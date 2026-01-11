PipViper Quant
- Experten
- Ilias Saoudi
- Version: 6.4
- Aktivierungen: 5
Kernphilosophie
"Kapitalschutz ist kein Feature - es ist die Strategie."
PipViper Quant jagt nicht dem Markt hinterher.
Er handelt nur, wenn Bedingungen, Volatilität, Liquidität und Risikolimits auf dem 1-Minuten-Schlachtfeld übereinstimmen.
Dieser EA wurde entwickelt für:
- Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten
- Händler, die Disziplin über das Überhandeln schätzen
- Scalper, die eine automatische Regeldurchsetzung verlangen
Wichtigste Merkmale
Erweiterter Nachrichtenfilter
- Keine Trades 300 Sekunden vor/während/nach wichtigen Nachrichten (NFP, CPI, FOMC)
- Echtzeit-Wirtschaftskalender-API-Integration (keine veralteten Daten)
Prop-Firm Risk Lockdown
- Kontrolle des maximalen Tagesverlusts (feste Obergrenze von 4,0 %)
- Durchsetzung von Mikro-Lots(nur 0,01-0,10 Lots)
- Automatische Handelsaussetzung bei 3,9% täglichem Drawdown
- Positionsschluss am Freitag um 17 Uhr (Gap-Risiko-Eliminierung)
1-Minuten-Scalping-Engine
- Stochastik + Standardabweichung Fusion:
- Handelt nur, wenn (Stochastik Erschöpfung) + (Volatilitätskompression) übereinstimmen
- Filtert 68% der falschen Ausbrüche über 1,8 Std Dev-Bänder
- ATR-basierte Spread-adaptive Stops (max. 0,8 Spread)
- Liquiditätspool-nahes Targeting (3-5 Pip Präzision)
Live Scalping Dashboard
- M1 P&L in Echtzeit, Nachrichten-Countdown, Volatilitäts-Heatmap
- Täglicher Verlust-Prozent-Tracker (Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch Prop-Firmen)
- Risikoübersicht über offene Positionen
Kritische Anforderungen (nicht verhandelbar)
Zeitrahmen
NUR M1 (versagt bei H1+)
Symbole
EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (rohe ECN-Liquidität)
Makler
Roh-ECN + <1,5ms Latenzzeit (IC Markets/Pepperstone Razor)
Spread
Max 0.8 durchschnittlich (M1) - deaktiviert wenn >1.2
Risiko-Einstellung
0.5% pro Handel MAX (0.01-0.05 Lots)
Rückgetestete Scalping-Metriken (MT5 Strategy Tester)
|Parameter
|Ergebnis
|Prop-Firm Relevanz
|Gewinn-Rate
|68.2%
|Besteht Konsistenzprüfungen
|Durchschnittl. Gewinn
|2,8 Pips
|Schlägt die Spread-Kosten
|Maximaler Tagesverlust
|3,7% (konfigurierbar auf 4%)
|Konform mit FTMO/MFF
|Nachrichtenvermeidung
|100% der Ereignisse mit hoher Auswirkung
|Kein Blowup-Risiko
|Inanspruchnahme
|8,1% (6 Monate)
|Unterhalb der Schwellenwerte für Prop-Firmen
Zielpublikum
Für wen dieser EA geeignet ist
- Herausforderer von Prop-Firmen (FTMO, The5%ers, MFF)
- Scalper, die Mikro-Lot-Regeln befolgen (0,01-0,10)
- Trader, die religiös Nachrichten meiden
- Fachleute, die Echtzeit-Risiko-Dashboards verlangen
Nicht geeignet für
- Martingal-/Grid-Strategien
- News-Gambler oder Volatilitätsjäger
- Händler mit H1+ Zeitrahmen
- Broker mit einem Spread von >1,2 (STP/Dealing Desk)
- "5% tägliche Rendite"-Suchende
Einführungsprotokoll
Schritte der Implementierung
- Erster Test: 30-Tage-Demo auf Live-Server-Zeit (Nachrichtenfilter erfordert realen Kalender)
- Broker: Rohes ECN-Konto (IC Markets Razor)
- Chart: EURUSD M1 (GMT+0)
- Kritische Einstellungen:
- siehe die Screenshots mit den empfohlenen Einstellungen
MaxDailyLoss = 4.0
MinStochOversold = 25
StdDevMultiplier = 1.8
Risikohinweis (MQL5-konform)
Der Handel ist mit Risiken verbunden. PipViper Quant hält sich an die Risikoregeln der Prop-Firm - es garantiert keine Gewinne. Die bisherige Performance (68,2% Gewinnrate, 8,1% Drawdown) ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie es nur mit Brokern, die nicht verhandelbare Spezifikationen erfüllen.
Über PipViper Quant
Wir entwickeln Scalping-spezifische Frameworks mit Schwerpunkt auf:
- Kapitalerhalt bei Mikrogeschäften (0,01-0,10 Lots)
- Nachrichtensichere Ausführung (100%ige Ereignisvermeidung)
- Realistische M1-Liquiditätsbeschränkungen
- Langfristige Nachhaltigkeit der Prop-Firma
Dieser EA spiegelt Scalping-Disziplin wider - keinen Hype.
PipViper Quant v2.1 | Nur MT5 | Konform mit FTMO/5%ers und funded next Rules | Backtested 2023-2026
Null Toleranz für Nachrichtenhandel. Streng M1. Maximales Risiko: 0,5% pro Handel.