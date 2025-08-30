EURUSD QUANTUM PRO - Consultor Especialista para MetaTrader 4

Visão geral

O EURUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor de última geração, projetado especificamente para o par de moedas EURUSD. Ele combina algoritmos adaptativos avançados com inteligência artificial para proporcionar um desempenho de negociação excepcional. Este sistema foi projetado para maximizar a lucratividade, implementando protocolos robustos de gestão de risco.

Principais características

Tecnologia Algorítmica Adaptativa: Um sistema de autoaprendizagem que otimiza continuamente estratégias de negociação com base nas condições de mercado.

Análise de múltiplos períodos: processa dados dos períodos M5 a H4 para identificar entradas de negociação de alta probabilidade.

Gerenciamento de Risco Avançado: Proteção abrangente contra rebaixamento com múltiplos mecanismos de segurança.

Filtro de notícias integrado: filtro de calendário econômico integrado para evitar negociações durante eventos de notícias de alta volatilidade.

Sistema de Proteção de Lucros: Garante lucros automaticamente quando metas predefinidas são atingidas.

Painel de controle fácil de usar: uma interface moderna para monitoramento em tempo real e intervenção manual.

Destaques de desempenho (testado retrospectivamente em 2020-2024)

Taxa de vitória: 89,7%

Lucro médio mensal: 15,2%

Drawdown máximo: 8,3%

Fator de lucro: 3,21

Sistema de Gestão de Riscos

O EA incorpora um sistema de proteção multicamadas, incluindo:

Limites de perdas diárias e semanais

Filtros de dispersão e deslizamento

Otimização do tamanho do lote com base no saldo

Stop loss automático e trailing stop

Mecanismos de prevenção de chamadas de margem

Requisitos do sistema

Corretora: Contas ECN/RAW recomendadas (spread baixo)

Depósito mínimo: $ 500 (recomenda-se $ 2.000+)

Prazos: H1 (primário), M30, H4

Par: apenas EURUSD (otimização especializada)

VPS: Recomendado para operação 24 horas por dia, 5 dias por semana

O que está incluído

Arquivo EURUSD_QUANTUM_PRO.ex4

Guia de instalação detalhado (PDF)

Configurações recomendadas para diferentes perfis de risco

Suporte técnico prioritário via sistema de mensagens MQL5

Atualizações gratuitas por 12 meses

Suporte e atualizações

Suporte técnico dedicado é fornecido por meio do sistema de mensagens privadas e comentários da plataforma MQL5.

Atualizações regulares com base nas mudanças nas condições do mercado.

Tutoriais e recursos estão disponíveis na plataforma MQL5.com .

Aviso Legal: Negociar câmbio com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.