AuricFlow7 MT4
- Asesores Expertos
- Akhmad Khoirul Anam
- Versión: 7.23
- Activaciones: 20
AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor
Diseñado para el comercio automatizado a través de múltiples pares de divisas.
Totalmente automatizado sistema de comercio - Forward probado en cuenta Cent - Drawdown bajo
📊 Establecer archivo sólo para referencia :
para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile
por favor haciendo backtest primero para cada escenario.
Nota: La prueba hacia adelante se llevó a cabo en una cuenta de Cent para la transparencia. El rendimiento puede variar dependiendo del broker, las condiciones del mercado y la configuración de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
____________
Estadísticas clave (sólo como referencia):
____________
- Total de operaciones: 4,031
- Porcentaje de ganancias: 72.04%
- Factor de beneficio: 1,84
- Reducción máxima (saldo): 0.53%
- Actividad de negociación: 94,97
- Factor de recuperación: 51.41
- Soporte multipar (XAUUSD + divisas principales)
- Agrupación inteligente de órdenes y gestión del riesgo
- Tamaño de lote dinámico con filtros de seguridad incorporados
- Optimizado para cuentas Cent y Standard
- Configuración sencilla: adjúntelo al gráfico y operará automáticamente
- Plataforma: MT4 (Cuenta Cent)
- Pares de negociación: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y otros pares principales
- Tiempo medio de mantenimiento: 1 hora
- Operaciones por semana: ≈650