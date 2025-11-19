Trade Planner MT5

À quelle fréquence les traders ouvrent-ils des positions tout en ressentant de l’inquiétude quant à l’impact potentiel d’un mouvement du marché défavorable sur leur capital?

Les ordres stop-loss aident — mais ils n’agissent qu’après la prise de décision. Avec une planification anticipée, même un « scénario du pire » peut être envisagé à l’avance. Sans cela, les positions peuvent être clôturées prématurément ou, dans des situations extrêmes, un appel de marge peut se produire, entraînant une clôture automatique des positions lorsque le niveau de marge tombe en dessous du seuil requis.

Avec le bon outil de planification, vous gardez le contrôle — au lieu de laisser les choses au hasard.

est un outil avancé de gestion du capital pour MetaTrader 5, conçu pour planifier, contrôler et analyser plusieurs scénarios potentiels d’évolution du compte.Il aide les traders à évaluer comment l’équité, la marge et le solde peuvent évoluer selon différentes conditions de marché — avant même d’ouvrir ou de modifier des positions réelles.





Le cœur du programme se compose de deux éléments principaux :

VPO — positions virtuelles, ordres en attente ou positions ouvertes servant de points de trading.

Points d’évaluation (EP) — niveaux cibles définissant des scénarios distincts du compte en fonction du profit total et du swap de toutes les VPO associées.

En reliant n’importe quel point de trading (VPO) à un point d’évaluation (EP), Trade Planner permet de modéliser comment les paramètres clés du compte évolueraient en fonction des performances (profit et swap) des points de trading connectés, afin d’aider à prévoir les résultats et à gérer les risques plus efficacement.





Fonctionnalités principales :

Analysez des scénarios sur plusieurs comptes et simulez les résultats sur la base du profit prévu et des swaps provenant des points de trading.

Convertir les points de trading virtuels en ordres en attente.

Surveiller en temps réel l’équité du compte pour toutes les positions ouvertes (y compris celles ouvertes par n’importe quel Expert Advisor) et ajuster votre plan de manière dynamique, par exemple en ajoutant des positions virtuelles supplémentaires.

Ajuster automatiquement le prix du point d’évaluation (EP) selon un profit cible défini lors de la modification des VPO associées.

Identifier les seuils de risque critiques afin d’estimer les niveaux d’appel de marge et de clôture automatique avant que le marché ne les atteigne.

Activer ou désactiver le calcul du profit et du swap pour toute position virtuelle ou réelle afin d’affiner les projections.

Créer jusqu’à 10 configurations graphiques (presets) par symbole, chacune représentant une stratégie ou un schéma de gestion des risques distinct.

S’intégrer parfaitement à MetaTrader en tant qu’Expert Advisor, avec un accès complet aux fonctions natives telles que la gestion des ordres, le calcul de la marge et du profit.





Notes supplémentaires:

Les swaps sont calculés en fonction des taux de swap actuels de l’instrument.

Un compte de type couverture (hedging) est requis (permettant d’ouvrir simultanément des positions d’achat et de vente).

Assurez-vous que le trading automatique et le trading en un clic sont activés dans MetaTrader avant d’utiliser les fonctions de gestion des ordres.





Pour plus d’informations, consultez le manuel d’utilisation ou les articles de la FAQ.





Actifs pris en charge: paires Forex, indices boursiers, métaux, matières premières, actions (CFD), cryptomonnaies





Note importante:

Tous les calculs de ce programme sont basés sur les données de marché actuelles (taux de change). Pour obtenir les résultats les plus fiables, il est recommandé d’utiliser des symboles dont le profit est directement libellé dans la devise du compte (par exemple AUDUSD pour un compte en USD). Pour les instruments nécessitant une conversion de devises, le système utilise les taux les plus récents disponibles au moment du calcul. Pour des périodes historiques relativement récentes, les calculs de profit et de swap sur des paires croisées restent généralement proches des valeurs réelles, tant que les variations des taux de change au fil du temps restent limitées.