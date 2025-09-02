Support and Resistance Made Easy MT5

### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza

**Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.**

Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali!

#### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato

L'analisi manuale richiede ore e spesso perde livelli cruciali. Il nostro indicatore scansiona automaticamente l'azione dei prezzi, identificando sia i livelli principali che i punti di inversione minori che potrebbero determinare il successo o il fallimento dei tuoi trade. Non perderai mai più un altro livello chiave.

#### Quattro Potenti Funzionalità che Ti Distinguono

**Sistema di Allarme Intelligente**: Ricevi notifiche istantanee quando il prezzo si avvicina ai tuoi livelli critici. Non più fissare gli schermi — fai trading con fiducia sapendo che sarai avvisato di ogni opportunità.

**Opzioni di Visualizzazione Personalizzabili**: Passa tra la visualizzazione di Solo Supporto, Solo Resistenza o Entrambi con un solo clic. Concentrati esattamente su ciò che conta per la tua strategia di trading senza confusione sul grafico.

**Filtro Livelli Maggiori/Minori**: Alterna tra livelli maggiori e livelli minori a breve termine. Adatta la tua vista per corrispondere al tuo timeframe e stile di trading.

**Avvisi di Rifiuto Pinbar**: Il santo graal dei segnali di entrata — ricevi notifiche quando il prezzo raggiunge il tuo livello SNR E forma una pinbar di rifiuto. Questa combinazione è un eccellente componente dei sistemi di trading.

#### Un Componente Critico del tuo Sistema di Trading

Con il nostro Indicatore SNR potrai:
- Ridurre il tempo di analisi dell'80% migliorando al contempo l'accuratezza
- Non perdere mai un livello critico di supporto o resistenza
- Utilizzare questi livelli per entrate o uscite che completano il tuo sistema di trading


