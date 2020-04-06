MT4BTCPro

MT4BTCPro — EMA クロスオーバー・エキスパートアドバイザー

数日間のみ無料。11月1日から価格は30ドル、以後5件の購入ごとに30ドルずつ値上げ。最終価格 $499

推奨銘柄：BTCUSD ―30分足

MT5BTCPro は、現在の時間足での高速/低速 EMA のクロスを用いたシンプルなトレンドフォローを自動化します。1トレードのリスク（固定ドル/残高％）を設定し、ボラティリティに基づくストップを配置し、ルールベースの反転、オプションのトレーリングストップおよび部分利確でエグジットを管理します。

動作概要

  1. シグナル：高速 EMA が低速 EMA を上抜け/下抜けしたときにエントリー（上抜け＝買い、下抜け＝売り）。
  2. 初期ストップ：ATR × 係数でSLを設定し、ブローカーのストップ/フリーズ距離に自動調整。
  3. リスクサイズ：選択した1トレード当たりのリスクとSL距離からロットを算出。ブローカーの最小ステップ、最小/最大ロット、証拠金チェックを順守。
  4. エグジット管理：反対のEMAクロスでクローズ可能。オプションでトレーリング（ATR/％/ポイント）やR倍数での部分利確に対応。

主な機能

  • EMAクロスエンジン：デフォルト12/21EMA。現在の時間足でエントリーとドテンを生成。
  • リスク管理：固定額または残高％のリスク、ユーザー定義の最小/最大ロット、スプレッド＆証拠金ガード。
  • ボラティリティ対応ストップ：ATRベースのSL、安全な最小距離付き。価格桁数に自動正規化。
  • トレーリングストップ（任意）：ATR、価格％、固定ポイント。指定R到達後に作動。
  • 部分利確（任意）：未実現Rが目標に達したら、ポジションの一部を決済。
  • 日次リスク上限（任意）：当日の確定損失が残高のX％に達したら新規エントリーを停止（Magic Numberで集計）。
  • クールダウン（任意）：ポジションをクローズ後、次のエントリーまでN本のバーを待機。
  • ブローカー制約対応：ストップ/フリーズ距離違反を回避。必要に応じてクローズ前に近すぎるSL/TPの削除を試行。クローズ時のスリッページ許容を設定可能。
  • Magic Number スコープ：取引と履歴操作はEAのMagic Numberでフィルタし、他EA/手動取引と干渉しません。
  • 詳細ログ：バーイベント、シグナル、ポジション管理、リスクチェックをExpertsログに記録。

入力パラメータ（概要）

  • Risk: RiskType（Fixed / %）、FixedRisk、PercentRisk、MinLot、MaxLot。
  • MAs: EMAPeriod12（高速）、EMAPeriod21（低速）。
  • ATR: ATRPeriod、ATRMultiplier（初期SL）。
  • Trailing（任意）: TrailingStopMode（ATR/Percent/Points）、TrailingActivateR、TrailingATRMultiplier、TrailingPercent、TrailingPoints。
  • Partial（任意）: UsePartialProfit、PartialProfitRMultiple、PartialProfitPercent。
  • Daily Risk（任意）: UseDailyRiskManagement、DailyRiskPercent。
  • Cooldown（任意）: UseCooldown、CooldownBars。
  • Broker/Execution: MagicNumber、CloseDeviationPoints（クローズ時のスリッページ許容）。

推奨スタートテンプレート — BTCUSD（トレンドフォロー）

BTCUSD の素直なトレンドを狙うテンプレートです。

パラメータ
RiskType Fixed Amount
FixedRisk 50
PercentRisk 
 2
ATR * for baseline SL  1.5 
Minimum Lots 0.01
Maximum Lots 100
Fast EMA 12 
Slow EMA 21 
 ATR Period 14
 Trailing Stop % of Current Price 
 Start trailing after 1.0
 if ATR Mode 1.0
 % of current price 1.0 
 points / price units 400.0 
 UseDailyRiskManagement false
 % of balance max loss per day 2.0 
 UseCooldown false
 bars on Period Current
 Use Partial-Profit false 
 take partial at R= 2.0 
 % volume to close 50 

    テストと導入

    • Strategy Tester：銘柄ごとに、ATR係数、トレーリング方式、部分利確Rを最適化してください。
    • 銘柄プロファイル：暗号資産、貴金属、FXで別プリセットを管理（ボラティリティが異なるため）。
    • ログ：Expertsログでエントリー/エグジット、リスクサイズ、日次リスク/クールダウン動作を確認。

    重要事項

    • 利益は保証されません。パフォーマンスは銘柄、ブローカー、市況により異なります。
    • バックテストは実運用の結果ではありません。導入前に必ずフォワードテストを行ってください。
    • 本EAは個人情報を収集せず、外部ライセンス/テレメトリを使用しません。
    • サポート：MQL5 の製品コメントまたは MQL5 メッセージ。

    リスク開示

    取引には損失を含むリスクがあります。口座に適したリスク上限を使用し、定期的に設定を見直してください。

