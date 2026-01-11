PipViper Quant

PipViper Quant - Professionelles Prop-Firm Scalping Framework
PipViper Quant
Professionelles Prop-Firm Scalping Framework für MT5
"Profit wird nicht gejagt - er wird aus 3-Pip-Liquiditätszonen extrahiert. Alles andere ist Risikominderung."

Kernphilosophie

"Kapitalschutz ist kein Feature - es ist die Strategie."

PipViper Quant jagt nicht dem Markt hinterher.

Er handelt nur, wenn Bedingungen, Volatilität, Liquidität und Risikolimits auf dem 1-Minuten-Schlachtfeld übereinstimmen.

Dieser EA wurde entwickelt für:

  • Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten
  • Händler, die Disziplin über das Überhandeln schätzen
  • Scalper, die eine automatische Regeldurchsetzung verlangen

Wichtigste Merkmale

Erweiterter Nachrichtenfilter

  • Keine Trades 300 Sekunden vor/während/nach wichtigen Nachrichten (NFP, CPI, FOMC)
  • Echtzeit-Wirtschaftskalender-API-Integration (keine veralteten Daten)

Prop-Firm Risk Lockdown

  • Kontrolle des maximalen Tagesverlusts (feste Obergrenze von 4,0 %)
  • Durchsetzung von Mikro-Lots(nur 0,01-0,10 Lots)
  • Automatische Handelsaussetzung bei 3,9% täglichem Drawdown
  • Positionsschluss am Freitag um 17 Uhr (Gap-Risiko-Eliminierung)

1-Minuten-Scalping-Engine

  • Stochastik + Standardabweichung Fusion:
    • Handelt nur, wenn (Stochastik Erschöpfung) + (Volatilitätskompression) übereinstimmen
    • Filtert 68% der falschen Ausbrüche über 1,8 Std Dev-Bänder
  • ATR-basierte Spread-adaptive Stops (max. 0,8 Spread)
  • Liquiditätspool-nahes Targeting (3-5 Pip Präzision)

Live Scalping Dashboard

  • M1 P&L in Echtzeit, Nachrichten-Countdown, Volatilitäts-Heatmap
  • Täglicher Verlust-Prozent-Tracker (Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch Prop-Firmen)
  • Risikoübersicht über offene Positionen

Kritische Anforderungen (nicht verhandelbar)

Zeitrahmen

NUR M1 (versagt bei H1+)

Symbole

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (rohe ECN-Liquidität)

Makler

Roh-ECN + <1,5ms Latenzzeit (IC Markets/Pepperstone Razor)

Spread

Max 0.8 durchschnittlich (M1) - deaktiviert wenn >1.2

Risiko-Einstellung

0.5% pro Handel MAX (0.01-0.05 Lots)

Rückgetestete Scalping-Metriken (MT5 Strategy Tester)

Parameter Ergebnis Prop-Firm Relevanz
Gewinn-Rate 68.2% Besteht Konsistenzprüfungen
Durchschnittl. Gewinn 2,8 Pips Schlägt die Spread-Kosten
Maximaler Tagesverlust 3,7% (konfigurierbar auf 4%) Konform mit FTMO/MFF
Nachrichtenvermeidung 100% der Ereignisse mit hoher Auswirkung Kein Blowup-Risiko
Inanspruchnahme 8,1% (6 Monate) Unterhalb der Schwellenwerte für Prop-Firmen

Zielpublikum

Für wen dieser EA geeignet ist

  • Herausforderer von Prop-Firmen (FTMO, The5%ers, MFF)
  • Scalper, die Mikro-Lot-Regeln befolgen (0,01-0,10)
  • Trader, die religiös Nachrichten meiden
  • Fachleute, die Echtzeit-Risiko-Dashboards verlangen

Nicht geeignet für

  • Martingal-/Grid-Strategien
  • News-Gambler oder Volatilitätsjäger
  • Händler mit H1+ Zeitrahmen
  • Broker mit einem Spread von >1,2 (STP/Dealing Desk)
  • "5% tägliche Rendite"-Suchende

Einführungsprotokoll

Schritte der Implementierung

  1. Erster Test: 30-Tage-Demo auf Live-Server-Zeit (Nachrichtenfilter erfordert realen Kalender)
  2. Broker: Rohes ECN-Konto (IC Markets Razor)
  3. Chart: EURUSD M1 (GMT+0)
  4. Kritische Einstellungen:
  5. siehe die Screenshots mit den empfohlenen Einstellungen
NewsFilter = true
MaxDailyLoss = 4.0
MinStochOversold = 25
StdDevMultiplier = 1.8
WARNUNG: Eine Abweichung von den M1-Zeitrahmen- oder Spread-Grenzen macht die Einhaltung der Prop-Firm-Vorgaben ungültig.

Risikohinweis (MQL5-konform)

Der Handel ist mit Risiken verbunden. PipViper Quant hält sich an die Risikoregeln der Prop-Firm - es garantiert keine Gewinne. Die bisherige Performance (68,2% Gewinnrate, 8,1% Drawdown) ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie es nur mit Brokern, die nicht verhandelbare Spezifikationen erfüllen.

Über PipViper Quant

Wir entwickeln Scalping-spezifische Frameworks mit Schwerpunkt auf:

  • Kapitalerhalt bei Mikrogeschäften (0,01-0,10 Lots)
  • Nachrichtensichere Ausführung (100%ige Ereignisvermeidung)
  • Realistische M1-Liquiditätsbeschränkungen
  • Langfristige Nachhaltigkeit der Prop-Firma

Dieser EA spiegelt Scalping-Disziplin wider - keinen Hype.

PipViper Quant v2.1 | Nur MT5 | Konform mit FTMO/5%ers und funded next Rules | Backtested 2023-2026

Null Toleranz für Nachrichtenhandel. Streng M1. Maximales Risiko: 0,5% pro Handel.

Professioneller Prop-Firm-Handelsrahmen
