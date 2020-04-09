MT4BTCPro - Conseiller Expert Bitcoin - Maîtrisez le trading de BTC en toute confiance

Bienvenue sur MT4BTCPro, l’Expert Advisor (EA) ultime conçu spécialement pour trader le Bitcoin (BTC) sur MetaTrader 4. Pensé pour les traders crypto exigeant précision et fiabilité, cet EA exploite une stratégie de croisements éprouvée pour capter les mouvements dynamiques du BTC.

Ne nous croyez pas — fiez-vous à vos propres tests ! Essayez MT4BTCPro GRATUITEMENT avec un compte démo et réalisez des backtests pour constater sa puissance.

Pourquoi choisir MT4BTCPro ?

Stratégie optimisée pour le Bitcoin : Calibrée pour BTCUSD en M30, avec une logique d’entrées/sorties à forte probabilité.

: Calibrée pour BTCUSD en M30, avec une logique d’entrées/sorties à forte probabilité. Gestion du risque intelligente : Protection adaptative selon la volatilité du marché.

: Protection adaptative selon la volatilité du marché. Taille de lot dynamique : Calcule automatiquement la taille du lot selon le montant saisi pour un risque fixe par trade. Recommandé 1–5 % du solde par trade

: Calcule automatiquement la taille du lot selon le montant saisi pour un risque fixe par trade. Démo gratuite : Nous recommandons de backtester MT4BTCPro — c’est gratuit.

Recommandation de gestion du risque

Pour un trading optimal, nous recommandons fortement de risquer au maximum 1–5 % de votre solde par trade . Par défaut, MT4BTCPro applique un risque fixe de 50 $ ; ajustez le paramètre RiskPerTrade selon la taille de votre compte et votre tolérance au risque.

Testez avant de faire confiance

Nous voulons donner du pouvoir aux traders. MT4BTCPro est donc conçu pour être simple à tester : utilisez le Testeur de Stratégies de MT4 pour backtester sur l’historique BTCUSD, ou déployez-le sur un compte démo pour observer la performance en temps réel. Vos résultats sont votre preuve !

N’attendez pas — téléchargez MT4BTCPro et commencez à tester GRATUITEMENT !

Fonctionnalités clés

Unité de temps : M30 (graphique 30 minutes) recommandé pour des signaux équilibrés.

: M30 (graphique 30 minutes) recommandé pour des signaux équilibrés. Contrôle du risque : Risque configurable en $.

: Risque configurable en $. Plateforme : MetaTrader 4, fonctionne & testé sur BTCUSD

Note importante : Nous recommandons un courtier avec un spread FAIBLE — c’est IMPORTANT pour ÉVITER le déclenchement prématuré du SL. Courtier recommandé : ICI

Commencez dès aujourd’hui

Rejoignez la communauté croissante de traders crypto qui utilisent MT4BTCPro pour naviguer la volatilité du Bitcoin avec confiance. Téléchargez maintenant, testez gratuitement et découvrez pourquoi MT4BTCPro est votre atout sur le marché crypto.

Des questions ? Contactez-nous via MQL5 ou à info@mt5gold.com

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Testez toujours soigneusement et tradez de manière responsable.