AuricFlow7 MT4

AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor
Diseñado para el comercio automatizado a través de múltiples pares de divisas.
Totalmente automatizado sistema de comercio - Forward probado en cuenta Cent - Drawdown bajo


📊 Establecer archivo sólo para referencia :

para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile
por favor haciendo backtest primero para cada escenario.


Nota: La prueba hacia adelante se llevó a cabo en una cuenta de Cent para la transparencia. El rendimiento puede variar dependiendo del broker, las condiciones del mercado y la configuración de la cuenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

____________



Estadísticas clave (sólo como referencia):
  • Total de operaciones: 4,031
  • Porcentaje de ganancias: 72.04%
  • Factor de beneficio: 1,84
  • Reducción máxima (saldo): 0.53%
  • Actividad de negociación: 94,97
  • Factor de recuperación: 51.41
Características principales:
  • Soporte multipar (XAUUSD + divisas principales)
  • Agrupación inteligente de órdenes y gestión del riesgo
  • Tamaño de lote dinámico con filtros de seguridad incorporados
  • Optimizado para cuentas Cent y Standard
  • Configuración sencilla: adjúntelo al gráfico y operará automáticamente
Entorno de prueba (sólo como referencia):
  • Plataforma: MT4 (Cuenta Cent)
  • Pares de negociación: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y otros pares principales
  • Tiempo medio de mantenimiento: 1 hora
  • Operaciones por semana: ≈650
Toda la información se proporciona únicamente con fines informativos y no es una promesa o garantía de resultados futuros.

Productos recomendados
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones después de que el indicador CCI salga de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPUSD y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Ex
FREE
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Asesores Expertos
BBMAGC BBMAGC es un sistema de trading automático con una estrategia de trabajo obtenida del famoso indicador BBMA combinado con el sistema de rejilla avanzada. Este EA utiliza sistemas de trading peligrosos como la martingala y la rejilla, así que por favor comprenda el riesgo antes de usar este EA. Marco de tiempo: H1 Símbolo: mejor resultado en EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recomendado Broker de 4/5 dígitos Depósito mínimo 1000$. Spread bajo siempre mejor Desde que usas el sistema Grid, siempre
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
EA Black Spark
Suparma Suparma
Asesores Expertos
Presentamos Black Spark: su camino hacia la inversión informada. A menudo, las decisiones de inversión pueden resultar abrumadoras para los inversores. Sin embargo, con Black Spark, usted puede tomar el control y hacer elecciones bien informadas. Nuestro sistema de vanguardia está diseñado para proporcionarle información actualizada mediante el análisis de grandes cantidades de datos de mercado en tiempo real. Mediante algoritmos avanzados, identificamos patrones y tendencias, y le ofrecemos rec
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Brexit Breakout (GBPUSD H1) Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 . Todo está probado para el timeframe H1 . La estrategia se basa en la ruptura del indicador This Bar Open después de un tiempo de consolidación. Funciona muy bien en estos momentos, cuando la libra se está moviendo. Utiliza órdenes Stop pendientes con Stop Loss y Take Profit FIJOS . También utiliza PROFIT TRAILING para coger de los movimientos tanto como sea posible. A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes pa
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Asesores Expertos
Gracias por visitarnos. Nos gustaría presentar nuestro nuevo BLACK OUT EA que viene junto con un indicador de media móvil para un mejor trading. Este EA abre y cierra las operaciones para usted, no hay necesidad de estresarse. Usted puede operar en cualquier broker usando cualquier marco de tiempo , no hay restricciones. Usted puede aumentar fácilmente su tamaño del lote en la configuración de EA Backtest se hizo durante dos meses. ¡ Manténgase en sintonía para más !
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Moving Average Grid
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Moving Average Grid EA es un Asesor Experto de cuadrícula. Cuenta con varias estrategias de negociación basadas en la Media Móvil. Funciona con precios de apertura en barras de un minuto. El trailing stop virtual, el stop loss y el take profit pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o
GoldMachina
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Te invito a comprar mi EA y apoyarme, GoldMachina MT4 Quedan 10 copias por $50 Precio con descuento . El precio aumentará en $20 con cada 10 compras. Precio final $399 ¡Atención! ¡Experto no comercia a menudo, tenga esto en cuenta antes de comprar! No espere una operación todos los días! Las operaciones son raras! La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con un mínimo de $ 200 de depósito inicial, que el comercio de apoyo en XAUUSD (Oro) y el tamaño del lote se
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Fibo Extrem
Sumini
Asesores Expertos
Fibo Extrem es ea robot con el indicador de Fibonacci. Orden abierta BUY = si iOpen[0] > Pivot Point(PP). Orden abierta SELL = si iOpen[0] < Pivot Point(PP). Estrategia de este EA: Puede utilizar la cobertura (true/false), puede utilizar martingala (set 1=off), Target profit perday, takeprofit 4 step, stoploss 3 step, y más estrategia. Hedging=false; ==> true/false EA_indicators=FIBONACCI; Use_MaxSpread=true; MaxSpread=50; ==> Spread Máximo MaxLot=1; ==> Lote máximo Target_profit_perday=50; ==
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto es una combinación entre un grid y un scalper y utiliza un grid de diez órdenes pendientes , cinco para largos y cinco para cortos , con una separación de 500 puntos entre ellas con un objetivo de scalping de 100 puntos. Tiene tres modos de funcionamiento, primero, la entrada por nivel, el experto comienza a operar cuando el precio se acerca a un nivel importante de comercio (una antigua resistencia o soporte), en segundo lugar, la entrada por el tiempo, lanza el experto a una hora
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Asesores Expertos
Trend Momentum utiliza indicadores como EMAs, MACD y un algoritmo para detectar tendencias. Una vez alcanzadas las primeras condiciones, el algoritmo calcula los ángulos de cruce de las EMA para activar la tendencia. La gestión monetaria permite establecer lotes porcentuales o fijos. Una vez alcanzado el TP1, el SL se desplaza al punto de entrada para reducir el riesgo. Los parámetros para las operaciones de compra y venta están separados para optimizar el proceso. Parámetros por defecto EURUSD
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Asesores Expertos
El robot Wolf Stream tiene en su núcleo la capacidad de "ver" el gráfico como lo ve un humano. Por eso lee con precisión el estado de ánimo de los jugadores. Los miedos y esperanzas de la multitud se forman en el momento actual, en las situaciones actuales. El robot reacciona ante ellos y actúa de la forma óptima para cada situación. Las operaciones en tiempo real han reportado ganancias del 103% desde el 26 de julio de 2021 (3,5 meses) Existen muchas fases en el mercado, cuya naturaleza es fund
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
FDM Strategy
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
FDM Strategy es un Asesor Experto basado en fractales y en el método de las cinco dimensiones. El sistema experto de cinco dimensiones se desarrolla en base a una teoría que combina la Teoría del Caos con la psicología del trading y los efectos que cada una de ellas tiene sobre el movimiento del mercado. También hay un ADX (que mide la fuerza de la tendencia con el índice de movimiento direccional medio) utilizado como filtro de trading. Señales de compra y venta: Si el fractal para comprar está
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
Otros productos de este autor
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilidades
Sesiones de Mercado Globales - Analizador Visual para MT5 Un indicador ligero para MT5 que visualmente mapea las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York, auto-detecta la zona horaria del broker y DST, y resalta las mejores ventanas de liquidez para un trading más inteligente. Vea el ritmo del mercado de un vistazo. Opere con claridad, precisión y confianza. Visión general Global Market Sessions es un indicador de MT5 potente y fácil de usar que muestra visualmente las principales sesiones burs
FREE
AuricFlow7
Akhmad Khoirul Anam
Asesores Expertos
AURICFLOW EA - Smart Multi-Pair Expert Advisor Diseñado para el comercio automatizado a través de múltiples pares de divisas. Totalmente automatizado sistema de comercio - Forward probado en cuenta Cent - Drawdown bajo ____________ Establecer archivo sólo para referencia: para foward escenario de prueba que estoy usando este setfile por favor haciendo backtest primero para cada escenario. MT4 > Descargar setfile aquí MT5 > Descargar setfile aquí Nota: La prueba hacia adelante se lle
Momentum candle indicator with Heiken
Akhmad Khoirul Anam
Indicadores
Momentum Candle Identifier - Filtro de acción de precios con potencia de precisión Versión 1.75 | Indicador MT5 de nivel profesional Lleve sus operaciones al siguiente nivel con Momentum Candle , una herramienta potente y dinámica que le ayuda a identificar velas de impulso de alta convicción : aquellas con un fuerte cuerpo direccional y mechas mínimas. Perfecto para los comerciantes de ruptura, seguidores de tendencias, y los entusiastas de la acción del precio. Características principales:
Trading Performance Calculator Panel
Akhmad Khoirul Anam
Utilidades
"El éxito en el trading no consiste en hacer predicciones perfectas, sino en conocer tu rendimiento y tomar decisiones informadas basadas en datos precisos". ¡Empiece ahora y opere con total confianza! Introduzca Panel Calculador de Rendimiento de Trading o "ProfitCalculator " - Su Compañero de Trading Inteligente ¡Transforme su éxito en el trading con inteligencia de beneficios en tiempo real! ¿Está cansado de adivinar el rendimiento de sus operaciones? Deje de ir a ciegas y tome las rie
GTA Up and Down Assistant
Akhmad Khoirul Anam
Asesores Expertos
GTA Up and Down Assistant - Smart Grid EA para cuentas Cent Smart Grid. Panel Transparente. Para principiantes. GTA Up and Down Assistant es un Asesor Experto profesional diseñado para el Oro (XAUUSD) y optimizado para cuentas Cent . Combina un sistema de trading de rejilla inteligente con una gestión avanzada de beneficios y un panel de información transparente que muestra el balance, la equidad, el P/L flotante, el beneficio diario y el spread en tiempo real. Características principale
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario