Elsnaray Colors n Lines

es una combinación de mi rectángulo y una línea a la mitad de la distancia de la entre la parte superior de un rectángulo y la parte inferior del siguiente rectángulo /zone





Es unindicador de gráficos puro que construye una cuadrícula de zonas de precio fijo:

Anchor: Utiliza StartUpperPrice como la parte superior del índice 0 (fijo, no se desplaza automáticamente).

Zonas: Dibuja rectángulos cada StepPips , cada RectHeightPips alto, con 100 por encima y 100 por debajo del ancla.

Estilo: Alternando PrimerColor / SegundoColor , relleno opcional y "dibujar detrás de velas".

Líneas de proyección: Línea horizontal punteada opcional sobre cada rectángulo en laparte superior + 2×altura.

Comportamiento: Se actualiza en su lugar (sin parpadeo), elimina los objetos rancios/legados, y puede limpiar todos sus objetos al separarse.

Controles: Entradas para recuentos, paso/altura, colores, relleno/trasera, barras de proyección y limpieza.







