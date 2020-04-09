Elsnaray Colors n Lines
- Utilidades
- Raymond Edusei
- Versión: 2.1
- Actualizado: 25 noviembre 2025
es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior del siguiente rectángulo /zone
Es unindicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precio fijo:
-
Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índice 0 (fijo, no se desplaza automáticamente).
-
Zonas: Dibuja rectángulos cada StepPips , cada RectHeightPips alto, con100 por encima y 100 por debajo del ancla.
-
Estilo: Alternando PrimerColor / SegundoColor ,relleno opcional y "dibujar detrás de velas".
-
Líneas de proyección:Línea horizontal punteada opcional sobre cada rectángulo en laparte superior + 2×altura.
-
Comportamiento: Se actualiza en su lugar (sin parpadeo), elimina los objetos rancios/legados, y puede limpiar todos sus objetos al separarse.
-
Controles: Entradas para recuentos, paso/altura, colores, relleno/trasera, barras de proyección y limpieza.