Support and Resistance Made Easy MT5

### Доминируйте на рынках с профессиональным определением уровней поддержки и сопротивления





**Наконец, индикатор, который делает всю тяжелую работу за вас.**





Хватит напрягать глаза, пытаясь вручную определить уровни поддержки и сопротивления на графиках. Наш автоматический SNR индикатор преобразит вашу торговлю, мгновенно выявляя критические ценовые уровни, на которые обращают внимание профессиональные трейдеры!





#### Почему трейдеры переходят на автоматическое определение SNR





Ручной анализ занимает часы и часто пропускает важные уровни. Наш индикатор автоматически сканирует ценовое действие, определяя как основные уровни, так и второстепенные точки разворота, которые могут решить исход ваших сделок. Вы больше никогда не пропустите ключевой уровень.





#### Четыре мощные функции, которые выделяют вас





**Умная система сигналов**: Получайте мгновенные уведомления, когда цена приближается к вашим критическим уровням. Больше не нужно неотрывно смотреть на экраны — торгуйте с уверенностью, зная, что вас предупредят о каждой возможности.





**Настраиваемые опции отображения**: Переключайтесь между показом только поддержки, только сопротивления или обоих одним нажатием. Сосредоточьтесь именно на том, что важно для вашей торговой стратегии, без лишнего беспорядка на графике.





**Фильтр основных/второстепенных уровней**: Переключайтесь между основными уровнями и краткосрочными второстепенными уровнями. Адаптируйте отображение под ваш торговый таймфрейм и стиль.





**Сигналы отбоя пин-баром**: Святой Грааль сигналов входа — получайте уведомления, когда цена достигает вашего SNR уровня И формирует отбойный пин-бар. Эта комбинация является отличным компонентом торговых систем.





#### Критический компонент вашей торговой системы





С нашим SNR индикатором вы сможете:

- Сократить время анализа на 80%, улучшив при этом точность

- Никогда не пропускать критические уровни поддержки или сопротивления

- Использовать эти уровни для входа или выхода, дополняя вашу торговую систему