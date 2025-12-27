Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige intraday Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hervorzuheben, an denen der Preis während des Handelstages auf natürliche Weise reagiert.

Anstatt Handelssignale zu erzeugen, stellt dieses Tool ein klares und strukturiertes Preisframework bereit, das es Tradern ermöglicht, fundierte Entscheidungen auf Grundlage des Preisverhaltens, von Reaktionen und der Marktstruktur zu treffen.

Der Indikator wurde für Trader entwickelt, die Klarheit, Präzision und Stabilität schätzen – ohne Repainting und ohne unnötige Komplexität.

Was macht dieser Indikator?

Intraday Secret Levels Pro zeichnet automatisch eine Reihe von horizontalen Preisniveaus, die als folgende Bereiche fungieren:

  • Intraday-Unterstützungszonen

  • Intraday-Widerstandszonen

  • Gleichgewichts- und Reaktionsniveaus

Diese Niveaus helfen Tradern dabei, Folgendes zu identifizieren:

  • Bereiche, in denen der Preis wahrscheinlich eine Pause einlegt

  • Zonen von Zurückweisung oder Konsolidierung

  • Zentrale Niveaus für Einstiege, Ausstiege und das Risikomanagement

Alle Niveaus sind perfekt horizontal, stabil und repainten nicht.

Wie Trader Intraday Secret Levels Pro verwenden

Dieser Indikator wird häufig eingesetzt für:

  • Intraday-Trading

  • Scalping

  • Range-Trading

  • Mean-Reversion-Strategien

  • Teilgewinne und Stop-Platzierung

Trader kombinieren diese Niveaus mit:

  • Price Action

  • Candlestick-Mustern

  • Marktstruktur

  • Session-Kontext

Der Indikator erzwingt keine Trades — er liefert Kontext.

Zentrale Merkmale

  • Klare horizontale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Speziell für Intraday-Trading entwickelt

  • Stabile Berechnungen — kein Repainting

  • Passt sich automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an

  • Klare visuelle Hierarchie für eine einfache Chart-Lesbarkeit

  • Funktioniert ohne den Chart zu überladen

  • Leichtgewichtig und effizient

Instrumente und Zeitrahmen

  • Geeignet für Forex, Gold, Indizes usw.

  • Optimiert für Intraday-Zeitrahmen (M1 bis M15)

Warum Intraday Secret Levels Pro wählen?

  • Keine nachlaufenden Indikatoren

  • Keine falschen Versprechungen

  • Keine Überoptimierung

  • Fokus auf Preisstruktur statt auf Signale

  • Entwickelt für Trader, die Kontrolle und Klarheit wünschen

Wichtige Hinweise

  • Dieser Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale

  • Trading ist mit Risiken verbunden

  • Vergangenes Marktverhalten garantiert keine zukünftigen Ergebnisse

  • Der Indikator ist ein Entscheidungsunterstützungswerkzeug, kein Handelssystem

Kompatibilität

  • MetaTrader 4

  • Funktioniert mit allen MT4-unterstützenden Brokern

  • Keine externen Abhängigkeiten


