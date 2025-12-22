Evara MT5

Einführungsangebot: 800 für frühe Käufer. Sobald 15 Exemplare verkauft sind, wird der Preis auf 969 erhöht. Derzeit sind 1 Exemplare verkauft.


Evara - Next-Generation Algorithmic Trading

Angetrieben von fortgeschrittener KI und adaptivem maschinellen Lernen, entwickelt sich Evara kontinuierlich mit den Marktbedingungen weiter und kombiniert historische Mustererkennung mit Echtzeitausführung für überlegene Handelsgenauigkeit.


  1. DM mir, um eine Testlizenz begrenzt für Demohandel für ein paar Tage zu erhalten.
  2. Sobald gekauft, schreibe mir, um einen kostenlosen Roboter für dein Vertrauen zu erhalten.

  • Backtest-Anleitung: kontaktiere mich direkt und ich werde dir die Einstellungen Datei und Schritte bereitstellen.


[Kanal für Neuigkeiten und Updates]  


Kernhandelsvorteile:

  • ATR-basierte Scalping-Strategie – Wendet Daten zum durchschnittlichen echten Bereich an, um schnelle Scalps in volatilen Umgebungen zu timen und optimiert die Ein- und Ausstiegspunkte
  • Präzisions- RSI-Filter - Unser proprietärer RSI-Algorithmus filtert 87 % der falschen Signale heraus und ermöglicht gleichzeitig hochwahrscheinliche Einstiege
  • Marktzeit-Technologie - Integrierter Handelszeitfilter konzentriert sich automatisch auf Spitzenliquiditätszeiten über Sitzungen hinweg


Professionelle Risikokontrollen:

Evara umfasst mehrschichtige Schutzmechanismen mit:

  • Gewinnmitnahme basierend auf Volatilitätsanalysen
  • Echtzeit-Drawdown-Überwachung
  • Automatische Risikominderung bei hoher Volatilität

Einfache Einrichtung 

Installation dauert Sekunden - einfach an EURUSD (M15) Chart anhängen

[Anleitung, wie man EA ausführt]


Optimiert für mehrere Währungspaare, einschließlich:EURUSD,USDCAD,NZDUSD

Minimale Anforderungen:

  • 100 $ (Standardmodus)
  • 1000 $ (Risiko-Modus)

Trete unserem Telegram-Kanal für Echtzeitbenachrichtigungen, Experteneinstellungen und Updates bei.

"Handel mit Präzision, nicht mit Raten. Lass die intelligenten Algorithmen von Evara 24/5 arbeiten, um dein Konto wachsen zu lassen."

