GTA Up and Down Assistant

GTA Up and Down Assistant - Smart Grid EA for Cent Accounts

🚀 Smart Grid. Transparentes Panel. Beginner-Friendly.

GTA Up and Down Assistant ist ein professioneller Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt und für Cent-Konten optimiert wurde. Er kombiniert ein intelligentes Grid-Handelssystem mit einem fortschrittlichen Gewinnmanagement und einem transparenten Informationspanel, das den Saldo, das Eigenkapital, die gleitende P/L, den täglichen Gewinn und den Spread in Echtzeit anzeigt.


✅ Hauptmerkmale:
  • Smart Grid System - Dynamische Pip-Schritte, Lot-Multiplikator, kumulative TP & SL für adaptiven Handel.
  • Cent-Konto bereit - Beginnen Sie mit nur $10-$50, perfekt zum Testen und Wachsen eines kleinen Kapitals.
  • Informatives Dashboard-Panel - Echtzeit-Anzeige von Saldo, Eigenkapital, offenen Positionen, gleitendem Gewinn, Spread und täglichem Gewinn.
  • Flexible Handelsmodi - Wählen Sie je nach Ihrer Strategie nur Kaufen, nur Verkaufen oder beide Richtungen.
  • Tägliches Gewinnziel - Beendet den Handel automatisch, sobald Ihr tägliches Gewinnziel erreicht ist.
  • Trailing Stop & Safety Tools - Eingebauter Schutz, um Gewinne zu sichern und das Risiko zu minimieren.
  • Debug- und Transparenz-Tools - Übersichtliches Logging-System zur Validierung und Fehlerbehebung.

⚡ Live-Handelssignal:

📊 Empfohlene Einstellungen:

Überwachen Sie unsere Live-Signalleistung mit diesem EA unter:
https://www.mql5.com/en/signals/2337223

  • Preset-Dateien herunterladen:
  • Bestes Handelspaar: XAUUSD (Gold) - auch kompatibel mit den wichtigsten Forex-Paaren, obwohl sich unsere Forschung hauptsächlich auf XAUUSD konzentriert.
  • Konto-Typ: Cent-Konto (empfohlen).
  • Mindesteinlage: $500+ (entspricht 50.000 Cents) - basierend auf Backtesting-Forschung ab 2024.
  • Ruhig handeln. Handeln Sie selbstbewusst. Lassen Sie das System für Sie arbeiten.
  • unsere Forschung :

📈 Backtest-Ergebnisse (Jan 2024 - Okt 2025)

Monat Anfängliche Einlage Gesamt-Nettogewinn Monatlicher Gewinn % Kumulierter Gewinn Kumulativ % Eigenkapital DD % Gewinn-Faktor Rückgewinnungsfaktor
Januar 2024 $40,000 $1,024.25 2.56% $1,024.25 2.56% 6.05% 1.38 0.42
Feb 2024 $40,000 $826.52 2.07% $1,850.77 4.63% 4.93% 1.57 0.42
März 2024 $40,000 $2,641.29 6.60% $4,492.06 11.23% 5.61% 2.06 1.12
Apr 2024 $40,000 $1,741.90 4.35% $6,233.96 15.58% 28.33% 1.11 0.14
Mai 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $7,939.29 19.85% 19.64% 1.24 0.20
Juni 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $9,644.62 24.11% 19.64% 1.24 0.20
Jul 2024 $40,000 $2,734.69 6.84% $12,379.31 30.95% 16.11% 1.49 0.40
Aug. 2024 $40,000 $4,646.93 11.62% $17,026.24 42.57% 13.72% 1.64 0.83
Sep 2024 $40,000 $3,315.43 8.29% $20,341.67 50.85% 5.25% 1.88 1.50
Okt. 2024 $40,000 $3,115.63 7.79% $23,457.30 58.64% 4.52% 1.68 1.56
Nov 2024 $50,000 $1,731.62 3.46% $25,188.92 50.38% 95.52% 1.07 0.04
Dez. 2024 $50,000 $1,884.85 3.77% $27,073.77 54.15% 45.56% 1.18 0.08
Jan 2025 $40,000 $4,039.89 10.10% $4,039.89 10.10% 2.97% 2.31 3.14
Feb 2025 $40,000 $3,250.86 8.13% $7,290.75 18.23% 16.20% 1.38 0.45
März 2025 $40,000 $5,832.47 14.58% $13,123.22 32.81% 2.54% 2.39 5.20
Apr 2025 $40,000 $15,843.16 39.61% $28,966.38 72.42% 98.62% 1.39 0.38
Mai 2025 $40,000 $10,763.78 26.91% $39,730.16 99.33% 34.73% 1.41 0.69
Juni 2025 $40,000 $6,657.07 16.64% $46,387.23 115.97% 14.91% 1.51 0.96
Jul 2025 $50,000 $4,647.78 9.30% $51,035.01 102.07% 78.68% 1.23 0.11
Aug 2025 $40,000 $4,481.50 11.20% $55,516.51 138.79% 9.89% 1.94 1.07
Sep 2025 $40,000 $9,633.02 24.08% $65,149.53 162.87% 10.74% 1.91 1.82
Okt 2025* $40,000 $6,288.45 15.72% $71,437.98 178.59% 12.49% 1.75 1.23

