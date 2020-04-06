GTA Up and Down Assistant

📈 Backtest-Ergebnisse (Jan 2024 - Okt 2025)

Monat Anfängliche Einlage Gesamt-Nettogewinn Monatlicher Gewinn % Kumulierter Gewinn Kumulativ % Eigenkapital DD % Gewinn-Faktor Rückgewinnungsfaktor Januar 2024 $40,000 $1,024.25 2.56% $1,024.25 2.56% 6.05% 1.38 0.42 Feb 2024 $40,000 $826.52 2.07% $1,850.77 4.63% 4.93% 1.57 0.42 März 2024 $40,000 $2,641.29 6.60% $4,492.06 11.23% 5.61% 2.06 1.12 Apr 2024 $40,000 $1,741.90 4.35% $6,233.96 15.58% 28.33% 1.11 0.14 Mai 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $7,939.29 19.85% 19.64% 1.24 0.20 Juni 2024 $40,000 $1,705.33 4.26% $9,644.62 24.11% 19.64% 1.24 0.20 Jul 2024 $40,000 $2,734.69 6.84% $12,379.31 30.95% 16.11% 1.49 0.40 Aug. 2024 $40,000 $4,646.93 11.62% $17,026.24 42.57% 13.72% 1.64 0.83 Sep 2024 $40,000 $3,315.43 8.29% $20,341.67 50.85% 5.25% 1.88 1.50 Okt. 2024 $40,000 $3,115.63 7.79% $23,457.30 58.64% 4.52% 1.68 1.56 Nov 2024 $50,000 $1,731.62 3.46% $25,188.92 50.38% 95.52% 1.07 0.04 Dez. 2024 $50,000 $1,884.85 3.77% $27,073.77 54.15% 45.56% 1.18 0.08 Jan 2025 $40,000 $4,039.89 10.10% $4,039.89 10.10% 2.97% 2.31 3.14 Feb 2025 $40,000 $3,250.86 8.13% $7,290.75 18.23% 16.20% 1.38 0.45 März 2025 $40,000 $5,832.47 14.58% $13,123.22 32.81% 2.54% 2.39 5.20 Apr 2025 $40,000 $15,843.16 39.61% $28,966.38 72.42% 98.62% 1.39 0.38 Mai 2025 $40,000 $10,763.78 26.91% $39,730.16 99.33% 34.73% 1.41 0.69 Juni 2025 $40,000 $6,657.07 16.64% $46,387.23 115.97% 14.91% 1.51 0.96 Jul 2025 $50,000 $4,647.78 9.30% $51,035.01 102.07% 78.68% 1.23 0.11 Aug 2025 $40,000 $4,481.50 11.20% $55,516.51 138.79% 9.89% 1.94 1.07 Sep 2025 $40,000 $9,633.02 24.08% $65,149.53 162.87% 10.74% 1.91 1.82 Okt 2025* $40,000 $6,288.45 15.72% $71,437.98 178.59% 12.49% 1.75 1.23

*Die Daten für Oktober 2025 sind unvollständig/vorläufig.

Kumulierter Gesamtgewinn: 71.437,98 $ (178,59%)



Um das Risiko auf der Grundlage Ihrer Backtest-Daten (Jan. 2024-Okt. 2025, 178,59% Rendite, hohe Drawdowns wie 95,52% im Nov. 2024) zu steuern, befolgen Sie diese kurzen Schritte:

Planen Sie für Worst-Case-Drawdowns Hohe Drawdowns (z. B. 95 % bei 40.000 $) bergen das Risiko, dass das Konto platzt. Führen Sie zusätzliche Backtests durch, um die Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu überprüfen. Überfinanzieren Sie Ihr Konto. Beginnen Sie mit $50K-$60K anstelle von $40K, um den effektiven Drawdown zu reduzieren (z.B. 95% DD bei $40K = ~63% bei $60K). Streben Sie eine maximale Live-DD von 20-30% an. Verwenden Sie ein konservatives Positionssizing Risiko von 1-2% pro Handel. Setzen Sie Stop-Losses oder eine volatilitätsbasierte Größenbestimmung ein (z.B. ATR). Diversifizieren Sie über verschiedene Vermögenswerte, um die Volatilität zu verringern. Überwachen Sie Schlüsselmetriken Beobachten Sie den Profit Factor (Ziel >1,5) und den Recovery Factor (niedrige Werte wie 0,04 signalisieren eine langsame Erholung). Unterbrechen Sie den Handel, wenn der DD 50 % übersteigt. Psychologisch vorbereiten Beginnen Sie mit 10-20% Ihres Portfolios. Berücksichtigen Sie Slippage und Gebühren. Verwenden Sie Monte-Carlo-Simulationen, um das Ruinrisiko zu bewerten.

Sind Sie immer noch ängstlich oder besorgt über hohe Drawdowns? Das muss nicht sein - Backtest-Daten sind Ihr Fahrplan, nicht Ihr Schicksal. Mit zusätzlichem Kapital, kleinen Positionsgrößen und strikten Risikoregeln können Sie die Volatilität zähmen und mit Zuversicht auf Gewinnjagd gehen. Seien Sie vorbereitet, nicht ängstlich!

Haftungsausschluss: Der Devisenhandel birgt erhebliche Risiken, einschließlich des Potenzials für erhebliche finanzielle Verluste. Frühere Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie immer vorsichtig, setzen Sie nur Risikokapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können, und konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie sich am Devisenhandel beteiligen.

Hohe Drawdowns sind mit einer angemessenen Kapitalallokation und Risikoregeln überschaubar. Teilen Sie uns die Details Ihrer Strategie mit, damit wir Sie individuell beraten können.