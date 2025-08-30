Eurusd Quantum
EURUSD QUANTUM PRO - Consultor Especialista para MetaTrader 4
Visão geral
O EURUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor de última geração, projetado especificamente para o par de moedas EURUSD. Ele combina algoritmos adaptativos avançados com inteligência artificial para proporcionar um desempenho de negociação excepcional. Este sistema foi projetado para maximizar a lucratividade, implementando protocolos robustos de gestão de risco.
Principais características
-
Tecnologia Algorítmica Adaptativa: Um sistema de autoaprendizagem que otimiza continuamente estratégias de negociação com base nas condições de mercado.
-
Análise de múltiplos períodos: processa dados dos períodos M5 a H4 para identificar entradas de negociação de alta probabilidade.
-
Gerenciamento de Risco Avançado: Proteção abrangente contra rebaixamento com múltiplos mecanismos de segurança.
-
Filtro de notícias integrado: filtro de calendário econômico integrado para evitar negociações durante eventos de notícias de alta volatilidade.
-
Sistema de Proteção de Lucros: Garante lucros automaticamente quando metas predefinidas são atingidas.
-
Painel de controle fácil de usar: uma interface moderna para monitoramento em tempo real e intervenção manual.
Destaques de desempenho (testado retrospectivamente em 2020-2024)
-
Taxa de vitória: 89,7%
-
Lucro médio mensal: 15,2%
-
Drawdown máximo: 8,3%
-
Fator de lucro: 3,21
Sistema de Gestão de Riscos
O EA incorpora um sistema de proteção multicamadas, incluindo:
-
Limites de perdas diárias e semanais
-
Filtros de dispersão e deslizamento
-
Otimização do tamanho do lote com base no saldo
-
Stop loss automático e trailing stop
-
Mecanismos de prevenção de chamadas de margem
Requisitos do sistema
-
Corretora: Contas ECN/RAW recomendadas (spread baixo)
-
Depósito mínimo: $ 500 (recomenda-se $ 2.000+)
-
Prazos: H1 (primário), M30, H4
-
Par: apenas EURUSD (otimização especializada)
-
VPS: Recomendado para operação 24 horas por dia, 5 dias por semana
O que está incluído
-
Arquivo EURUSD_QUANTUM_PRO.ex4
-
Guia de instalação detalhado (PDF)
-
Configurações recomendadas para diferentes perfis de risco
-
Suporte técnico prioritário via sistema de mensagens MQL5
-
Atualizações gratuitas por 12 meses
Suporte e atualizações
-
Suporte técnico dedicado é fornecido por meio do sistema de mensagens privadas e comentários da plataforma MQL5.
-
Atualizações regulares com base nas mudanças nas condições do mercado.
-
Tutoriais e recursos estão disponíveis na plataforma MQL5.com .
Aviso Legal: Negociar câmbio com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
