XpertTrader OBV

XpertTrader OBV - Advanced Trading System

Professional Expert Advisor with On-Balance Volume (OBV) analysis and comprehensive risk management

Overview

XpertTrader OBV is a sophisticated trading system that combines On-Balance Volume (OBV) analysis with advanced technical indicators to identify high-probability trading opportunities. The system features multiple filtering layers, comprehensive risk management, and flexible trading modes suitable for various market conditions.

Key Features

On-Balance Volume (OBV) Analysis

  • Multiple OBV strategies: Movement, Strength, Trend Confirmation, Divergence Detection
  • OBV-EMA crossover signals for trend validation
  • Configurable strength thresholds and divergence parameters
  • Support for different volume types (Tick, Real, etc.)

Advanced Filtering System

  • EMA trend filter with slope analysis
  • 3-Layer Entry Gate system for precise entry timing
  • Extension Guard, Structure Confirmation, and Regime Switch layers
  • Configurable minimum strategy requirements

Flexible Trading Modes

  • Base entry trading with signal-based entries
  • Optional grid trading system with multiple lot sizing methods
  • Support for BUY-only, SELL-only, or BOTH directions
  • Configurable maximum orders and position limits

Comprehensive Risk Management

  • Advanced trailing stop system with ATR-based calculations
  • Breakeven functionality with configurable triggers
  • Partial close management for profit protection
  • Grid stop-out protection to prevent excessive losses
  • Built-in validation system for all trading operations

Professional Features

  • Real-time UI panel with trading statistics
  • Comprehensive logging and debugging capabilities
  • Cooldown management to prevent overtrading
  • Distance-based grid spacing with ATR adaptation
  • Multiple take profit calculation methods

Main Parameters

General Settings

Parameter Default Description
MagicNumber 123456 Unique identifier for this EA
LotSize 0.01 Conservative default lot size
Slippage 3 Maximum price slippage in points

OBV Filter Settings

Parameter Default Description
UseOBVFilter true Enable OBV filter
OBVTimeframe PERIOD_CURRENT Timeframe for OBV calculation
UseOBVMovement true Enable OBV movement strategy
UseOBVStrength true Enable OBV strength strategy
UseOBVDivergence true Enable OBV divergence detection
OBV_MinStrategies 2 Minimum strategies required for signal

Grid Trading Settings

Parameter Default Description
UseGridTrading false Enable grid trading system
GridLotType GRID_LOT_FIX Grid lot sizing method
MaxGridEntryOrders 3 Maximum grid entry orders
MinDistance 3000 Minimum distance between grid orders
UseGridStopout true Enable grid stop-out protection

Risk Management Settings

Parameter Default Description
UseTrailingStop false Enable trailing stop functionality
TrailingType TRAILING_ATR Type of trailing stop calculation
UseTrailingBreakeven true Enable breakeven functionality
UsePartialClose true Enable partial close functionality
PartialClosePercent 30.0 Percentage to close at profit level

How It Works

Signal Generation

The EA analyzes On-Balance Volume using multiple strategies:

  • Movement Analysis: Detects significant OBV movements indicating volume accumulation
  • Strength Assessment: Measures OBV strength relative to historical levels
  • Trend Confirmation: Validates signals using OBV trend direction
  • Divergence Detection: Identifies divergences between price and OBV
  • EMA Crossover: Uses OBV-EMA crossovers for additional confirmation

Entry Logic

When multiple OBV strategies align and pass additional filters (EMA trend, Entry Gate), the system:

  • Validates all trading conditions using built-in validation system
  • Checks money requirements and volume constraints
  • Applies stop level validation and market hours checks
  • Executes base entries or grid trades based on configuration

Risk Management

The system continuously monitors positions and applies:

  • ATR-based trailing stops for dynamic risk management
  • Breakeven functionality to protect capital
  • Partial close management to secure profits
  • Grid stop-out protection to prevent excessive losses

Installation and Setup

Requirements

  • MetaTrader 5 platform
  • Sufficient account balance for trading
  • Stable internet connection

Installation Steps

  1. Download and install the EA file in your MetaTrader 5 Experts folder
  2. Restart MetaTrader 5
  3. Drag the EA onto your desired chart
  4. Configure parameters according to your trading preferences
  5. Enable auto-trading in MetaTrader 5

Recommended Settings

For beginners, start with conservative settings:

  • Enable OBV filter with at least 2 strategies
  • Use small lot sizes (0.01-0.05)
  • Enable trailing stop and breakeven protection
  • Start with base entries only (disable grid trading initially)

Backtesting and Optimization

The EA is fully compatible with MetaTrader 5's Strategy Tester. For best results:

  • Use "Every tick" model for most accurate results
  • Test on at least 3-6 months of historical data
  • Optimize parameters using the built-in optimization feature
  • Test on multiple currency pairs and timeframes
  • Validate results with walk-forward analysis

Important Disclaimer

Risk Warning: Trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance does not guarantee future results. The EA is provided for educational and informational purposes only. Always test thoroughly on demo accounts before using on live accounts.

No Profit Guarantee: This EA does not guarantee profits. Market conditions change, and trading results may vary. Use proper risk management and never risk more than you can afford to lose.

Technical Specifications

  • Language: MQL5
  • Platform: MetaTrader 5
  • Symbols: All major currency pairs and CFDs
  • Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
  • Account Types: Standard, ECN, Cent accounts
  • Execution Modes: Market, Instant, Request
추천 제품
EAVN001 Moving Average Single
Hong Thai Pham
Experts
EAVN001 – A Simple, Effective, and Flexible Trading Solution In the world of financial trading, simplicity can often be the key to efficiency. EAVN001 is designed based on the Moving Average Single Line principle, enabling traders to quickly identify trends and make timely decisions. Its operation is straightforward: open a BUY position when the price crosses above the MA line , and open a SELL position when the price crosses below the MA line . The strength of EAVN001 lies not only in its simp
FREE
The Sandman
Maxwell Brighton Onyango
Experts
The Sandman EA — MT5 Scalping Robot for Calm Precision in Chaos “Others have seen what is and asked why. We have seen what could be and asked why not.” Introducing The Sandman — a high-precision, no-nonsense MT5 scalping robot designed to bring calm and control to your trading experience. Overview The market is chaotic and unpredictable — even experienced traders face losses. The Sandman was built to free you from emotional trading. It acts boldly and logically using a proven, fully automated
FREE
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (3)
Experts
Killzone Liquidity Sweep EA Pro by EV Trading Labs This Expert Advisor is based on institutional concepts (Smart Money / ICT methodology) and focuses on identifying and executing high-probability setups during the London and New York killzones. The system combines directional bias, liquidity sweep confirmation, and precision stop entries aligned with institutional trading logic. The algorithm operates on the M15 timeframe and trades only when the market shows a clean directional structure con
FREE
MiniMax EA
Loungvilat Seehalat
Experts
MiniMax EA (XAUUSD) – Smart Gold Trading on Autopilot Small capital, low risk, maximum profit potential.  Key Features Candle + Volume Signal Analysis MiniMax EA combines bullish/bearish candle patterns with multi-level volume filters to identify highly accurate market reversal signals. Smart Capital Management Calculates lot size based on fixed starting capital Resets exposure after TP is hit, protecting your balance from overexposure Designed for steady equity growth Built-in Risk Co
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experts
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
Thanos BETA
Omega J Msigwa
4.08 (12)
Experts
개요   Thanos EA BETA 는 트레이딩 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 최첨단 AI 및 머신러닝 기술을 활용한 고급 트레이딩 봇입니다. 현대적이고 심층 학습 기반의 인공지능 알고리즘을 갖춘 이 EA는 탁월한 예측 능력을 제공하며, 이 분야의 많은 기존 모델을 능가합니다. 이 무료 베타 버전은 제가 지속적으로 새로운 기능을 통합하고 혁신적인 전략을 실험하는 개발 샌드박스입니다. 이 트레이딩 로봇은 NASDAQ 심볼에 대해 훈련되었으므로 다른 심볼에 대해 동일한 결과를 기대하지 마십시오. 요구 사항   브로커: 모든 브로커, ECN/제로 스프레드 권장 계좌 유형: 헤징 레버리지: 1:200 이상 최소 예치금: $500 심볼: NASDAQ 시간 프레임: H4 - 마틴게일 없음 - 그리드 기반 포지션 없음 - 이 EA는 각 거래를 열 때 계좌 잔액의 5%를 위험에 노출시킵니다. 이 소프트웨어는 BETA 버전이므로 귀하의 생각과 의견을 환영합니다. 알고리즘
FREE
Forex 1 hour candle trader
Thej Karthiarath
5 (1)
Experts
This EA is completely private EA given after back-testing a particular strategy. You can request to get the strategy by contacting the following number in WhatsApp +91 9567407508.  You can contact in telegram too. The EA basically takes trade on particular one hour candle breaks.  You should use this EA only after attending a zoom meeting and a proper back-test. Understand the rules and regulations of  your country while you trade in forex and other commodity.
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
지표
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
지표
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Stratos Zephyr mt5
Michela Russo
4.75 (175)
Experts
Stratos Zephyr is a cutting-edge trading robot designed for the forex market, leveraging the power of the Relative Strength Index (RSI) indicator. With 10 sophisticated strategies, Stratos Zephyr is engineered to cater to a wide range of trading preferences. Whether you are an experienced trader or just beginning your journey in the forex market, Stratos Zephyr offers a dynamic and intuitive trading experience, ensuring you stay ahead in the fast-paced world of forex trading. Unlock Exclusive B
FREE
Best Trend Expert Advisor
Harshika Govind
5 (1)
Experts
BestTrendEA – Advanced Trend-Following EA for MT5 Powerful. Adaptive. Fully Automated. ️ Designed for traders who demand precision, control, and intelligent market entry across Forex, Gold, and more. Download the updated latest version or just simply update your EA with the latest version of BestTrend EA 9 Please DM me to receive the setfile for XAUUSD  For new version Best Trend Version 9.0, Use the 5min timeframe for XAUUSD  Overview BestTrendEA is an advanced trend-following Expert
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experts
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
지표
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Precision Breakout EA
Mbuso Nkosi
5 (2)
Experts
The 2025 Breakout Strategy EA is an automated solution designed to capture breakout opportunities with advanced risk management. Utilizing market bias analysis, ATR-based stop loss and take profit, and a customizable risk-reward ratio, this EA ensures precise trade execution. Key Features: Breakout Strategy : Identifies high-potential breakout trades. Customizable Trading Sessions : Set your preferred trading hours, including automatic activation for the New York session. Risk Management : Use A
FREE
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experts
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Crimson Volcanic Overlord AI [Subtitle: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introduction Crimson Volcanic Overlord is an algorithmic trading solution engineered on the principles of Volatility Breakout logic. Unlike strategies that attempt to predict reversals in ranging markets, this Expert Advisor (EA) identifies periods of price consolidation (The Volcano) and executes trades only when a high-momentum trend is c
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
FiboEvo
Dion Lima Dasilva
4 (1)
Experts
FiboEvo WIN: Estratégia Híbrida Fibo & Grid Adaptativo Descrição Curta Expert Advisor "Graybox" especializado em Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas por Fibonacci, Filtros de Fluxo (VWAP/ADX) e um sistema de Grid Adaptativo por ATR para recuperação de posições. Visão Geral (Overview) O FiboEvo WIN foi projetado para a realidade do mercado brasileiro (B3). Ele opera rompimentos e retrações de níveis de Fibonacci a favor da tendência. Seu grande diferencial é o sistema Auto-Adaptativo (AT
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
지표
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
지표
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
지표
Ratio Indicator - User Guide Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! This Ratio indicator between assets allows you to monitor and trade the price relationship between two assets selected by the user. It calculates the ratio between the prices of two assets, referred to as Asset1 and Asset2 (e.g., "GBPUSD" and "EURUSD"), and plots a moving average of the ratio along with Bollinger Bands . These bands are used to
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experts
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
지표
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (49)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (99)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.53 (17)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Running demonstration Live Performance Limited-time discount. Only   5 out of 20   spots remaining — almost sold out. The major update has been completed. The price increases by $50 for every 20 licenses sold.The final target price will be $1,500. After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profil
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 공개 커뮤니티:   여기를 클릭하세요 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전략은 2006년부터 약 1만 건의 거래를 통해 검증되었으며
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $475 가격은 1월 12일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $575로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
제작자의 제품 더 보기
XpertTrader BB
Divyansh Ingle
Experts
XpertTrader BB - Advanced Trading System Professional Expert Advisor with Bollinger Bands (BB) analysis and comprehensive risk management Overview XpertTrader BB is a sophisticated trading system that combines Bollinger Bands analysis with advanced technical indicators to identify high-probability trading opportunities. The system features multiple BB strategies, comprehensive risk management, and flexible trading modes suitable for various market conditions. Key Features Bollinger Bands (BB) A
FREE
필터:
Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.10.02 06:31 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Divyansh Ingle
1047
개발자의 답변 Divyansh Ingle 2025.10.02 12:19
I have added set file in comment section, you can check it
Gaurang Gandhi
179
Gaurang Gandhi 2025.09.30 05:12 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변