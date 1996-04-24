Trade Planner MT5

Transforme a incerteza em um plano de transações claro.

O Trade Planner MT5 é uma ferramenta avançada de gestão de capital para MetaTrader 5, projetada para planejar, controlar e analisar múltiplos cenários potenciais da conta. Ela ajuda os traders a avaliar como o equity, a margem livre e o nível de margem podem mudar a qualquer momento e preço — antes de abrir ou modificar operações reais.

Além disso, o programa permite antecipar cenários de pior caso. Sem um planejamento adequado, as transações podem gerar chamadas de margem ou encerramentos automáticos, resultando em perdas significativas. A ferramenta certa de planejamento mantém você no controle, em vez de depender da incerteza.

O núcleo do programa é construído em torno de dois tipos de objetos listados abaixo.

VPO — uma posição virtual, uma ordem pendente ou uma operação aberta que serve como ponto de negociação.

EP — um ponto de avaliação que atua como nível alvo, definindo um cenário de conta individual com base no lucro total e no swap das VPOs vinculadas.

Ao conectar vários pontos de negociação (VPOs) com pontos de avaliação (EPs), o Trade Planner permite modelar como os principais parâmetros da conta mudariam sob diferentes condições de mercado, ajudando a prever resultados e gerenciar riscos de forma mais eficaz.


Funcionalidades Principais:

  • Analisar múltiplos cenários de conta e simular resultados com base no lucro projetado e swap dos pontos de transação.
  • Converter posições planejadas em ordens pendentes reais.
  • Monitorar o capital em tempo real em todas as posições abertas (incluindo as abertas por qualquer EA) e ajustar seu plano dinamicamente, por exemplo, incluindo transações virtuais adicionais.
  • Suporta ajuste automático do preço do EP com base no lucro-alvo quando as VPOs vinculadas são modificadas.
  • Detecta limites críticos de risco — chamada de margem ou nível de stop-out — antes dos movimentos do mercado, permitindo avaliar cenários de pior caso.
  • Ativar ou desativar cálculos de lucro e swap para qualquer posição virtual ou real, a fim de refinar as projeções.
  • Criar até 10 layouts gráficos (predefinições) por símbolo, cada um representando uma estratégia ou configuração de gerenciamento de risco distinta.
  • Integrar-se perfeitamente com o MetaTrader como um Expert Advisor, garantindo acesso completo a funções nativas, como gerenciamento de ordens, margem e cálculo de lucros.


Para mais informações, consulte o Manual do Usuário ou os artigos de Perguntas Frequentes (FAQ).

Ativos suportados: pares de moedas, índices de ações, metais, commodities, ações (CFDs), criptomoedas.

Requer conta do tipo hedging (permite posições de compra e venda simultâneas).


Observação Importante:

Todos os cálculos no programa são baseados nos dados atuais de mercado (taxas de câmbio). Para obter resultados mais precisos, recomenda-se utilizar símbolos cuja moeda de lucro seja diretamente denominada na moeda da conta (por exemplo, AUDUSD quando a conta é em USD). Para instrumentos que exigem conversão cambial, o sistema usa as taxas mais recentes disponíveis no momento do cálculo. Contudo, para períodos históricos relativamente recentes, os cálculos de lucro e swap de pares com conversão cruzada podem fornecer resultados razoavelmente próximos dos valores reais, assumindo que a variação das taxas de câmbio ao longo do tempo seja pequena.

