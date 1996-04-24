Trade Planner MT5

Convierte la incertidumbre en un plan de trading claro.

Trade Planner MT5 es una herramienta avanzada de gestión del capital para MetaTrader 5, diseñada para planificar, controlar y analizar múltiples posibles escenarios de la cuenta. Ayuda a los traders a evaluar cómo pueden cambiar el equity, el margen libre y el nivel de margen en cualquier momento y precio, antes de abrir o modificar operaciones reales.

Además, el programa permite anticipar los peores escenarios. Sin una planificación adecuada, las operaciones pueden activar llamadas de margen o cierres automáticos, lo que podría resultar en pérdidas significativas. La herramienta de planificación adecuada te mantiene en control, en lugar de depender de la incertidumbre.

El núcleo del programa se basa en dos tipos de objetos, que se presentan a continuación.

VPO — una Posición Virtual, una Orden Pendiente o una Operación Abierta que actúa como punto de trading.

EP — un Punto de Evaluación que funciona como nivel objetivo, definiendo un escenario individual de cuenta basado en el profit y el swap de los VPO vinculados.

Al conectar varios puntos de negociación (VPOs) con puntos de evaluación (EPs), Trade Planner le permite modelar cómo cambiarían los parámetros clave de la cuenta bajo diferentes condiciones del mercado, ayudándole a prever resultados y gestionar el riesgo de manera más efectiva.


Funciones principales:

  • Analizar múltiples escenarios de cuenta y simular resultados basados en la ganancia proyectada y el swap de los puntos de trading.
  • Convertir posiciones planificadas en órdenes pendientes reales.
  • Monitorear el capital en tiempo real de todas las posiciones abiertas (incluyendo las abiertas por cualquier EA) y ajustar tu plan dinámicamente, por ejemplo, incluyendo operaciones virtuales adicionales.
  • Soporta el ajuste automático del precio del EP basado en la ganancia objetivo cuando se modifican los VPO vinculados.
  • Detecta umbrales críticos de riesgo — como llamada de margen o nivel de cierre automático — antes de los movimientos del mercado, para que puedas evaluar escenarios de peor caso.
  • Habilitar o deshabilitar el cálculo de ganancia y swap para cualquier posición virtual o real para refinar las proyecciones.
  • Crear hasta 10 diseños gráficos (preajustes) por símbolo, cada uno representando una estrategia o configuración de gestión de riesgo distinta.
  • Integrarse sin problemas con MetaTrader como Asesor Experto, asegurando acceso completo a funciones nativas como manejo de órdenes, margen y cálculo de ganancias.


Más información: consulte el Manual de Usuario o los artículos de Preguntas Frecuentes (FAQ).

Activos compatibles: pares de divisas, índices bursátiles, metales, materias primas, acciones (CFD), criptomonedas.

Se requiere una cuenta de tipo hedging (permite posiciones de compra y venta simultáneas).


Nota importante:

Todos los cálculos del programa se basan en datos de mercado actuales (tipos de cambio). Para obtener resultados más fiables, se recomienda usar símbolos de trading cuyo beneficio esté directamente denominado en la moneda de la cuenta (por ejemplo, AUDUSD si la cuenta está en USD). Para instrumentos que requieren conversión de divisas cruzadas, el sistema utiliza los tipos de cambio más recientes disponibles en el momento del cálculo. Sin embargo, para períodos históricos recientes, los cálculos de beneficio y swap para pares de divisas cruzadas pueden ofrecer resultados razonablemente cercanos a los valores reales, suponiendo una desviación mínima en los tipos de cambio a lo largo del tiempo.