MP Demark Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicatori
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Demark's Pivots. Calculations:     PP = X / 4     R1 = X / 2 - LOWprev     S1 = X / 2 - HIGHprev Uses: When the pair currency price may change the direction of movement. Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices. Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points. ____________
FREE
Pivot Points Buy Zones
Nils R M Peleman
4.8 (5)
Indicatori
Detailed Description: The   Pivot Points Indicator   is designed for traders who rely on pivot points, midpoints and support/resistance levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels (based on   the   previous period's high, low, and close prices) , the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out.The tool is particularly useful for day traders and swing traders looking to base th
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicatori
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indicatori
The indicator draws daily support and resistance lines on the chart, as well as the Pivot level (reversal level). Adapted to work in MT5 The standard timeframe for calculating support and resistance levels is D1. You can choose other timeframes according to your strategy (for example, for M1-M15, the optimal timeframe for calculations is H1) The function for calculating support and resistance levels has been updated; in this calculation option, fibonacci levels are taken into account, respec
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indicatori
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
VIP Support Resistance
Manh Toan Do
Indicatori
The Advanced Support and Resistance Indicator for MetaTrader 5 leverages sophisticated pivot point detection algorithms to autonomously identify and visualize critical price levels on the chart. Utilizing a configurable pivot period (default: 20 bars) and data source (High/Low or Open/Close), it intelligently scans historical price action within a user-defined loopback window (default: 290 bars) to pinpoint pivot highs and lows with strict validation criteria for enhanced precision. Pivots are d
FREE
Forex Time Ext
Yuriy Ponyatov
Indicatori
An extended version of the indicator for visualizing the time ranges of key trading sessions: Asian, European and American. The main advantage of this indicator is the automatic construction of a price profile for a trading session. The indicator has the functionality to set the start and end time of each trading session, as well as automatically determine the time zone of the trading server. The indicators include the ability to work with minimal CPU usage and save RAM. In addition, the option
FREE
MP Woodie Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicatori
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Woodie Pivots. Woodie’s pivot points are made up of multiple key levels, calculated from past price points, in order to frame trades in a simplistic manner. The key levels include the ‘pivot’ itself, and multiple support and resistance levels (usually up to three each). Traders use these levels as a guide for future price movements when setting up trades. The pivot : (Previous high + previous low + 2 x previous
FREE
SupportResistance MT5
Alexandru Chirila
Indicatori
Support Resistance Indicator The "Support Resistance" indicator is a versatile tool designed to help traders identify key support and resistance levels based on an underlying algorithm. These levels indicate price points where an asset historically experiences buying (support) or selling (resistance) pressure. The indicator allows traders to visualize these levels on their charts, making it easier to make informed decisions. All Products   |   Contact PARAMETERS: Timeframe : Users can select the
FREE
Awesome Pivot Indicator MT5
Komang Putra Riswanjaya
Indicatori
The Pivot Indicator is a vital tool for technical analysis used by traders in the financial markets. Designed to assist in identifying potential reversal points or trend changes, this indicator provides valuable insights into key levels in the market. Key features of the Pivot Indicator include: Automatic Calculations: The Pivot Indicator automatically calculates Pivot Point, Support, and Resistance levels based on the previous period's high, low, and close prices. This eliminates the complexity
FREE
TS Time Remaining
Aurelio Manuel Peral Garcia
Indicatori
TS Time Remaining - Indicador de Cuenta Regresiva para Velas en MetaTrader 5 El TS Time Remaining es un indicador gratuito diseñado para la plataforma MetaTrader 5 que permite a los traders visualizar en tiempo real el tiempo restante de la vela actual. Esta herramienta es especialmente útil para aquellos operadores que trabajan con estrategias basadas en la acción del precio y patrones de velas japonesas, ya que les permite anticiparse al cierre de la vela y tomar decisiones con mayor precisión
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Indicatori
Pivot Points Classic – L’indicatore essenziale per ogni trader tecnico Questo indicatore disegna automaticamente i livelli di Pivot Point più utilizzati dai trader professionisti, con supporto completo a 4 metodi di calcolo:   Metodi supportati : • Traditional • Fibonacci • Woodie • Camarilla   Caratteristiche principali :  Calcolo su timeframe superiore (multi-timeframe)  Visualizzazione chiara dei livelli P, R1, R2, R3, S1, S2, S3   Etichette dinamiche con nome e valore del livello  Colori per
FREE
ARKA Logical Trader vL MT5
Aren Davidian
Indicatori
This indicator is based on Mr. Mark Fisher's ACD strategy, based on the book "The Logical Trader." - OR lines - A lines - C lines - Daily pivot range - N days pivot range - Customizable trading session - Drawing OR with the desired time Drawing levels A and C based on daily ATR or constant number - Possibility to display daily and last day pivots in color zone - Displaying the status of daily PMAs (layer 4) in the corner of the chart - Show the order of daily pivot placement with multi-day piv
FREE
Time Candle with Sound Alert
Iwan Santoso
Indicatori
