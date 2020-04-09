MT4BTCPro

MT4BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin - Padroneggia il BTC con fiducia

Benvenuto in MT4BTCPro, l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 4. Creato per i trader crypto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC.

Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest per vederne la potenza in azione.

Perché scegliere MT4BTCPro?

  • Strategia ottimizzata per Bitcoin: Tarata su BTCUSD in M30, con ingressi/uscite ad alta probabilità.
  • Gestione del rischio intelligente: Protezione adattiva in base alla volatilità del mercato.
  • Dimensionamento dinamico del lotto: Calcola automaticamente il lotto in base all’importo inserito per un rischio fisso per operazione. Consigliato 1–5% del saldo per operazione
  • Demo gratuita: Consigliamo il backtest di MT4BTCPro — è gratuito.

Raccomandazione di gestione del rischio

Per un trading ottimale, consigliamo vivamente di rischiare non più del 1–5% del saldo per operazione. MT4BTCPro ha come default un rischio fisso di 50 $, ma puoi regolare il parametro RiskPerTrade in base alla dimensione del conto e alla tua tolleranza al rischio.

Metti alla prova prima di fidarti

Crediamo nell’autonomia dei trader. Per questo MT4BTCPro è progettato per essere facile da testare: usa lo Strategy Tester di MT4 per il backtest sui dati storici di BTCUSD o provalo su un conto demo per valutarne la performance in tempo reale. I tuoi risultati sono la tua prova!

Non aspettare — scarica MT4BTCPro ora e inizia a testarlo GRATIS!

Caratteristiche principali

  • Timeframe: Consigliato M30 (grafico a 30 minuti) per segnali bilanciati.
  • Controllo del rischio: Rischio configurabile in $.
  • Piattaforma: MetaTrader 4, funziona & testato su BTCUSD

Nota importante:

Raccomandiamo un broker con spread BASSO: è IMPORTANTE per EVITARE l’attivazione anticipata dello SL.

Broker consigliato: QUI

    Inizia oggi

    Unisciti alla crescente community di trader crypto che usano MT4BTCPro per affrontare con sicurezza la volatilità del Bitcoin. Scaricalo ora, provalo gratis e scopri perché MT4BTCPro è il tuo vantaggio nel mercato cripto.

    Domande? Contattaci tramite MQL5 o all’indirizzo info@mt5gold.com

    Il trading comporta rischi. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre a fondo e opera in modo responsabile.

