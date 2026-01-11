Professionelles Prop-Firm Scalping Framework für MT5 PipViper Quant

"Profit wird nicht gejagt - er wird aus 3-Pip-Liquiditätszonen extrahiert. Alles andere ist Risikominderung."

Kernphilosophie

"Kapitalschutz ist kein Feature - es ist die Strategie."

PipViper Quant jagt nicht dem Markt hinterher.

Er handelt nur, wenn Bedingungen, Volatilität, Liquidität und Risikolimits auf dem 1-Minuten-Schlachtfeld übereinstimmen.

Dieser EA wurde entwickelt für: Herausforderungen für Prop-Firmen und finanzierte Konten

Händler, die Disziplin über das Überhandeln schätzen

schätzen Scalper, die eine automatische Regeldurchsetzung verlangen

Wichtigste Merkmale

Erweiterter Nachrichtenfilter Keine Trades 300 Sekunden vor/während/nach wichtigen Nachrichten (NFP, CPI, FOMC)

wichtigen Nachrichten (NFP, CPI, FOMC) Echtzeit-Wirtschaftskalender-API-Integration (keine veralteten Daten) Prop-Firm Risk Lockdown Kontrolle des maximalen Tagesverlusts (feste Obergrenze von 4,0 %)

Durchsetzung von Mikro-Lots (nur 0,01-0,10 Lots )

) Automatische Handelsaussetzung bei 3,9% täglichem Drawdown

Positionsschluss am Freitag um 17 Uhr (Gap-Risiko-Eliminierung) 1-Minuten-Scalping-Engine Stochastik + Standardabweichung Fusion : Handelt nur , wenn (Stochastik Erschöpfung) + (Volatilitätskompression) übereinstimmen Filtert 68% der falschen Ausbrüche über 1,8 Std Dev-Bänder

: ATR-basierte Spread-adaptive Stops (max. 0,8 Spread)

Liquiditätspool-nahes Targeting (3-5 Pip Präzision) Live Scalping Dashboard M1 P&L in Echtzeit, Nachrichten-Countdown, Volatilitäts-Heatmap

Täglicher Verlust-Prozent-Tracker (Überwachung der Einhaltung der Vorschriften durch Prop-Firmen)

Risikoübersicht über offene Positionen

Kritische Anforderungen (nicht verhandelbar)

Zeitrahmen NUR M1 (versagt bei H1+) Symbole EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (rohe ECN-Liquidität) Makler Roh-ECN + <1,5ms Latenzzeit (IC Markets/Pepperstone Razor) Spread Max 0.8 durchschnittlich (M1) - deaktiviert wenn >1.2 Risiko-Einstellung 0.5% pro Handel MAX (0.01-0.05 Lots)

Rückgetestete Scalping-Metriken (MT5 Strategy Tester)

Parameter Ergebnis Prop-Firm Relevanz Gewinn-Rate 68.2% Besteht Konsistenzprüfungen Durchschnittl. Gewinn 2,8 Pips Schlägt die Spread-Kosten Maximaler Tagesverlust 3,7% (konfigurierbar auf 4%) Konform mit FTMO/MFF Nachrichtenvermeidung 100% der Ereignisse mit hoher Auswirkung Kein Blowup-Risiko Inanspruchnahme 8,1% (6 Monate) Unterhalb der Schwellenwerte für Prop-Firmen

Zielpublikum

Für wen dieser EA geeignet ist Herausforderer von Prop-Firmen (FTMO, The5%ers, MFF)

(FTMO, The5%ers, MFF) Scalper, die Mikro-Lot-Regeln befolgen (0,01-0,10)

(0,01-0,10) Trader, die religiös Nachrichten meiden

Fachleute, die Echtzeit-Risiko-Dashboards verlangen Nicht geeignet für Martingal-/Grid-Strategien

News-Gambler oder Volatilitätsjäger

Händler mit H1+ Zeitrahmen

Broker mit einem Spread von >1,2 (STP/Dealing Desk)

"5% tägliche Rendite"-Suchende

Einführungsprotokoll

Schritte der Implementierung Erster Test : 30-Tage-Demo auf Live-Server-Zeit (Nachrichtenfilter erfordert realen Kalender) Broker : Rohes ECN-Konto (IC Markets Razor) Chart : EURUSD M1 (GMT+0) Kritische Einstellungen : siehe die Screenshots mit den empfohlenen Einstellungen NewsFilter = true

MaxDailyLoss = 4.0

MinStochOversold = 25

StdDevMultiplier = 1.8 WARNUNG: Eine Abweichung von den M1-Zeitrahmen- oder Spread-Grenzen macht die Einhaltung der Prop-Firm-Vorgaben ungültig.

Risikohinweis (MQL5-konform)

Der Handel ist mit Risiken verbunden. PipViper Quant hält sich an die Risikoregeln der Prop-Firm - es garantiert keine Gewinne. Die bisherige Performance (68,2% Gewinnrate, 8,1% Drawdown) ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie es nur mit Brokern, die nicht verhandelbare Spezifikationen erfüllen.

Über PipViper Quant

Wir entwickeln Scalping-spezifische Frameworks mit Schwerpunkt auf:

Kapitalerhalt bei Mikrogeschäften (0,01-0,10 Lots)

(0,01-0,10 Lots) Nachrichtensichere Ausführung (100%ige Ereignisvermeidung)

(100%ige Ereignisvermeidung) Realistische M1-Liquiditätsbeschränkungen

Langfristige Nachhaltigkeit der Prop-Firma

Dieser EA spiegelt Scalping-Disziplin wider - keinen Hype.