Productos recomendados
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Utilidades
"Just copier" está diseñado para copiar operaciones sin necesidad de complicadas configuraciones. La copia se puede realizar en un PC. Un EA puede ser configurado como maestro (proveedor) o esclavo (receptor). El lote del receptor se puede ajustar a múltiples lotes de los proveedores. Por favor, consulte también este producto en fxina.hostingerapp.com. Cualquier tipo de copia está disponible. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Si desea copiar MT4 -> MT5 o MT5 -> MT4, por favor compre "J
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Algocep Grid MT5
Jacob James
Asesores Expertos
PROMOCIÓN: ¡SÓLO QUEDAN 10 A 90 $! Próximo precio: $199 El precio se mantendrá alto para limitar el número de usuarios de esta estrategia. Este EA comienza a operar en la apertura de la sesión de Londres (Reino Unido) . Se basa en el análisis de distribuciones estadísticas avanzadas combinadas con patrones de inversión a corto y medio plazo que tienen atributos de reversión de la media. El EA incluye varias funciones inteligentes y le permite operar con un tamaño de lote fijo o automático. El
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilidades
Utilidad BreakEvan Es una simple herramienta en un panel con estas utilidades: Esta utilidad dibujará una Línea Dorada en el gráfico aplicado mostrando el precio de equilibrio, considerando todas las posiciones abiertas para ese símbolo específico. Además el panel de información muestra: Saldo Precio de equilibrio para ese gráfico Forzar Breakeven (para ese símbolo) como ON/OFF Force Breakeven Global (tiene en cuenta todas las operaciones abiertas) como ON/OFF Total de lotes abiertos para el sí
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Broker Analysis Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
Broker Analysis Utility - ¡Su Monitor de Rendimiento de Broker Definitivo! Obtenga total transparencia sobre la calidad de ejecución de su broker. ¿Es usted un operador que valora la precisión, la transparencia y el rendimiento? Broker Analysis Utility es una herramienta esencial diseñada para monitorizar la calidad de ejecución de su broker, la estabilidad de la conexión, los spreads, el deslizamiento y los costes de negociación en tiempo real. Si usted es un scalper, day trader o inversor a l
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilidades
Este Asesor Experto supervisa todas las posiciones abiertas a través de todos los símbolos en MetaTrader 5. Cada vez que un Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) se establece manualmente o se ajusta en cualquier posición, el EA aplica automáticamente ese valor a todas las demás posiciones abiertas , independientemente del símbolo o tipo de orden (Compra / Venta). Esto asegura niveles de SL y TP consistentes y sincronizados en toda su cuenta. ¡Perfecto para el trading móvil a través de tablet o sm
A Simple and Practical Order Entry Panel
Shou Xin Geng
Utilidades
Este Panel de Control de Riesgo de Órdenes está diseñado con el concepto central de "Control de Riesgo Simple, Eficiente y Preciso". Hecho a medida para todo tipo de operadores, ya sean principiantes o profesionales experimentados, permite un rápido dominio y realización de una refinada gestión del riesgo en cada operación. El panel integra profundamente la lógica de control de riesgos en todo el proceso de colocación de órdenes, abordando fundamentalmente los puntos débiles de "la engorrosa co
Protected profit
Vasiliy Pritchin
Utilidades
El beneficio protegido es una continuación lógica del proyecto de monitorización de la renta variable. Se han corregido los defectos y se han introducido puntos adicionales. Este producto ha desarrollado un porcentaje Traling stop, tanto para una posición separada como para el beneficio diario en su conjunto. Es posible cerrar una posición por un porcentaje especificado de pérdida, así como puede cerrar todas las posiciones por el porcentaje de beneficio diario. Los ajustes son simples y claros.
TWE Risk Management Tool V5
Gaurav Nandkumar Nirgudkar
Utilidades
Trade With Ease Herramienta de Gestión de Riesgo MT5 - Asistente Profesional de Trading Breve resumen La Herramienta de Gestión de Riesgos MT5 de TWE es un Asesor Experto potente y versátil diseñado para mejorar su experiencia de trading con funciones avanzadas de gestión de riesgos, ejecución precisa de órdenes y trailing stop inteligente. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, esta herramienta le ayuda a operar con confianza automatizando aspectos clave de su estrategia al t
Virgilio Trading Helper
Luigi Lopez
Utilidades
Virgilio es un panel de control multifunción compuesto por varios paneles, cada uno de los cuales realiza una de las funciones más útiles utilizadas por los traders. Su estética es única, diseñada para integrarse en cualquier entorno de trabajo y ofrecer una experiencia de usuario que haga el trabajo aún más agradable. Su operatividad es sencilla e intuitiva, desarrollada con atención a los detalles para ser lo más amigable posible. Su panel principal muestra todos los datos básicos de la cuent
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilidades
Executor Trader Panel (Sta) - Versión Estándar es una herramienta de comercio multifuncional diseñada para los comerciantes. El panel de comercio integra más de 30 funciones individuales y más de 10 funciones combinadas, proporcionando a los comerciantes con un enfoque operativo muy flexible. Principales características del Ejecutor: Estado de Conexión Instantánea: Sepa inmediatamente si la conexión con el broker se ha perdido. Sincronización horaria : Conozca al instante la hora local actual y
MT5 to Telegram Notification Hub
George Liviu Geambasu
5 (1)
Utilidades
MT5 to Telegram Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Telegram, permitiendo la transmisión fluida de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a tu cuenta o canal de Telegram. Puedes ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para proveedores de señales y traders que quieren mantener a su audiencia informada con actualizaciones en tiempo real Gu
