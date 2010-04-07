Discord Notify MT4

Sendet automatisch Benachrichtigungen über Handelseröffnungen, -schließungen und -teilschließungen von MT4 an Discord.

Das Programm unterstützt 16 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Indisch (Hindi), Indonesisch, Italienisch, Kasachisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch. Das Produkt wurde für Trader entwickelt, die Discord-Benachrichtigungen erhalten möchten, ohne das Terminal ständig überwachen zu müssen. Es eignet sich für Expert Advisor-Nutzer, die ihre Aktivitäten verfolgen möchten, für Händler, die mit mehreren Symbolen arbeiten, und für VPS-Nutzer.

Vollständige und teilweise Positionsschließungen werden korrekt erkannt (z. B. 0,10 / 0,30 Lots), und ein Schutz gegen doppelte Nachrichten ist implementiert.

Benachrichtigungen können für alle Symbole des Handelskontos oder nur für das Chartsymbol, an das das Tool angehängt ist, gesendet werden (optional).

A Test Diskurs Schaltfläche ist verfügbar, um die Chat-Funktionalität zu überprüfen, und kann nach der Einrichtung aus dem Chart ausgeblendet werden.

Inhalt der Benachrichtigung:



Eine Benachrichtigung zur Handelseröffnung umfasst: Symbol, Volumen, Handelsrichtung (KAUFEN/VERKAUFEN), Eröffnungskurs sowie Take Profit- und Stop Loss-Werte (optional).

Eine Benachrichtigung zur Handelsschließung umfasst: Symbol, geschlossenes Volumen (teilweise oder vollständig), Schlusskurs (optional) und endgültiger Gewinn oder Verlust.

Einfache Einrichtung:



Erstellen Sie einen Textkanal in Discord und kopieren Sie dessen Webhook-URL. Aktivieren Sie in MetaTrader 4 die Option WebRequest für https://discord.com/, hängen Sie das Dienstprogramm an einen beliebigen Chart an und geben Sie die Webhook-URL in das Feld Input Value ein. Klicken Sie im Chart auf die Schaltfläche Discord testen, um die Funktionalität zu überprüfen.

Wichtige Hinweise:



Mit dem Dienstprogramm können keine Trades eröffnet oder geändert werden.

Funktioniert nur, wenn das MetaTrader 4-Terminal läuft.

Kompatibel mit allen MT4-Brokern und unterstützt sowohl Netting- als auch Hedging-Konten.

MT5-Version hier verfügbar



Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung.