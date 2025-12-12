Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan.

Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden.

Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehen. Ohne ordnungsgemäße Planung können Trades Margin Calls oder automatische Stop-Outs auslösen, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Das richtige Planungstool gibt Ihnen die Kontrolle, anstatt sich auf Unsicherheit zu verlassen.

Der Kern des Programms basiert auf zwei unten aufgeführten Objekttypen.

VPO — eine virtuelle Position, eine ausstehende Order oder ein offener Trade, die als Handelspunkt dienen.

EP — ein Evaluationspunkt, der als Zielniveau fungiert und ein individuelles Kontoszenario auf Basis des Gesamtgewinns und des Swaps der verknüpften VPOs definiert.

Durch die Verbindung verschiedener Handelspunkte (VPOs) mit Bewertungs punkten (EPs) ermöglicht Trade Planner, zu modellieren, wie sich wichtige Kontoparameter unter unterschiedlichen Marktbedingungen ändern würden, und hilft so, Ergebnisse vorherzusagen und Risiken effektiver zu steuern.





Hauptfunktionen:

Analyse mehrerer Kontoszenarien und Simulation von Ergebnissen basierend auf geplantem Gewinn und Swap der Trading-Punkte.

Umwandlung geplanter Positionen in reale Pending Orders.

Echtzeit-Überwachung des Eigenkapitals über alle offenen Positionen (einschließlich solcher, die von EAs platziert wurden) und dynamische Anpassung des Plans, z. B. durch Hinzufügen weiterer virtueller Trades.

Unterstützt die automatische Anpassung des EP-Preises basierend auf dem Zielgewinn, wenn verknüpfte VPOs geändert werden.

Erkennt kritische Risikoschwellen — Margin Call oder Stop-Out-Level — bevor der Markt sich bewegt, sodass Sie Worst-Case-Szenarien einschätzen können.

Aktivieren oder Deaktivieren der Gewinn- und Swap-Berechnung für jede virtuelle oder reale Position zur Verfeinerung der Prognosen.

Erstellung von bis zu 10 grafischen Layouts (Presets) pro Symbol, von denen jedes eine eigene Strategie oder ein eigenes Risikomanagement-Setup darstellt.

Nahtlose Integration in MetaTrader als Expert Advisor, der vollen Zugriff auf native Funktionen wie Order-Handling, Margin- und Gewinnberechnungen bietet.





Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in den FAQ-Artikeln.

Unterstützte Assets: Forex-Paare, Aktienindizes, Metalle, Rohstoffe, Aktien-CFDs, Kryptowährungen.

Ein Hedging-Konto ist erforderlich (gleichzeitige Kauf- und Verkaufspositionen möglich).





Wichtiger Hinweis:

Alle Berechnungen in diesem Programm basieren auf aktuellen Marktdaten (Wechselkurse). Für die zuverlässigsten Ergebnisse wird empfohlen, Symbole zu verwenden, deren Gewinn direkt in der Kontowährung angegeben ist (z. B. AUDUSD bei USD-Konto). Bei Instrumenten, die eine Währungsumrechnung erfordern, verwendet das System die jeweils aktuellen Wechselkurse. Für relativ kurze historische Perioden liefern Gewinn- und Swap-Berechnungen für Cross-Paare jedoch in der Regel Ergebnisse, die den tatsächlichen Werten nahekommen, vorausgesetzt, die Abweichungen der Wechselkurse über die Zeit sind gering.