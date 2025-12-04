FiboEvo

4

FiboEvo WIN: Hybride Fibo-Strategie & Adaptives Raster

Kurzbeschreibung

Graybox Expert Advisor, spezialisiert auf den Mini-Index (WIN). Er kombiniert technische Fibonacci-Inputs, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung.

Überblick

FiboEvo WIN wurde für die Realität des brasilianischen Marktes (B3) entwickelt. Er arbeitet mit Ausbrüchen und Retracements von Fibonacci-Levels zugunsten des Trends.

Sein großes Unterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive Trading (ATR)-System: Statt feste Abstände für das Grid (Durchschnittspreis) zu verwenden, "spürt" der Roboter die Marktvolatilität. Wenn der Markt schnell ist, weitet er das Grid aus, wenn er langsam ist, verkürzt er es. Dies verhindert ein Überhandeln in Zeiten der Panik.

Vollständige Anleitung zu den Eingaben

Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Einstellungen, die auf dem Dashboard des Roboters verfügbar sind:

1. Allgemeine Einstellungen

  • Magic Number (Eindeutige ID): Eindeutige Kennung, damit der Roboter nur seine eigenen Aufträge verwaltet. Ändern Sie diese Nummer, wenn Sie den Roboter auf mehreren Charts einsetzen.

  • Initial Lot: Größe des ersten Eintrags (Starthand).

  • Maximal zulässiges Lot: Sicherheitssperre. Der Roboter wird niemals eine Order eröffnen, die diesen Wert übersteigt, selbst wenn die Martingale-Berechnung dies erfordert. Verhindert Kontobrüche durch übermäßige Hebelwirkung.

  • Zulässige Abweichung: Maximale Preisabweichung, die beim Senden der Order akzeptiert wird.

  • Visueller/Dashboard-Modus (Graybox): true zeigt das Dashboard und die Linien auf dem Chart an; false macht den Roboter heller (ideal für VPS).

2. Finanzmanagement (Kontowährung)

  • Tägliches Gewinnziel: Finanzieller Betrag (z.B. R$500.00), um den Tag mit Gewinn zu beenden. Wenn es erreicht ist, hält der Roboter an.

  • Tägliches Verlustlimit: Finanzieller Betrag (z.B. $300.00) für den maximalen Verlust des Tages. Wenn der Verlust (Open + Close) diesen Wert erreicht, setzt der Roboter alles zurück. Obligatorische Einstellung.

3. Schutz und Benachrichtigungen

  • Schutz (Stop bei Gewinn verschieben): Aktiviert die Funktion Breakeven (0 bis 0) oder Trailing Stop.

  • Schutzauslöser (% des Pfades): Legt fest, wann der Handel geschützt werden soll. Beispiel: 0,8 bedeutet, dass der Stop Loss auf den Einstieg verschoben wird, wenn der Kurs 80 % des Weges zum Ziel zurückgelegt hat.

  • Push-Benachrichtigungen senden: Sendet bei jedem Handel Warnungen an Ihre MetaTrader-Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon.

4. Fibo und Grid (Die Strategie-Engine)

  • Fibo-Referenzzeitrahmen: Die Chartzeit, die zum Zeichnen des Fibonacci verwendet wird (z.B. M15), unabhängig von der Chartzeit, mit der Sie handeln (z.B. M5).

  • Fibo-Aktualisierungsmodus:

    • Statisch: Friert die Fibonacci ein, sobald Sie einen Handel eröffnen (empfohlen, um die Ebenen konsistent zu halten).

    • Dynamisch: Aktualisiert das Fibo, auch wenn der Handel geöffnet ist.

  • Martingale-Multiplikator: Multiplikationsfaktor für Wiederherstellungsaufträge (z.B. 1,5x der vorherige Auftrag).

  • Maximale Levels: Maximale Anzahl der erlaubten Positionserhöhungen.

  • Fester TP in Punkten: Bei 0 ist das Ziel das Fibonacci-Expansionsniveau (technisch). Wenn Sie einen Wert eingeben (z.B. 150), wird das Ziel in Punkten festgelegt.

5. Auto-Anpassung (ATR) - EA-Highlight

  • ATR für dynamische Abstände verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, sind die Rasterabstände nicht fest, sondern variieren je nach der aktuellen Volatilität.

  • ATR-Periode: Empfindlichkeit der Volatilitätsberechnung (Standard: 14).

  • Grid Distance Factor (x ATR): Multiplikator, um den Abstand zwischen den Erholungsaufträgen zu definieren. Höher = längeres Raster.

