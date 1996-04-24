不確実性を明確なトレーディングプランへ。

Trade Planner MT5 は、複数の潜在的な口座シナリオを計画・管理・分析するために設計された、MetaTrader 5 向けの高度な資金管理ツールです。実際の取引を開始または変更する前に、任意の時点や価格で証拠金、余剰証拠金、証拠金維持率がどのように変化するかを把握することができます。

さらに、このプログラムは最悪のシナリオを予測できるようにします。適切な計画がない場合、取引はマージンコールや自動ロスカットを引き起こし、重大な損失を招く可能性があります。適切な計画ツールを使えば、不確実性に頼るのではなく、コントロールを維持できます。

プログラムのコアは、以下の2種類のオブジェクトで構成されています。

VPO — 仮想ポジション（Virtual Position）、未決済注文（Pending Order）、または取引の拠点となるオープントレード（Open Trade）

EP — 評価ポイント（Evaluation Point）。リンクされたVPOからの総利益とスワップに基づき、個別のアカウントシナリオを定義するターゲットレベルとして機能します

さまざまな取引ポイント（VPOs）を評価ポイント（EPs）と接続することで、Trade Planner は主要な口座パラメータが異なる市場条件下でどのように変化するかをモデル化でき、結果を予測しリスクをより効果的に管理するのに役立ちます。





主な機能:

複数の口座シナリオを分析し、トレーディングポイントの予測利益およびスワップに基づいた結果をシミュレーション。

計画したポジションを実際の指値・逆指値注文へ変換。

すべての保有ポジション（EA によるものも含む）のリアルタイム証拠金を監視し、追加の仮想取引などを含めて計画を動的に調整。

リンクされた VPO が変更された際、目標利益に基づいて EP 価格を自動調整する機能をサポート。

市場が動く前に証拠金コールやストップアウトのような重大なリスク閾値を検知し、最悪のシナリオを事前に把握。

プロジェクションを精密化できるよう、仮想または実際のポジションごとに利益とスワップ計算を有効・無効に設定可能。

銘柄ごとに最大 10 個のグラフィカルレイアウト（プリセット）を作成可能。それぞれが個別の戦略またはリスク管理セットアップを表現。

MetaTrader と EA としてシームレスに統合され、注文操作・証拠金・利益計算など、ネイティブ機能に完全にアクセス可能。





詳細については、ユーザーマニュアル またはよくある質問（FAQ）をご参照ください。

対応資産: FX 通貨ペア、株価指数、貴金属、商品、株式（CFD）、暗号通貨。

ヘッジ口座タイプ（買いと売りポジションの同時保有が可能）が必要。





重要な注意:

本プログラムのすべての計算は、現在の市場データ（為替レート）に基づいています。最も信頼性の高い結果を得るためには、利益が口座通貨で直接計算される取引シンボル（例: 口座通貨がUSDの場合はAUDUSD）の使用を推奨します。クロス通貨換算が必要な銘柄の場合、計算時点で利用可能な最新の為替レートが使用されます。ただし、比較的最近の過去期間については、クロス通貨ペアの利益およびスワップ計算は、時間経過による為替レートの変動が小さい場合、実際の値に概ね近い結果を提供できます。