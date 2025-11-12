Превратите неопределённость в чёткий торговый план.

Trade Planner MT5 — это продвинутый инструмент управления капиталом для MetaTrader 5, предназначенный для планирования, контроля и анализа нескольких возможных сценариев счёта. Он помогает трейдерам оценить, как могут измениться equity, свободная маржа и уровень маржи в любой момент и при любой цене — до открытия или изменения реальных сделок.

Кроме того, программа позволяет заранее оценить наихудшие сценарии. Без должного планирования сделки могут вызвать маржин-колл или автоматическое закрытие позиций (стоп-аут), что приводит к значительным потерям. Правильный инструмент планирования помогает вам сохранять контроль, а не полагаться на неопределённость.

Основу программы составляют два типа объектов, описанные ниже.

VPO — это виртуальная позиция, отложенный ордер или открытая сделка, выступающая в роли торговой точки.

EP — точка оценки, которая является целевым уровнем и определяет индивидуальный сценарий счёта на основе общей прибыли и свопа, связанных с ней VPO.

Соединяя различные торговые точки (VPOs) с оценочными точками (EPs), Trade Planner позволяет моделировать, как ключевые параметры счета будут меняться при различных рыночных условиях, помогая прогнозировать результаты и более эффективно управлять рисками.

Основные возможности:

Анализировать несколько сценариев счёта и моделировать результаты на основе прогнозируемой прибыли и свопа от торговых точек.

Преобразовывать запланированные позиции в реальные отложенные ордера.

Отслеживать средства на счёте в реальном времени по всем открытым позициям (включая те, что открыты любыми советниками) и динамически корректировать план, например добавляя виртуальные сделки.

Поддержка автоматической корректировки цены EP на основе целевой прибыли при изменении связанных VPO.

Обнаруживать критические уровни риска — маржин-колл или стоп-аут — до рыночных движений, что позволяет заранее оценивать наихудшие сценарии.

Включать или отключать расчёт прибыли и свопа для любой виртуальной или реальной позиции для более точного моделирования.

Создавать до 10 графических макетов (пресетов) на каждый символ, каждый из которых представляет отдельную стратегию или конфигурацию управления рисками.

Интегрируется с MetaTrader как эксперт-советник, обеспечивая полный доступ к нативным функциям — таким как обработка ордеров, расчёт маржи и прибыли.





Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя или в статьях FAQ.

Поддерживаемые активы: валютные пары, фондовые индексы, металлы, сырьевые товары, акции (CFD), криптовалюты.

Требуется тип счета с хеджированием (позволяет одновременно открывать покупки и продажи).





Важное примечание:

Все расчеты в программе основаны на текущих рыночных данных (курсах валют). Для наиболее надежных результатов рекомендуется использовать инструменты, прибыль по которым напрямую номинирована в валюте счета (например, AUDUSD для счета в USD). Для инструментов, требующих конверсии валюты, система использует актуальные на момент расчета курсы. Для относительно недавнего исторического периода расчеты прибыли и свопа для кросс-валютных пар обычно дают результаты, близкие к фактическим, при условии, что отклонения курсов за это время минимальны.