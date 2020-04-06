AuricFlow7 MT4

for foward test scenario i am using this setfile

please doing backtest first for every scenario.

Hinweis: Der Forward-Test wurde aus Gründen der Transparenz mit einem Cent-Konto durchgeführt. Die Performance kann je nach Broker, Marktbedingungen und Kontoeinstellungen variieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

____________

Gesamte Trades: 4,031

Gewinnrate: 72.04%

Gewinn-Faktor: 1,84

Max Drawdown (Saldo): 0.53%

Handelsaktivität: 94.97%

Erholungsfaktor: 51.41

Unterstützung mehrerer Paare (XAUUSD + wichtige FX)

Intelligente Auftragsclusterung und Risikomanagement

Dynamisches Lot-Sizing mit eingebauten Sicherheitsfiltern

Optimiert für Cent- und Standard-Konten

Einfaches Setup - an Chart anhängen und es wird automatisch gehandelt

Plattform: MT4 (Cent-Konto)

Handelspaare: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, und andere Majors

Durchschnittliche Haltezeit: 1 Stunde

Trades pro Woche: ≈650

Alle Angaben dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Zusage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.