Time Candle with Sound Alert This indicator will be display the time left candle Features : 1. Multi Time Frames, Multi Pairs 2. Time Left 2. Position dynamic with Bid Price or Edge of Chart Screen 3. Font Size and Color 4. Display Current Spread, Maximum Spread and Minimum Spread Note: Maximum and Minimum Spread will be reset when you change TF Tested On MT5 Version 5 Build 5200 If you want the source code, just PM me
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
ContiStat MT5 Restricted
Matous Bartl
Indicatori
ContiStat restricted - Free DEMO version of the ContiStat indicator Free version of the indicator is ment as DEMO of full paid version. Full functionality is available, however The indicator work only on M30 chart period . Find the ContiStat indicator for full functionality Brief description The ContiStat indicator calculate statistic frequency of green (up) and red (down) movement in the chart and determine movement dynamics (silver curve). There are two key parameters to understand the ContiSt
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.67 (46)
Indicatori
The indicator draws trendlines on chart. This indicator has six inputs. User can specify alternative labels for both lines. If multiple instances of the indicator are used, the labels must differ. User can set width and color of the lines and depth which specifies what significant peaks should be used. For example, Depth=10 sets trendlines using the current peaks and valleys that have at least 10 bars to the right and to the left and that have highs/lows less/greater than the peak's high/low. In
FREE
My Candle Patterns
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore è una versione demo di My candle completa che può essere scaricata qui: Candle Patterns Creator Con la versione completa, è possibile creare le proprie regole di candle e modificare un pattern di candle tradizionale per renderlo più preciso in base alla propria strategia. Nell'indicatore sono presenti diverse regole di candle di esempio, ma qui ne mostrerò solo alcune: Pattern Rule Candle Green C > O Candle Red C < O Doji C = O Hammer (C > O and (C-O) *2 < O-L and (C-O) *0.5 >
FREE
Colored FVG Indicator
Claudio Jean-claude Spillmann
Indicatori
Ein schöner, einfacher farbiger FVG-Indikator. Er bietet die Möglichkeit, die Farben der FVG, der Rahmen und der Schrift zu ändern. Auch die Länge der einzelnen FVG können angepasst werden Er gibt auch die Pufferwerte der der Kerzen zurück, um von einem EA aus darauf zuzugreifen Wenn Sie einige Änderungen oder zusätzliche Puffer benötigen -> senden Sie mir eine Nachricht
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.37 (19)
Indicatori
Pivot Point Fibo RSJ è un indicatore che traccia le linee di supporto e resistenza del giorno utilizzando i tassi di Fibonacci. Questo spettacolare indicatore crea fino a 7 livelli di supporto e resistenza tramite Pivot Point utilizzando i tassi di Fibonacci. È fantastico come i prezzi rispettino ogni livello di questo supporto e resistenza, dove è possibile percepire possibili punti di entrata/uscita di un'operazione. Caratteristiche Fino a 7 livelli di supporto e 7 livelli di resistenza Im
FREE
Dail Session Open Lines
Aurthur Musendame
4.4 (10)
Indicatori
Daily session open lines shows the traders three important trading session opens. By default it is set up to show you: Zero GMT Open Line London Open Session Line New York Open Session Line The default times are set according to GMT+2 and as such you are able to change and customise according to your specific time zone. The Indicator is usefull specially for the trader who trades the London and NewYork sessions.
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicatori
RSI ABCD Pattern Finder: Strategia Tecnica 1. Come Funziona l'Indicatore Combina il RSI classico con il rilevamento automatico di pattern armonici ABCD . Componenti Principali RSI standard (periodo regolabile) Marcatori di massimi e minimi (frecce) Pattern ABCD (linee verdi/rosse) Filtri ipercomprato (70) e ipervenduto (30) 2. Configurazione su MT5 period = 14 ; // Periodo RSI size = 4 ; // Dimensione massima del pattern OverBought = 70 ; // Livello ipercomprato OverSold = 30 ; // Livello iperve
FREE
Pivot Point Supertrend MT5
Quang Huy Quach
Indicatori
The Pivot Point Supertrend indicator is a technical analysis tool designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It combines two popular analytical methods: Pivot Points: Uses significant historical price highs and lows to identify potential support and resistance zones. These points are objective and stable. Supertrend: A well-known trend-following indicator that helps identify the current market trend and provides dynamic stop-loss levels. Indicator's Goal: By using the stability of Pivot Point
FREE
Nexus Pivot Points
Mohammed Kaddour
Indicatori
Pivot Points are used by Forex traders to find support and resistance levels based on the previous day's price action. There are various ways to calculate pivot points, including averaging the open, high, low, and close of the previous day's chart price. Forex Traders use a combination of pivot points with moving averages to find trading opportunities in the currency markets. Pivot points are very useful tools that use the previous bars' highs, lows and closings to project support and resist
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicatori
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicatori
This indicator is designed to detect high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . This is the FREE version of the indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Double top and bottom patterns are chart patterns that occur when the trading instrument moves in a similar pattern to the letter "W" (double bottom) or "M" (double top). The patterns usually occur at the end of a trend and are used to signal tren
FREE
Support and Ressistance
Raphael Lorenz Baumgartner
Indicatori
Last Day Support & Resistance Platform: MetaTrader 5 Type: Custom Indicator Display: Chart Window (Overlay) Functions: Calculates Support and Resistance zones based on high/low patterns of the previous day. Uses a sliding sampling window ( SampleWindowSize ) to detect recent price ranges. Detects potential support if current price range is significantly below previous highs. Detects potential resistance if price range is significantly above previous lows. Updates four output buffers: LDResistanc
