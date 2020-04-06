MT4BTCPro — Советник на пересечении EMA

Рекомендованные символы: BTCUSD — таймфрейм 30 минут

MT5BTCPro автоматизирует тренд-следующую стратегию на основе пересечения быстрой и медленной EMA на текущем таймфрейме графика. Советник рассчитывает риск на сделку (фиксированная сумма в $ или % от баланса), ставит стоп-лосс на основе волатильности и управляет выходом через разворот по правилу, а также опциональный трейлинг-стоп и частичную фиксацию прибыли.

Как это работает (обзор)

Сигнал: вход при пересечении быстрой EMA выше/ниже медленной (лонг при пересечении вверх, шорт — вниз). Начальный стоп: SL ставится как ATR × множитель и автоматически корректируется с учётом стоп/фриз уровней брокера. Размер позиции: объём рассчитывается из выбранного риска на сделку и расстояния до SL с учётом минимального шага, мин/макс лота и проверки маржи у брокера. Управление выходом: закрытие по обратному пересечению EMA. Доступны трейлинг (ATR/процент/пункты) и частичная фиксация прибыли при достижении заданного R-множителя.

Ключевые возможности

EMA (по умолчанию 12/21) на текущем таймфрейме формируют входы и перевороты. Контроль риска: фиксированная сумма или процент от баланса; пользовательские мин/макс лоты; защита по спреду и марже.

SL на основе ATR с безопасной минимальной дистанцией; автоматическая нормализация под точность цены. Трейлинг-стоп (опционально): ATR, процент цены или фиксированные пункты. Активируется после заданного R.

закрытие части позиции при достижении целевого R. Дневной лимит риска (опционально): блокирует новые сделки, когда суммарные закрытые убытки за день достигают X% баланса (по Magic Number).

ожидание N баров после закрытия позиции перед новым входом. Учёт ограничений брокера: защита от нарушений стоп/фриз уровней; при необходимости попытка снять SL/TP перед закрытием; настраиваемый допуск по проскальзыванию при закрытии.

все операции с ордерами и историей фильтруются по Magic Number советника, чтобы исключить конфликт с другими системами. Подробное логирование: события по барам, сигналы, управление позициями и риск-чеки пишутся в журнал Experts.

Входные параметры (кратко)

Risk: RiskType (Fixed или %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.

RiskType (Fixed или %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot. MAs: EMAPeriod12 (быстрая), EMAPeriod21 (медленная).

EMAPeriod12 (быстрая), EMAPeriod21 (медленная). ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier для начального SL.

ATRPeriod, ATRMultiplier для начального SL. Trailing (опционально): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.

TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints. Partial (опционально): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.

UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent. Daily Risk (опционально): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.

UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent. Cooldown (опционально): UseCooldown, CooldownBars.

UseCooldown, CooldownBars. Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (допуск проскальзывания при закрытии).

Рекомендованный стартовый шаблон — BTCUSD (следование тренду)

Этот шаблон нацелен на чистые трендовые движения по BTCUSD.

Параметр Значение RiskType Fixed Amount FixedRisk 50 PercentRisk

2 ATR * for baseline SL 1.5 Minimum Lots 0.01 Maximum Lots 100 Fast EMA 12 Slow EMA 21 ATR Period 14 Trailing Stop % of Current Price Start trailing after 1.0 if ATR Mode 1.0 % of current price 1.0 points / price units 400.0 UseDailyRiskManagement false % of balance max loss per day 2.0 UseCooldown false bars on Period Current 2 Use Partial-Profit false take partial at R= 2.0 % volume to close 50

Тестирование и развёртывание

Strategy Tester: проводите оптимизации под конкретные символы по ATR-множителю, режиму трейлинга и уровням частичной фиксации.

проводите оптимизации под конкретные символы по ATR-множителю, режиму трейлинга и уровням частичной фиксации. Профили символов: держите отдельные пресеты для крипто, металлов и FX (разные режимы волатильности).

держите отдельные пресеты для крипто, металлов и FX (разные режимы волатильности). Логи: используйте журнал Experts для проверки входов/выходов, расчёта риска и работы дневного лимита/«остывания».

Важно

Прибыль не гарантируется; результаты зависят от инструмента, брокера и рынка.

Бэктест — не равно реальная торговля; всегда проводите форвард-тест.

Советник не собирает персональные данные и не использует внешнее лицензирование или телеметрию.

Поддержка: через комментарии продукта MQL5 или личные сообщения MQL5.

Предупреждение о рисках

Торговля связана с риском, включая риск потерь. Используйте лимиты риска, соответствующие вашему счёту, и периодически пересматривайте настройки.