Size calculator mt5
Smail El Hassar
Utilidades
La Calculadora de Tamaño le permite calcular el tamaño que necesita para su posición dando dos parámetros: el número de pips arriesgados y el dinero arriesgado, por ejemplo si quiere arriesgar 20 USD en 200 pips, entonces necesitará introducir 200 en el caso reservado para pips y 20 en el caso reservado para riesgo, el tamaño aparecerá en la parte superior izquierda del gráfico en su plataforma metatrader 4, la Calculadora de Tamaño soporta los siguientes símbolos : EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT5 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y quiere hacer un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico en un panel limpio y sensible. Haga clic aquí para la versión MT4 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las primeras 10 com
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
Utilidades
Mejore su trading manual: gestión de riesgos precisa, rápida y automatizada con Trade Manager Assistant Obtenga instrucciones de configuración completas y explore las funciones de Trade Manager Assistant utilizando la versión de demostración gratuita proporcionada. Puede encontrar información más detallada en   https://www.mql5.com/es/blogs/post/758625       . El trading manual requiere un análisis cuidadoso y una toma de decisiones rápida, pero el riesgo de errores de ejecución, inconsistencia
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introducción al Indicador de Backtesting Manual en MQL5 La plataforma MetaTrader proporciona una excelente herramienta de backtesting para evaluar los Asesores Expertos (EAs). Sin embargo, cuando se trata de backtesting manual de una estrategia para evaluar su eficacia, esta herramienta tiene algunas limitaciones: No se pueden dibujar manualmente zonas o líneas de tendencia mientras se está en modo backtesting. No se puede cambiar de marco temporal para comprobar la alineación temporal. Por ejem
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilidades
Local Trade Copier EA es una solución para comerciantes individuales o administradores de cuentas que necesitan ejecutar señales comerciales de fuentes externas o que necesitan administrar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de una cuenta MAM o PAMM. Copia desde hasta 8 cuentas maestras a cuentas esclavas ilimitadas [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | Preguntas frecuentes | Todos los productos ] 100% autohospedado Fácil de instalar y usar No se util
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (5)
Utilidades
VERSION DEMO DISPONBLE !!!! contacta me y pruebalo GRATIS 20 días antes de comprar. Deja deperder cuentas de fondeo!!  Evíta los avisos de riesgo (1% warnings etc....)!  Evite el exceso de operaciones, el FOMO y los comportamientos compulsivos, imponiendo límites de riesgo avanzados a su cuenta de operaciones utilizando EmoGuardian. Agregue automáticamente Stop Loss a las posiciones, administre las pérdidas de EA, cargue/descargue EA automáticamente. Limite el riesgo por posición, por operación
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT5 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Telegram ]  New:
Otros productos de este autor
Heikin Ashi Moving Average
Wojciech Daniel Knoff
5 (3)
Indicadores
Echa un vistazo a mi TRADE PLANNER MT5 - muy recomendable para anticipar escenarios de cuenta antes de arriesgar dinero. Usted obtiene un indicador profesional de media móvil con múltiples métodos de cálculo disponibles, incluyendo exponencial, lineal, suavizado y lineal ponderado. El indicador está diseñado para trabajar con velas Heikin Ashi suavizadas, que se incluyen en la carpeta 'Ejemplos' de Meta Trader 5. Al aplicar esta herramienta, los operadores pueden reducir significativamente el r
FREE
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicadores
Echa un vistazo a mi TRADE PLANNER MT5 - muy recomendable para anticipar escenarios de cuenta antes de arriesgar dinero. Este es un indicador multisímbolo, multi-marco de tiempo, basado en tablas para MetaTrader 5 que identifica 46 tipos de formaciones de velas. Cada formación tiene su propia imagen para facilitar su reconocimiento. El indicador incluye patrones populares como Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing y velas tipo Doji. Puede comprobar la lista completa de patrones en las
Heikin Ashi Awesome Oscillator
Wojciech Daniel Knoff
5 (5)
Indicadores
Echa un vistazo a mi TRADE PLANNER MT5 - muy recomendable para anticipar escenarios de cuenta antes de arriesgar dinero. Este es el indicador Bill Williams Awesome Oscillator calculado a partir de velas Heikin Ashi. Aquí encontrará un histograma multicolor que es útil para identificar la debilidad o la fuerza de la tendencia en el mercado. Para utilizarlo, basta con colocarlo en el gráfico y no es necesario cambiar los parámetros, excepto uno: cambiar entre Heikin Ashi o velas normales (ver ima
FREE
Heikin Ashi MACD
Wojciech Daniel Knoff
4.5 (4)
Indicadores
Echa un vistazo a mi TRADE PLANNER MT5 - muy recomendable para anticipar escenarios de cuenta antes de arriesgar dinero. Este es el indicador de divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) basado en cálculos Heikin Ashi. Aquí encontrará un histograma multicolor que corresponde a la tendencia alcista (verde) / bajista (rojo). Los colores oscuros y claros describen la debilidad / fuerza de la tendencia del precio en el tiempo. También puede cambiar los cálculos entre el tipo de precio no
FREE
Custom 3 Moving Averages
Wojciech Daniel Knoff
Indicadores
Echa un vistazo a mi TRADE PLANNER MT5 - muy recomendable para anticipar escenarios de cuenta antes de arriesgar dinero. Se trata de un indicador personalizable de tres medias móviles diseñado para estrategias de operaciones cruzadas. Puede configurar cada media móvil individualmente, incluyendo el método de cálculo (por ejemplo, exponencial, simple), el período y el tipo de precio, todo desde un único cuadro de diálogo de entrada. Parámetros: Periodo <1,2,3> - Periodo de una media móvil Despl
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario