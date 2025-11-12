Trade Planner MT5

불확실성을 명확한 거래 계획으로 바꾸세요.

Trade Planner MT5는 MetaTrader 5용 고급 자금 관리 도구로, 여러 잠재 계좌 시나리오를 계획, 관리 및 분석하도록 설계되었습니다. 이는 트레이더가 실제 거래를 열거나 수정하기 전에 자본, 여유 증거금 및 증거금 수준이 언제든지, 어떤 가격에서도 어떻게 변할 수 있는지 평가하는 데 도움을 줍니다.

또한 이 프로그램은 최악의 시나리오를 예측할 수 있도록 합니다. 적절한 계획이 없으면 거래가 마진콜이나 자동 청산을 유발하여 심각한 손실을 초래할 수 있습니다. 올바른 계획 도구를 사용하면 불확실성에 의존하지 않고 통제할 수 있습니다.

프로그램의 핵심은 아래에 나열된 두 가지 유형의 객체를 중심으로 구축됩니다.

VPO — 거래 지점으로서 역할을 하는 가상 포지션(Virtual Position), 미체결 주문(Pending Order), 또는 오픈 트레이드(Open Trade).

EP — 평가 포인트(Evaluation Point)는 연결된 VPO들(VPOs)로부터 총 이익과 스왑(Swap)을 기준으로 단일 계좌의 잠재적 시나리오를 정의하는 목표 레벨입니다.

다양한 거래 지점(VPO)을 평가 지점(EP)과 연결함으로써, Trade Planner는 주요 계정 파라미터가 다양한 시장 상황에서 어떻게 변할지를 모델링할 수 있게 하여, 결과를 예측하고 리스크를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.





주요 기능:

여러 계좌 시나리오를 분석하고 거래 포인트에서 예상된 이익과 스왑을 기반으로 결과를 시뮬레이션합니다.

계획된 포지션을 실제 대기 주문으로 전환합니다.

모든 열린 포지션(모든 EA가 생성한 포지션 포함)의 실시간 자본을 모니터링하고, 추가 가상 거래를 포함하여 계획을 동적으로 조정합니다.

연결된 VPO가 수정될 때 목표 이익에 따라 EP 가격을 자동으로 조정하는 기능을 지원합니다.

시장 움직임 전에 마진콜 또는 강제 청산 수준과 같은 중요한 위험 임계값을 감지하여 최악의 시나리오를 평가할 수 있습니다.

가상 또는 실제 포지션에 대해 이익 및 스왑 계산을 활성화 또는 비활성화하여 예측을 세밀하게 조정합니다.

심볼별로 최대 10개의 그래픽 레이아웃(프리셋)을 생성할 수 있으며, 각 레이아웃은 별도의 전략 또는 위험 관리 설정을 나타냅니다.

자동 거래 프로그램으로서 MetaTrader와 완전히 통합되어 주문 처리, 증거금, 이익 계산 등의 기본 기능을 모두 사용할 수 있습니다.





자세한 내용은 사용자 매뉴얼(User Manual) 또는 자주 묻는 질문(FAQ) 문서를 확인하세요.

지원 자산: 외환 페어, 주가지수, 금속, 원자재, 주식(CFD), 암호화폐.

요구 계좌 유형: 헤징 계좌(동시 매수/매도 포지션 허용).





중요 참고 사항:

이 프로그램의 모든 계산은 현재 시장 데이터(환율)를 기준으로 수행됩니다. 가장 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면, 계좌 통화로 직접 표시되는 거래 심볼 사용을 권장합니다(예: 계좌 통화가 USD인 경우 AUDUSD). 교차 통화 변환이 필요한 상품의 경우, 계산 시 최신 환율을 사용합니다. 다만, 비교적 최근의 과거 데이터에 대해서는, 환율 변동이 작은 경우 교차 통화 쌍의 이익과 스왑 계산 결과가 실제 값과 거의 근접할 수 있습니다.