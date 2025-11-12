Trade Planner MT5
- 유틸리티
- Wojciech Daniel Knoff
- 버전: 1.43
- 업데이트됨: 5 1월 2026
- 활성화: 8
불확실성을 명확한 거래 계획으로 바꾸세요.
Trade Planner MT5는 MetaTrader 5용 고급 자금 관리 도구로, 여러 잠재 계좌 시나리오를 계획, 관리 및 분석하도록 설계되었습니다. 이는 트레이더가 실제 거래를 열거나 수정하기 전에 자본, 여유 증거금 및 증거금 수준이 언제든지, 어떤 가격에서도 어떻게 변할 수 있는지 평가하는 데 도움을 줍니다.
또한 이 프로그램은 최악의 시나리오를 예측할 수 있도록 합니다. 적절한 계획이 없으면 거래가 마진콜이나 자동 청산을 유발하여 심각한 손실을 초래할 수 있습니다. 올바른 계획 도구를 사용하면 불확실성에 의존하지 않고 통제할 수 있습니다.
프로그램의 핵심은 아래에 나열된 두 가지 유형의 객체를 중심으로 구축됩니다.
VPO — 거래 지점으로서 역할을 하는 가상 포지션(Virtual Position), 미체결 주문(Pending Order), 또는 오픈 트레이드(Open Trade).
EP — 평가 포인트(Evaluation Point)는 연결된 VPO들(VPOs)로부터 총 이익과 스왑(Swap)을 기준으로 단일 계좌의 잠재적 시나리오를 정의하는 목표 레벨입니다.
다양한 거래 지점(VPO)을 평가 지점(EP)과 연결함으로써, Trade Planner는 주요 계정 파라미터가 다양한 시장 상황에서 어떻게 변할지를 모델링할 수 있게 하여, 결과를 예측하고 리스크를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
주요 기능:
- 여러 계좌 시나리오를 분석하고 거래 포인트에서 예상된 이익과 스왑을 기반으로 결과를 시뮬레이션합니다.
- 계획된 포지션을 실제 대기 주문으로 전환합니다.
- 모든 열린 포지션(모든 EA가 생성한 포지션 포함)의 실시간 자본을 모니터링하고, 추가 가상 거래를 포함하여 계획을 동적으로 조정합니다.
- 연결된 VPO가 수정될 때 목표 이익에 따라 EP 가격을 자동으로 조정하는 기능을 지원합니다.
- 시장 움직임 전에 마진콜 또는 강제 청산 수준과 같은 중요한 위험 임계값을 감지하여 최악의 시나리오를 평가할 수 있습니다.
- 가상 또는 실제 포지션에 대해 이익 및 스왑 계산을 활성화 또는 비활성화하여 예측을 세밀하게 조정합니다.
- 심볼별로 최대 10개의 그래픽 레이아웃(프리셋)을 생성할 수 있으며, 각 레이아웃은 별도의 전략 또는 위험 관리 설정을 나타냅니다.
- 자동 거래 프로그램으로서 MetaTrader와 완전히 통합되어 주문 처리, 증거금, 이익 계산 등의 기본 기능을 모두 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 사용자 매뉴얼(User Manual) 또는 자주 묻는 질문(FAQ) 문서를 확인하세요.
지원 자산: 외환 페어, 주가지수, 금속, 원자재, 주식(CFD), 암호화폐.
요구 계좌 유형: 헤징 계좌(동시 매수/매도 포지션 허용).
중요 참고 사항:
이 프로그램의 모든 계산은 현재 시장 데이터(환율)를 기준으로 수행됩니다. 가장 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면, 계좌 통화로 직접 표시되는 거래 심볼 사용을 권장합니다(예: 계좌 통화가 USD인 경우 AUDUSD). 교차 통화 변환이 필요한 상품의 경우, 계산 시 최신 환율을 사용합니다. 다만, 비교적 최근의 과거 데이터에 대해서는, 환율 변동이 작은 경우 교차 통화 쌍의 이익과 스왑 계산 결과가 실제 값과 거의 근접할 수 있습니다.