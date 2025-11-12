Trade Planner MT5

Превратите неопределённость в чёткий торговый план.

Trade Planner MT5 — это продвинутый инструмент управления капиталом для MetaTrader 5, предназначенный для планирования, контроля и анализа нескольких возможных сценариев счёта. Он помогает трейдерам оценить, как могут измениться equity, свободная маржа и уровень маржи в любой момент и при любой цене — до открытия или изменения реальных сделок.

Кроме того, программа позволяет заранее оценить наихудшие сценарии. Без должного планирования сделки могут вызвать маржин-колл или автоматическое закрытие позиций (стоп-аут), что приводит к значительным потерям. Правильный инструмент планирования помогает вам сохранять контроль, а не полагаться на неопределённость.

Основу программы составляют два типа объектов, описанные ниже.

VPO — это виртуальная позиция, отложенный ордер или открытая сделка, выступающая в роли торговой точки.

EP — точка оценки, которая является целевым уровнем и определяет индивидуальный сценарий счёта на основе общей прибыли и свопа, связанных с ней VPO.

Соединяя различные торговые точки (VPOs) с оценочными точками (EPs), Trade Planner позволяет моделировать, как ключевые параметры счета будут меняться при различных рыночных условиях, помогая прогнозировать результаты и более эффективно управлять рисками.

Основные возможности:

  • Анализировать несколько сценариев счёта и моделировать результаты на основе прогнозируемой прибыли и свопа от торговых точек.
  • Преобразовывать запланированные позиции в реальные отложенные ордера.
  • Отслеживать средства на счёте в реальном времени по всем открытым позициям (включая те, что открыты любыми советниками) и динамически корректировать план, например добавляя виртуальные сделки.
  • Поддержка автоматической корректировки цены EP на основе целевой прибыли при изменении связанных VPO.
  • Обнаруживать критические уровни риска — маржин-колл или стоп-аут — до рыночных движений, что позволяет заранее оценивать наихудшие сценарии.
  • Включать или отключать расчёт прибыли и свопа для любой виртуальной или реальной позиции для более точного моделирования.
  • Создавать до 10 графических макетов (пресетов) на каждый символ, каждый из которых представляет отдельную стратегию или конфигурацию управления рисками.
  • Интегрируется с MetaTrader как эксперт-советник, обеспечивая полный доступ к нативным функциям — таким как обработка ордеров, расчёт маржи и прибыли.


Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя или в статьях FAQ.

Поддерживаемые активы: валютные пары, фондовые индексы, металлы, сырьевые товары, акции (CFD), криптовалюты.

Требуется тип счета с хеджированием (позволяет одновременно открывать покупки и продажи).


Важное примечание:

Все расчеты в программе основаны на текущих рыночных данных (курсах валют). Для наиболее надежных результатов рекомендуется использовать инструменты, прибыль по которым напрямую номинирована в валюте счета (например, AUDUSD для счета в USD). Для инструментов, требующих конверсии валюты, система использует актуальные на момент расчета курсы. Для относительно недавнего исторического периода расчеты прибыли и свопа для кросс-валютных пар обычно дают результаты, близкие к фактическим, при условии, что отклонения курсов за это время минимальны.

