Slack Notify MT4

Sendet automatisch Benachrichtigungen über Handelseröffnungen, -schließungen und -teilschließungen von MT4 an Slack.

Das Dienstprogramm unterstützt 16 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Indisch (Hindi), Indonesisch, Italienisch, Kasachisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch. Das Produkt wurde für Trader entwickelt, die Slack-Benachrichtigungen erhalten möchten, ohne das Terminal ständig überwachen zu müssen. Es eignet sich für Expert Advisor-Nutzer, die ihre Aktivitäten überwachen möchten, für Händler, die mit mehreren Symbolen arbeiten, und für VPS-Nutzer.

Vollständige und teilweise Positionsschließungen werden korrekt erkannt (z. B. 0,10 / 0,30 Lots), und ein Schutz vor doppelten Nachrichten ist implementiert.

Benachrichtigungen können für alle Symbole des Handelskontos oder nur für das Chart-Symbol, an das das Tool angehängt ist, gesendet werden (optional).

Eine Test-Slack-Schaltfläche ist verfügbar, um die Chat-Funktionalität zu überprüfen, und kann nach der Einrichtung aus dem Chart ausgeblendet werden.

Inhalt der Benachrichtigung:

Eine Benachrichtigung zur Handelseröffnung umfasst: Symbol, Volumen, Handelsrichtung (KAUFEN/VERKAUFEN), Eröffnungskurs sowie Take Profit- und Stop Loss-Werte (optional).

Eine Benachrichtigung zur Handelsschließung umfasst: Symbol, geschlossenes Volumen (teilweise oder vollständig), Schlusskurs (optional) und endgültiger Gewinn oder Verlust.

Einfache Einrichtung:

Erstellen Sie eine neue App in Slack, konfigurieren Sie einen Incoming Webhook, wählen Sie einen Kanal aus und kopieren Sie dessen Webhook-URL. Aktivieren Sie in MetaTrader 4 WebRequest für https://hooks.slack.com/, hängen Sie das Dienstprogramm an einen beliebigen Chart und geben Sie die Webhook-URL in den Eingabewert ein. Klicken Sie im Chart auf die Schaltfläche Test Slack, um die Funktionalität zu überprüfen.

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Screenshot.

Wichtige Hinweise:

Mit dem Dienstprogramm können keine Geschäfte eröffnet oder geändert werden.

Funktioniert nur bei laufendem MetaTrader 4-Terminal.

Kompatibel mit allen MT4-Brokern und unterstützt die Arbeit mit mehreren Aufträgen für dasselbe Symbol.

MT5-Version hier verfügbar



Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung.