FiboEvo WIN: Hybride Fibo-Strategie & Adaptives Raster

Kurzbeschreibung

Graybox Expert Advisor, spezialisiert auf den Mini-Index (WIN). Er kombiniert technische Fibonacci-Inputs, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung.

Überblick

FiboEvo WIN wurde für die Realität des brasilianischen Marktes (B3) entwickelt. Er arbeitet mit Ausbrüchen und Retracements von Fibonacci-Levels zugunsten des Trends.

Sein großes Unterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive Trading (ATR)-System: Statt feste Abstände für das Grid (Durchschnittspreis) zu verwenden, "spürt" der Roboter die Marktvolatilität. Wenn der Markt schnell ist, weitet er das Grid aus, wenn er langsam ist, verkürzt er es. Dies verhindert ein Überhandeln in Zeiten der Panik.

Vollständige Anleitung zu den Eingaben

Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Einstellungen, die auf dem Dashboard des Roboters verfügbar sind:

1. Allgemeine Einstellungen

Magic Number (Eindeutige ID): Eindeutige Kennung, damit der Roboter nur seine eigenen Aufträge verwaltet. Ändern Sie diese Nummer, wenn Sie den Roboter auf mehreren Charts einsetzen.

Initial Lot: Größe des ersten Eintrags (Starthand).

Maximal zulässiges Lot: Sicherheitssperre. Der Roboter wird niemals eine Order eröffnen, die diesen Wert übersteigt, selbst wenn die Martingale-Berechnung dies erfordert. Verhindert Kontobrüche durch übermäßige Hebelwirkung.

Zulässige Abweichung: Maximale Preisabweichung, die beim Senden der Order akzeptiert wird.

Visueller/Dashboard-Modus (Graybox): true zeigt das Dashboard und die Linien auf dem Chart an; false macht den Roboter heller (ideal für VPS).

2. Finanzmanagement (Kontowährung)

Tägliches Gewinnziel: Finanzieller Betrag (z.B. R$500.00), um den Tag mit Gewinn zu beenden. Wenn es erreicht ist, hält der Roboter an.

Tägliches Verlustlimit: Finanzieller Betrag (z.B. $300.00) für den maximalen Verlust des Tages. Wenn der Verlust (Open + Close) diesen Wert erreicht, setzt der Roboter alles zurück. Obligatorische Einstellung.

3. Schutz und Benachrichtigungen

Schutz (Stop bei Gewinn verschieben): Aktiviert die Funktion Breakeven (0 bis 0) oder Trailing Stop .

Schutzauslöser (% des Pfades): Legt fest, wann der Handel geschützt werden soll. Beispiel: 0,8 bedeutet, dass der Stop Loss auf den Einstieg verschoben wird, wenn der Kurs 80 % des Weges zum Ziel zurückgelegt hat.

Push-Benachrichtigungen senden: Sendet bei jedem Handel Warnungen an Ihre MetaTrader-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon.

4. Fibo und Grid (Die Strategie-Engine)

Fibo-Referenzzeitrahmen: Die Chartzeit, die zum Zeichnen des Fibonacci verwendet wird (z.B. M15), unabhängig von der Chartzeit, mit der Sie handeln (z.B. M5).

Fibo-Aktualisierungsmodus: Statisch: Friert die Fibonacci ein, sobald Sie einen Handel eröffnen (empfohlen, um die Ebenen konsistent zu halten). Dynamisch: Aktualisiert das Fibo, auch wenn der Handel geöffnet ist.

Martingale-Multiplikator: Multiplikationsfaktor für Wiederherstellungsaufträge (z.B. 1,5x der vorherige Auftrag).

Maximale Levels: Maximale Anzahl der erlaubten Positionserhöhungen.

Fester TP in Punkten: Bei 0 ist das Ziel das Fibonacci-Expansionsniveau (technisch). Wenn Sie einen Wert eingeben (z.B. 150), wird das Ziel in Punkten festgelegt.

5. Auto-Anpassung (ATR) - EA-Highlight

ATR für dynamische Abstände verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, sind die Rasterabstände nicht fest, sondern variieren je nach der aktuellen Volatilität.

ATR-Periode: Empfindlichkeit der Volatilitätsberechnung (Standard: 14).

Grid Distance Factor (x ATR): Multiplikator, um den Abstand zwischen den Erholungsaufträgen zu definieren. Höher = längeres Raster.

Entry Tolerance Factor: Kleine Fehlertoleranz, um das Berühren des Fibo-Levels zu bestätigen.

FIXED Minimum Distance/Tolerance: Sicherheitswerte für den Fall, dass die ATR zu niedrig ist (Markt gestoppt), um sicherzustellen, dass das Raster nicht zu kurz wird.

6. Trend-Filter

Filterstrategie: Wählen Sie, ob Sie nur VWAP, nur ADX oder beides verwenden möchten. VWAP-Logik: Nur über VWAP kaufen, nur unter VWAP verkaufen.

ADX Periode: Einstellung des Trendstärke-Indikators.

ADX Level: Der EA vermeidet den Handel gegen sehr starke Trends, wenn der ADX über diesem Wert liegt.

Pause nach Gewinn: Zeit (in Sekunden), die der Roboter nach einem Take Profit wartet, bevor er einen neuen Einstieg sucht (kühlt den Kopf des Roboters ab).

7. Handelszeiten (Day Trade)

Startzeit: Zeit, zu der der Roboter mit der Analyse des Marktes beginnt.

Endzeit: Zeitpunkt, an dem keine neuen Positionen mehr eröffnet werden (Schließungsphase).

Obligatorische Schließung: "Hard Close"-Zeit. Der Roboter schließt jede offene Position, ob mit Gewinn oder Verlust, um nicht einzuschlafen.

8. Optimierung und Protokolle

Benutzerdefinierte Optimierungskriterien: Einzigartige interne Metrik, um robuste "Sets" im Strategietester zu finden (mit Schwerpunkt auf niedrigem Drawdown).

Logs/Debug speichern: Wird nur für die Wartung verwendet. Behalten Sie die Einstellung "false" für die beste Performance.

Risikowarnung und Haftungsausschluss