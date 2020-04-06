AuricFlow7 MT4
- Experten
- Akhmad Khoirul Anam
- Version: 7.23
- Aktivierungen: 20
AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor
Entwickelt für den automatisierten Handel über mehrere Währungspaare.
Voll automatisiertes Handelssystem - Forward tested on Cent account - Low drawdown
📊 Set file for reference only :
for foward test scenario i am using this setfile
please doing backtest first for every scenario.
Hinweis: Der Forward-Test wurde aus Gründen der Transparenz mit einem Cent-Konto durchgeführt. Die Performance kann je nach Broker, Marktbedingungen und Kontoeinstellungen variieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
____________
Key Stats (nur als Referenz):
Entwickelt für den automatisierten Handel über mehrere Währungspaare.
Voll automatisiertes Handelssystem - Forward tested on Cent account - Low drawdown
📊 Set file for reference only :
for foward test scenario i am using this setfile
please doing backtest first for every scenario.
- MT4 > Setfile hier herunterladen
- MT5 > Setfile hier herunterladen
Hinweis: Der Forward-Test wurde aus Gründen der Transparenz mit einem Cent-Konto durchgeführt. Die Performance kann je nach Broker, Marktbedingungen und Kontoeinstellungen variieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
____________
Key Stats (nur als Referenz):
- Gesamte Trades: 4,031
- Gewinnrate: 72.04%
- Gewinn-Faktor: 1,84
- Max Drawdown (Saldo): 0.53%
- Handelsaktivität: 94.97%
- Erholungsfaktor: 51.41
- Unterstützung mehrerer Paare (XAUUSD + wichtige FX)
- Intelligente Auftragsclusterung und Risikomanagement
- Dynamisches Lot-Sizing mit eingebauten Sicherheitsfiltern
- Optimiert für Cent- und Standard-Konten
- Einfaches Setup - an Chart anhängen und es wird automatisch gehandelt
- Plattform: MT4 (Cent-Konto)
- Handelspaare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, und andere Majors
- Durchschnittliche Haltezeit: 1 Stunde
- Trades pro Woche: ≈650