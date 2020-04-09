AW RSI based EA AW Trading Software Limited 5 (4) Experts

L'EA negozia sui rendimenti dei prezzi da condizioni di ipervenduto o ipercomprato, apre posizioni quando vengono ricevuti segnali dall'oscillatore RSI. Il sistema ha molti scenari e una configurazione flessibile. Utilizza la media, la funzione di chiusura del primo e dell'ultimo paniere e la funzione di calcolo automatico del lotto. Ha una dashboard avanzata e tre tipi di notifiche. Problem solving -> HERE / MT5 version -> HERE / Instruction -> HERE Vantaggi: Configurazione semplic