FREE
AutomaticZigZag
Stanislav Korotky
4.5 (2)
Indicatori
This is a non-parametric ZigZag providing 4 different methods of calculation. Upward edge continues on new bars while their `highs` are above highest `low` among previous bars, downward edge continues on next bars while their `lows` are below lowest `high` among previous; Gann swing: upward edge continues while `highs` and `lows` are higher than on the left adjacent bar, downward edge continues while `highs` and `lows` are lower than on the left adjacent bar. Inside bars (with lower `high` and
FREE
DailySessions
Davide Zunino
4.67 (6)
Indicatori
L'indicatore rappresenta i box di sessione per le sessioni Asiatica, Europea e Americana. E' possibile modificare gli orari di ogni sessione, come il colore. E' anche possibile disabilitare a piacimento la visualizzazione di ogni sessione. Trovate nei parametri di input Tab Dati in ingresso le variabili da modificare in formato hh:mm, nel tab Colori i colori da modificare per ogni box.
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indicatori
This Mt5 Indicator Signals when there is two opposite direction bars engulfed by current bar.  has a recent Exponential Moving Average Cross and past bar was oversold/bought Expert Advisor Available in Comments  Free Version Here : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp ; Full Alerts for mt5 terminal , phone , email, print to file, print to journal  Buy Signal ( blue line ) Past ema cross ( set at 30 bars back ) Past bar rsi is oversold ( level 40  ) Engulfing bar closes
FREE
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicatori
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicatore Tecnico Multitemporale per XAUUSD Panoramica Gold Position Box Signals Pro v3.1 è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 progettato per il trading di XAUUSD. Combina incroci di medie mobili, livelli di stop loss/take profit basati sulla volatilità, visualizzazione delle posizioni e analisi delle tendenze multitemporali. Lo strumento aiuta i trader a individuare possibili ingressi e a gestire le operazioni con un chiaro display grafico. Fu
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilità
Layer Master: strumento di trading di griglia professionale per MT5 Trasforma il tuo trading di griglia con Layer Master, il toolkit di gestione degli ordini più intuitivo e potente progettato specificamente per i trader professionisti. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 Master Grid Trading con precisione Layer Master rivoluziona il modo in cui inserisci e gestisci le negoziazioni di griglia. Con la nostra interfaccia visiva, puoi: Distribuire centinaia di ordini
Layer Master Toolbox
Peter Andrew Thomas
5 (4)
Utilità
Layer Master: strumento di trading di griglia professionale per MT4 Trasforma il tuo trading di griglia con Layer Master, il toolkit di gestione degli ordini più intuitivo e potente progettato specificamente per i trader professionisti. Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129705 Master Grid Trading con precisione Layer Master rivoluziona il modo in cui inserisci e gestisci le negoziazioni di griglia. Con la nostra interfaccia visiva, puoi: Distribuire centinaia di ordini al
Support and Resistance Made Easy
Peter Andrew Thomas
Indicatori
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza **Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.** Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali! #### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato L'analisi
FREE
Draw On 1 TimeFrame
Peter Andrew Thomas
Indicatori
Draw On 1 Timeframe:   Does exactly what the name says! When you draw a rectangle or trendline - the timeframe you draw it in, is the one it is visible. When you look at a higher or lower timeframe - the drawn object is not seen, but when you change back to the timeframe you originally draw in - the object can be seen.  How to use it: This is an indicator that interacts with all trendline or rectangle objects drawn. Once running - it will automatically make any drawn trendline or rectangle objec
Market Structure MTF Dashboard Alerts
Peter Andrew Thomas
Indicatori
Market Structure MTF Dashboard Alerts:  Is an fast way of checking the currently market structure on 4 timeframes! It lets you know if you are trading in the direction of both long-term and shor-term market bias. It is setup to track the High and Low positions to determine the current bias. Once the bias is shifting on the any of the 4 timeframes - you have the option to have an alarm notify you of the change.  Once the alarm has gone off - you will be able to see a break of structure (BOS) form
Prop Defender Trade Assistant
Peter Andrew Thomas
Utilità
**SALE ON NOW - 50% off for 1 week only!!** Stop Making the HUGE mistakes that cause you to BLOW UP!!! Prop Defender Trade Assistant  is designed to put a barrier between you and the bad behaviors which cause you to keep blowing up accounts and failing your prop! Designed by a 20 year veteran trader who worked to overcome every bad behavior! This is for manual traders (and won't work with other EA's). It Defends against: Revenge Trading. Over Risking. Too much loss in 1 day.  Moving your stoplos
Mega Trend Dashboard
Peter Andrew Thomas
Indicatori
MEGA TREND DASHBOARD This Dashboard shows the Currency Strength across multiple timeframes. This SUPER DASHBOARD,  Not only  does it get your watchlist of currency pairs  and shows the strength of each currency across the timeframes you Select - but also does it in a way that You can check it in 1 second!!! This indicator is very powerful because it is based on our custom algorithm to show the trends that are existing right now! The indicator does   all the work for you  by showing you what is
Detleff Böhmer
3002
Detleff Böhmer 2025.09.07 16:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Peter Andrew Thomas
1129
Risposta dello sviluppatore Peter Andrew Thomas 2025.09.07 22:41
Thank you for the review! Glad it is making things easier for you - happy trading!!
Rispondi alla recensione