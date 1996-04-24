Convierte la incertidumbre en un plan de trading claro.

Trade Planner MT5 es una herramienta avanzada de gestión del capital para MetaTrader 5, diseñada para planificar, controlar y analizar múltiples posibles escenarios de la cuenta. Ayuda a los traders a evaluar cómo pueden cambiar el equity, el margen libre y el nivel de margen en cualquier momento y precio, antes de abrir o modificar operaciones reales.

Además, el programa permite anticipar los peores escenarios. Sin una planificación adecuada, las operaciones pueden activar llamadas de margen o cierres automáticos, lo que podría resultar en pérdidas significativas. La herramienta de planificación adecuada te mantiene en control, en lugar de depender de la incertidumbre.

El núcleo del programa se basa en dos tipos de objetos, que se presentan a continuación.

VPO — una Posición Virtual, una Orden Pendiente o una Operación Abierta que actúa como punto de trading.

EP — un Punto de Evaluación que funciona como nivel objetivo, definiendo un escenario individual de cuenta basado en el profit y el swap de los VPO vinculados.

Al conectar varios puntos de negociación (VPOs) con puntos de evaluación (EPs), Trade Planner le permite modelar cómo cambiarían los parámetros clave de la cuenta bajo diferentes condiciones del mercado, ayudándole a prever resultados y gestionar el riesgo de manera más efectiva.





Funciones principales:

Analizar múltiples escenarios de cuenta y simular resultados basados en la ganancia proyectada y el swap de los puntos de trading.

Convertir posiciones planificadas en órdenes pendientes reales.

Monitorear el capital en tiempo real de todas las posiciones abiertas (incluyendo las abiertas por cualquier EA) y ajustar tu plan dinámicamente, por ejemplo, incluyendo operaciones virtuales adicionales.

Soporta el ajuste automático del precio del EP basado en la ganancia objetivo cuando se modifican los VPO vinculados.

Detecta umbrales críticos de riesgo — como llamada de margen o nivel de cierre automático — antes de los movimientos del mercado, para que puedas evaluar escenarios de peor caso.

Habilitar o deshabilitar el cálculo de ganancia y swap para cualquier posición virtual o real para refinar las proyecciones.

Crear hasta 10 diseños gráficos (preajustes) por símbolo, cada uno representando una estrategia o configuración de gestión de riesgo distinta.

Integrarse sin problemas con MetaTrader como Asesor Experto, asegurando acceso completo a funciones nativas como manejo de órdenes, margen y cálculo de ganancias.





Más información: consulte el Manual de Usuario o los artículos de Preguntas Frecuentes (FAQ).

Activos compatibles: pares de divisas, índices bursátiles, metales, materias primas, acciones (CFD), criptomonedas.

Se requiere una cuenta de tipo hedging (permite posiciones de compra y venta simultáneas).





Nota importante:

Todos los cálculos del programa se basan en datos de mercado actuales (tipos de cambio). Para obtener resultados más fiables, se recomienda usar símbolos de trading cuyo beneficio esté directamente denominado en la moneda de la cuenta (por ejemplo, AUDUSD si la cuenta está en USD). Para instrumentos que requieren conversión de divisas cruzadas, el sistema utiliza los tipos de cambio más recientes disponibles en el momento del cálculo. Sin embargo, para períodos históricos recientes, los cálculos de beneficio y swap para pares de divisas cruzadas pueden ofrecer resultados razonablemente cercanos a los valores reales, suponiendo una desviación mínima en los tipos de cambio a lo largo del tiempo.