  • Entry Tolerance Factor: Kleine Fehlertoleranz, um das Berühren des Fibo-Levels zu bestätigen.

  • FIXED Minimum Distance/Tolerance: Sicherheitswerte für den Fall, dass die ATR zu niedrig ist (Markt gestoppt), um sicherzustellen, dass das Raster nicht zu kurz wird.

6. Trend-Filter

  • Filterstrategie: Wählen Sie, ob Sie nur VWAP, nur ADX oder beides verwenden möchten.

    • VWAP-Logik: Nur über VWAP kaufen, nur unter VWAP verkaufen.

  • ADX Periode: Einstellung des Trendstärke-Indikators.

  • ADX Level: Der EA vermeidet den Handel gegen sehr starke Trends, wenn der ADX über diesem Wert liegt.

  • Pause nach Gewinn: Zeit (in Sekunden), die der Roboter nach einem Take Profit wartet, bevor er einen neuen Einstieg sucht (kühlt den Kopf des Roboters ab).

7. Handelszeiten (Day Trade)

  • Startzeit: Zeit, zu der der Roboter mit der Analyse des Marktes beginnt.

  • Endzeit: Zeitpunkt, an dem keine neuen Positionen mehr eröffnet werden (Schließungsphase).

  • Obligatorische Schließung: "Hard Close"-Zeit. Der Roboter schließt jede offene Position, ob mit Gewinn oder Verlust, um nicht einzuschlafen.

8. Optimierung und Protokolle

  • Benutzerdefinierte Optimierungskriterien: Einzigartige interne Metrik, um robuste "Sets" im Strategietester zu finden (mit Schwerpunkt auf niedrigem Drawdown).

  • Logs/Debug speichern: Wird nur für die Wartung verwendet. Behalten Sie die Einstellung "false" für die beste Performance.

Risikowarnung und Haftungsausschluss

WICHTIG!

  1. Art des Risikos: Der Mini-Index-Handel beinhaltet eine hohe Hebelwirkung. Die Verwendung von Grid/Martingale-Techniken erhöht das Risiko von schnellen Verlusten, wenn sie nicht richtig gesteuert werden.

  2. Haftung: Der Entwickler übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste. Der Benutzer muss den EA auf einem DEMO-Konto testen und das tägliche Verlustlimit entsprechend seinem Kapital anpassen.

