Evara MT5
Einführungsangebot: 800 für frühe Käufer. Sobald 15 Exemplare verkauft sind, wird der Preis auf 969 erhöht. Derzeit sind 1 Exemplare verkauft.
Evara - Next-Generation Algorithmic Trading
Angetrieben von fortgeschrittener KI und adaptivem maschinellen Lernen, entwickelt sich Evara kontinuierlich mit den Marktbedingungen weiter und kombiniert historische Mustererkennung mit Echtzeitausführung für überlegene Handelsgenauigkeit.
- DM mir, um eine Testlizenz begrenzt für Demohandel für ein paar Tage zu erhalten.
- Sobald gekauft, schreibe mir, um einen kostenlosen Roboter für dein Vertrauen zu erhalten.
- Backtest-Anleitung: kontaktiere mich direkt und ich werde dir die Einstellungen Datei und Schritte bereitstellen.
Kernhandelsvorteile:
- ATR-basierte Scalping-Strategie – Wendet Daten zum durchschnittlichen echten Bereich an, um schnelle Scalps in volatilen Umgebungen zu timen und optimiert die Ein- und Ausstiegspunkte
- Präzisions- RSI-Filter - Unser proprietärer RSI-Algorithmus filtert 87 % der falschen Signale heraus und ermöglicht gleichzeitig hochwahrscheinliche Einstiege
- Marktzeit-Technologie - Integrierter Handelszeitfilter konzentriert sich automatisch auf Spitzenliquiditätszeiten über Sitzungen hinweg
Professionelle Risikokontrollen:
Evara umfasst mehrschichtige Schutzmechanismen mit:
- Gewinnmitnahme basierend auf Volatilitätsanalysen
- Echtzeit-Drawdown-Überwachung
- Automatische Risikominderung bei hoher Volatilität
Installation dauert Sekunden - einfach an EURUSD (M15) Chart anhängen
Optimiert für mehrere Währungspaare, einschließlich:EURUSD,USDCAD,NZDUSD
Minimale Anforderungen:
- 100 $ (Standardmodus)
- 1000 $ (Risiko-Modus)
Trete unserem Telegram-Kanal für Echtzeitbenachrichtigungen, Experteneinstellungen und Updates bei.
"Handel mit Präzision, nicht mit Raten. Lass die intelligenten Algorithmen von Evara 24/5 arbeiten, um dein Konto wachsen zu lassen."