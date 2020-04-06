AuricFlow7 MT4

AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor
Entwickelt für den automatisierten Handel über mehrere Währungspaare.
Voll automatisiertes Handelssystem - Forward tested on Cent account - Low drawdown


📊 Set file for reference only :

for foward test scenario i am using this setfile
please doing backtest first for every scenario.


Hinweis: Der Forward-Test wurde aus Gründen der Transparenz mit einem Cent-Konto durchgeführt. Die Performance kann je nach Broker, Marktbedingungen und Kontoeinstellungen variieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

____________



Key Stats (nur als Referenz):
  • Gesamte Trades: 4,031
  • Gewinnrate: 72.04%
  • Gewinn-Faktor: 1,84
  • Max Drawdown (Saldo): 0.53%
  • Handelsaktivität: 94.97%
  • Erholungsfaktor: 51.41
Hauptmerkmale:
  • Unterstützung mehrerer Paare (XAUUSD + wichtige FX)
  • Intelligente Auftragsclusterung und Risikomanagement
  • Dynamisches Lot-Sizing mit eingebauten Sicherheitsfiltern
  • Optimiert für Cent- und Standard-Konten
  • Einfaches Setup - an Chart anhängen und es wird automatisch gehandelt
Forward Test Environment (nur als Referenz):
  • Plattform: MT4 (Cent-Konto)
  • Handelspaare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, und andere Majors
  • Durchschnittliche Haltezeit: 1 Stunde
  • Trades pro Woche: ≈650
Alle Angaben dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Zusage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Weitere Produkte dieses Autors
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilitys
Globale Marktsitzungen - Visueller Analyzer für MT5 Ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Sitzungen in Tokio, London und New York visuell abbildet, die Zeitzone des Brokers und die Sommerzeit automatisch erkennt und die besten Liquiditätsfenster für einen intelligenteren Handel hervorhebt. Sehen Sie den Rhythmus des Marktes auf einen Blick. Handeln Sie mit Klarheit, Präzision und Vertrauen. Übersicht Global Market Sessions ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender MT5-
FREE
AuricFlow7
Akhmad Khoirul Anam
Experten
AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor Entwickelt für den automatisierten Handel über mehrere Währungspaare. Voll automatisiertes Handelssystem - Forward tested on Cent account - Low drawdown ____________ Set file for reference only : for foward test scenario i am using this setfile please doing backtest first for every scenario. MT4 > Setfile hier herunterladen MT5 > Setfile hier herunterladen Hinweis: Der Forward-Test wurde aus Gründen der Transparenz mit einem Cent-Konto
Momentum candle indicator with Heiken
Akhmad Khoirul Anam
Indikatoren
Momentum Candle Identifier - Präzisionsgesteuerter Price Action Filter Version 1.75 | MT5-Indikator in Profiqualität Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit Momentum Candle , einem leistungsstarken und dynamischen Tool, das Ihnen hilft, hoch überzeugende Momentum-Kerzen zu identifizieren - solche mit starkem Richtungskörper und minimalen Dochten. Perfekt für Breakout-Trader, Trendfolger und Preisaktions-Enthusiasten. Hauptmerkmale: Automatische Schwellenwertberechnung Sie müssen
Trading Performance Calculator Panel
Akhmad Khoirul Anam
Utilitys
"Beim Handel geht es nicht um perfekte Vorhersagen, sondern darum, die eigene Leistung zu kennen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer Daten zu treffen." Starten Sie jetzt und handeln Sie mit vollem Vertrauen! Einführung Trading Performance Calculator Panel oder "ProfitCalculator" - Ihr intelligenter Trading-Begleiter Verwandeln Sie Ihren Handelserfolg mit Real-Time Profit Intelligence! Sind Sie es leid, Ihre Handelsleistung zu schätzen? Hören Sie auf, im Blindflug zu han
GTA Up and Down Assistant
Akhmad Khoirul Anam
Experten
GTA Up and Down Assistant - Smart Grid EA for Cent Accounts Smart Grid. Transparentes Panel. Beginner-Friendly. GTA Up and Down Assistant ist ein professioneller Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt und für Cent-Konten optimiert wurde. Er kombiniert ein intelligentes Grid-Handelssystem mit einem fortschrittlichen Gewinnmanagement und einem transparenten Informationspanel, das den Saldo, das Eigenkapital, die gleitende P/L, den täglichen Gewinn und den Spread in Echtzeit anzeig