  3. Backtests: Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.


Bewertungen 1
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

Empfohlene Produkte
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Sonderangebot zum Jahresende! In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich. Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten. Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Handelskontos mit LifeHack Prim
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experten
Der Fuzzy Predictor EA basiert auf einer Fuzzy-Logik-Strategie , die auf der Candlestick-Analyse basiert, entsprechend der Anzahl der aufeinanderfolgenden langen oder kurzen Kerzen, dem prozentualen Anteil der langen oder kurzen Kerzen auf einem festen Kerzenmuster, dem prozentualen Anteil der Schatten auf diesem Muster oder den oberen und unteren Schatten auf Umkehrkerzen für die Umkehranalyse. Wenn der EA all diese Parameter analysiert, entscheidet er auf der Grundlage seiner Fuzzy-Strategie ,
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" für MT5 wurde erstellt, um die Analyse zum Zeitpunkt des Handels zu erleichtern. Die HLC Bar wurde von Richard Wyckoff verwendet und wird derzeit häufig in "VSA" -Operationen verwendet. Wyckoff stellte fest, dass die Verwendung von High, Low und Close den Graphen viel sauberer und einfacher zu analysieren machte. Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" ermöglicht: # Ändern Sie die Balkenbreite; # Lassen Sie die Leiste dieselbe Farbe; # Und markieren Sie die Bar, d
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Experten
FiboEvo FX: Hybride Fibo & Adaptive Grid Strategie NUR AUF HEDGE-KONTEN VERWENDEN Kurzbeschreibung "Graybox" Expert Advisor spezialisiert auf Forex . Er kombiniert technische Fibonacci-Einträge, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung. Übersicht FiboEvo FX wurde für dynamische Forex-Marktbedingungen entwickelt. Es handelt mit Ausbrüchen und Fibonacci-Retracements zugunsten des Trends. Sein Hauptunterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive (ATR) System: Ansta
FREE
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experten
Ich lade Sie ein, meinen EA zu kaufen und mich zu unterstützen, GoldMachina MT5 10 Exemplare übrig für $50 Der Preis erhöht sich um $20 für jeweils 10 Käufe. Endpreis $399 Achtung! Expert nicht oft Handel, halten Sie dies im Auge, bevor Sie kaufen! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Der wichtige Vorteil dieses EA ist, dass Sie mit einem Minimum von $200 erste Einzahlung zu handeln beginnen können, es unterstützt den Handel auf XAUUSD (Gold) und Losgröße kann
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Lifeea Pro
Paline Maina
Experten
E rweitertePreisAktionEA Clever. Anpassungsfähig. Präzise. Der AdvancedPriceActionEA ist ein leistungsstarker Expert Advisor für Händler, die von starken Preisaktionsmustern, Momentum und Volatilität profitieren möchten. Dieser EA kombiniert bewährte Strategien wie EMA-Trendfilter, RSI-Momentum und Candlestick-Muster (Engulfing und Pin Bars) mit dynamischen Risikomanagement-Funktionen, um konsistente Handelsmöglichkeiten zu bieten. Hauptmerkmale Intelligentes Einstiegssystem : Erkennt Bulli
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Indikatoren
Elliott Wave Drawing Tool für MT5 - Das ultimative professionelle Wellen-Mapping-System Bringen Sie Ihre Marktanalyse auf die nächste Stufe mit dem Elliott Wave Drawing Tool for MT5 , einer fortschrittlichen Charting-Lösung, die für Trader entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und vollständige Kontrolle bei der Wellenmarkierung verlangen. Dieses Tool wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Elliottianer entwickelt und verwandelt die manuelle Wellenmarkierung in eine reibungslo
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Crossing Over
John Signer
Experten
Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Seaguard
QuanticX
Experten
Ankündigung: Alle EAs (Expert Advisors) von QuanticX sind derzeit kostenlos verfügbar, aber nur für eine begrenzte Zeit! Um einen lebenslangen QuanticX-Support zu genießen und weiterhin kostenlose EAs zu erhalten, bitten wir Sie, eine Bewertung zu hinterlassen und die Performance unserer EAs auf Myfxbook zu verfolgen. Zögern Sie nicht, uns für exklusive Boni auf EAs und persönlichen Support zu kontaktieren. Seaguard von QuanticX Treten Sie ein in die bahnbrechende Domäne von QuanticX , einem fü
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experten
Trader Propfirm Pro - Expert Advisor für professionelle Trader Der Trader Propfirm Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der exklusiv für Trader von Proprietary-Trading-Firmen entwickelt wurde und sowohl mit Demo-Konten als auch mit finanzierten Konten kompatibel ist. Dieses System nutzt neuronale Netzwerke und künstliche Intelligenz, um die technische Analyse zu optimieren, monatliche Trends zu identifizieren und präzise Eingaben in kleineren Zeitrahmen-Charts vorzunehmen. Mit einem Sys
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
G Edge
Krzysztof Sitko
Experten
G Edge MT5: Der ultimative Handelsvorteil G Edge ist nicht nur ein Handelsroboter - es ist Ihre technologische Dominanz auf dem Markt. Entwickelt für chirurgische Präzision, dieser Bot neu definiert algorithmischen Handel Standards. Durch den Einsatz fortschrittlicher Einstiegsalgorithmen erreicht G Edge eine atemberaubende Gewinnrate von 96,5% , während der Drawdown unter 2% bleibt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ein maximales Kapitalwachstum bei minimalem Risiko anstreben . W
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Experten
FiboEvo FX: Hybride Fibo & Adaptive Grid Strategie NUR AUF HEDGE-KONTEN VERWENDEN Kurzbeschreibung "Graybox" Expert Advisor spezialisiert auf Forex . Er kombiniert technische Fibonacci-Einträge, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung. Übersicht FiboEvo FX wurde für dynamische Forex-Marktbedingungen entwickelt. Es handelt mit Ausbrüchen und Fibonacci-Retracements zugunsten des Trends. Sein Hauptunterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive (ATR) System: Ansta
FREE
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor (EA) implementiert eine Strategie, die auf Preisdivergenzen zwischen dem Mini-Dollar (WDO$N) und dem Full-Dollar (DOL$N) basiert. Er überwacht mögliche Diskrepanzen zwischen diesen beiden Vermögenswerten Sekunden vor der Markteröffnung oder während des Tages (je nach gewähltem Modus) und platziert Orders auf den Mini-Dollar, wobei er auf eine zukünftige Konvergenz setzt. Wichtigste Merkmale Konfigurierbare minimale Divergenz: Die Strategie verwendet einen mini
FREE
Auswahl:
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

Antwort auf eine Rezension