Lesbarkeit

Funktioniert ohne den Chart zu überladen

Leichtgewichtig und effizient

Instrumente und Zeitrahmen

Geeignet für Forex, Gold, Indizes usw.

Optimiert für Intraday-Zeitrahmen (M1 bis M15)

Warum Intraday Secret Levels Pro wählen?

Keine nachlaufenden Indikatoren

Keine falschen Versprechungen

Keine Überoptimierung

Fokus auf Preisstruktur statt auf Signale

Entwickelt für Trader, die Kontrolle und Klarheit wünschen

Wichtige Hinweise

Dieser Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale

Trading ist mit Risiken verbunden

Vergangenes Marktverhalten garantiert keine zukünftigen Ergebnisse

Der Indikator ist ein Entscheidungsunterstützungswerkzeug, kein Handelssystem

Kompatibilität