*Die Daten für Oktober 2025 sind unvollständig/vorläufig.

Kumulierter Gesamtgewinn: 71.437,98 $ (178,59%)

Um das Risiko auf der Grundlage Ihrer Backtest-Daten (Jan. 2024-Okt. 2025, 178,59% Rendite, hohe Drawdowns wie 95,52% im Nov. 2024) zu steuern, befolgen Sie diese kurzen Schritte:

  1. Planen Sie für Worst-Case-Drawdowns Hohe Drawdowns (z. B. 95 % bei 40.000 $) bergen das Risiko, dass das Konto platzt. Führen Sie zusätzliche Backtests durch, um die Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu überprüfen.
  2. Überfinanzieren Sie Ihr Konto. Beginnen Sie mit $50K-$60K anstelle von $40K, um den effektiven Drawdown zu reduzieren (z.B. 95% DD bei $40K = ~63% bei $60K). Streben Sie eine maximale Live-DD von 20-30% an.
  3. Verwenden Sie ein konservatives Positionssizing Risiko von 1-2% pro Handel. Setzen Sie Stop-Losses oder eine volatilitätsbasierte Größenbestimmung ein (z.B. ATR). Diversifizieren Sie über verschiedene Vermögenswerte, um die Volatilität zu verringern.
  4. Überwachen Sie Schlüsselmetriken Beobachten Sie den Profit Factor (Ziel >1,5) und den Recovery Factor (niedrige Werte wie 0,04 signalisieren eine langsame Erholung). Unterbrechen Sie den Handel, wenn der DD 50 % übersteigt.
  5. Psychologisch vorbereiten Beginnen Sie mit 10-20% Ihres Portfolios. Berücksichtigen Sie Slippage und Gebühren. Verwenden Sie Monte-Carlo-Simulationen, um das Ruinrisiko zu bewerten.

Sind Sie immer noch ängstlich oder besorgt über hohe Drawdowns? Das muss nicht sein - Backtest-Daten sind Ihr Fahrplan, nicht Ihr Schicksal. Mit zusätzlichem Kapital, kleinen Positionsgrößen und strikten Risikoregeln können Sie die Volatilität zähmen und mit Zuversicht auf Gewinnjagd gehen. Seien Sie vorbereitet, nicht ängstlich!

Haftungsausschluss: Der Devisenhandel birgt erhebliche Risiken, einschließlich des Potenzials für erhebliche finanzielle Verluste. Frühere Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie immer vorsichtig, setzen Sie nur Risikokapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können, und konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie sich am Devisenhandel beteiligen.

Hohe Drawdowns sind mit einer angemessenen Kapitalallokation und Risikoregeln überschaubar. Teilen Sie uns die Details Ihrer Strategie mit, damit wir Sie individuell beraten können.


Mit dem GTA-Up-and-Down-Assistenten können Sie ein leistungsstarkes Grid-Trading-System auf Cent-Konten testen, die Leistung mit einem umfassenden Dashboard-Panel überwachen und bei Bedarf auf Standard- oder größere Konten aufstocken.



