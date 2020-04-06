MT4BTCPro — EMA 크로스오버 자동매매

며칠 동안만 무료. 11월 1일부터 가격은 $30이며 5건 구매마다 $30씩 인상. 최종가 $499

추천 종목: BTCUSD — 30분 차트

MT5BTCPro는 현재 차트 주기의 빠른/느린 EMA 교차를 이용한 추세추종 전략을 자동화합니다. 트레이드당 위험(고정 달러 또는 잔고 %)을 설정하고, 변동성 기반의 손절을 배치하며, 규칙 기반 반전, 선택적 트레일링 스톱, 선택적 분할익절로 청산을 관리합니다.

동작 개요

신호: 빠른 EMA가 느린 EMA를 상향/하향 돌파할 때 진입(상향=매수, 하향=매도). 초기 손절: ATR × 배수로 SL 설정, 브로커의 스톱/프리즈 레벨을 자동 반영. 위험 사이징: 선택한 1회 위험과 SL 거리로 로트를 계산하며, 브로커 최소단위, 최소/최대 로트, 마진 체크를 준수. 청산 관리: 반대 EMA 교차 시 청산 가능. 선택적으로 트레일링(ATR/퍼센트/포인트)과 R 배수 기준 분할익절 제공.

주요 기능

EMA 크로스 엔진: 기본 12/21 EMA로 진입 및 반전.

기본 12/21 EMA로 진입 및 반전. 리스크 컨트롤: 고정액 또는 잔고 %; 사용자 최소/최대 로트; 스프레드/마진 가드.

고정액 또는 잔고 %; 사용자 최소/최대 로트; 스프레드/마진 가드. 변동성 기반 손절: 안전 최소거리 포함 ATR 손절; 가격 자릿수에 맞춘 자동 정규화.

안전 최소거리 포함 ATR 손절; 가격 자릿수에 맞춘 자동 정규화. 트레일링 스톱(옵션): ATR, 가격 퍼센트, 고정 포인트. 지정 R 도달 후 활성화.

ATR, 가격 퍼센트, 고정 포인트. 지정 R 도달 후 활성화. 분할익절(옵션): 미실현 R이 목표에 도달하면 일부 물량 청산.

미실현 R이 목표에 도달하면 일부 물량 청산. 일일 손실 한도(옵션): 하루 누적 확정 손실이 잔고의 X%에 도달하면 신규 진입 차단(Magic Number 기준).

하루 누적 확정 손실이 잔고의 X%에 도달하면 신규 진입 차단(Magic Number 기준). 쿨다운(옵션): 포지션 청산 후 N개의 봉 대기 후 재진입 허용.

포지션 청산 후 N개의 봉 대기 후 재진입 허용. 브로커 제약 처리: 스톱/프리즈 레벨 위반 방지; 필요시 청산 전 SL/TP 제거 시도; 청산 슬리피지 허용치 설정 가능.

스톱/프리즈 레벨 위반 방지; 필요시 청산 전 SL/TP 제거 시도; 청산 슬리피지 허용치 설정 가능. Magic Number 스코프: 모든 거래/히스토리를 EA의 Magic Number로 필터링하여 간섭 방지.

모든 거래/히스토리를 EA의 Magic Number로 필터링하여 간섭 방지. 상세 로깅: 봉 이벤트, 신호, 포지션 관리, 리스크 체크를 Experts 로그에 기록.

입력값 요약

Risk: RiskType (Fixed 또는 %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.

RiskType (Fixed 또는 %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot. MAs: EMAPeriod12(빠름), EMAPeriod21(느림).

EMAPeriod12(빠름), EMAPeriod21(느림). ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier (초기 SL).

ATRPeriod, ATRMultiplier (초기 SL). Trailing(옵션): TrailingStopMode(ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.

TrailingStopMode(ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints. Partial(옵션): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.

UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent. Daily Risk(옵션): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.

UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent. Cooldown(옵션): UseCooldown, CooldownBars.

UseCooldown, CooldownBars. Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (청산 슬리피지 허용치).

권장 시작 템플릿 — BTCUSD(추세추종)

BTCUSD의 깔끔한 추세 움직임을 겨냥한 템플릿입니다.

파라미터 값 RiskType Fixed Amount FixedRisk 50 PercentRisk

2 ATR * for baseline SL 1.5 Minimum Lots 0.01 Maximum Lots 100 Fast EMA 12 Slow EMA 21 ATR Period 14 Trailing Stop % of Current Price Start trailing after 1.0 if ATR Mode 1.0 % of current price 1.0 points / price units 400.0 UseDailyRiskManagement false % of balance max loss per day 2.0 UseCooldown false bars on Period Current 2 Use Partial-Profit false take partial at R= 2.0 % volume to close 50

테스트 및 배포

Strategy Tester: 심볼별로 ATR 배수, 트레일링 모드, 분할익절 R 수준을 최적화하세요.

심볼별로 ATR 배수, 트레일링 모드, 분할익절 R 수준을 최적화하세요. 심볼 프로파일: 크립토/금속/FX 별도 프리셋 유지(변동성 체 regime 상이).

크립토/금속/FX 별도 프리셋 유지(변동성 체 regime 상이). 로그: Experts 로그로 진입/청산, 리스크 사이징, 일일 리스크/쿨다운 동작 확인.

중요 사항

수익은 보장되지 않습니다. 성과는 종목, 브로커, 시장 상황에 따라 달라집니다.

백테스트는 실거래 결과가 아닙니다. 실투입 전 데모/소액 실거래로 점검하세요.

EA는 개인 정보를 수집하지 않으며, 외부 라이센스나 텔레메트리를 사용하지 않습니다.

지원: MQL5 제품 댓글 또는 MQL5 메시지.

위험 고지

거래에는 손실 위험이 수반됩니다. 계정에 적합한 위험 한도를 사용하고 설정을 주기적으로 검토하세요.