将不确定性转化为清晰的交易计划

Trade Planner MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的高级资金管理工具，旨在规划、控制和分析多种可能的账户情景。它帮助交易者评估在任何时间和价格下，净值、可用保证金和保证金水平可能发生的变化——在开仓或修改真实订单之前。

此外，该程序还可以帮助您预见最坏的情况。没有适当的规划，交易可能触发追加保证金通知或自动止损，导致重大损失。正确的规划工具让您掌控交易，而不是依赖不确定性。

程序核心基于两类对象，如下所示.

VPO — 虚拟头寸、挂单或作为交易点的已开仓位。

EP — 评估点，作为目标水平，根据链接的 VPOs 的 profit 和 swap 定义单个账户情景。

通过将各种交易点 (VPOs) 与评估点 (EPs) 连接，Trade Planner 让您能够模拟关键账户参数在不同市场条件下的变化，从而帮助您更有效地预测结果并管理风险。





主要功能:

分析多个账户情景，并根据交易点的预期利润和掉期模拟结果。

将计划的头寸转换为真实挂单。

实时监控所有已开仓头寸的账户权益（包括由任何EA下的头寸），并动态调整您的计划，例如包括额外的虚拟交易。

在关联 VPO 修改时，支持根据目标利润自动调整 EP 价格。

在市场波动之前检测关键风险阈值 — 保证金通知或止损水平，以便评估最坏情况。

可为任何虚拟或真实头寸启用或禁用利润和掉期计算，以优化预测。

每个交易品种最多可创建 10 个图形布局（预设），每个布局代表不同的策略或风险管理设置。

可无缝与 MetaTrader 集成为专家顾问，确保完全访问原生功能，如订单处理、保证金和利润计算。





更多信息: 请参考用户手册或常见问题 (FAQ)。

支持的资产：外汇货币对、股票指数、金属、商品、股票（差价合约）、加密货币。

需要对冲账户类型（允许同时持有买入和卖出仓位）。





重要说明:

程序的所有计算均基于当前市场数据（汇率）。为了获得最可靠的结果，建议使用 profit 直接以账户货币计价的交易品种（例如账户为 USD 时使用 AUDUSD）。对于需要跨币种转换的品种，系统将使用计算时可用的最新汇率。然而，对于近期的历史数据，跨币种对的 profit 和 swap 计算通常可提供与实际值较为接近的结果，假设汇率波动较小。