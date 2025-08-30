Eurusd Quantum

EURUSD QUANTUM PRO - Consultor Especialista para MetaTrader 4

Visão geral
O EURUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor de última geração, projetado especificamente para o par de moedas EURUSD. Ele combina algoritmos adaptativos avançados com inteligência artificial para proporcionar um desempenho de negociação excepcional. Este sistema foi projetado para maximizar a lucratividade, implementando protocolos robustos de gestão de risco.

Principais características

  • Tecnologia Algorítmica Adaptativa:   Um sistema de autoaprendizagem que otimiza continuamente estratégias de negociação com base nas condições de mercado.

  • Análise de múltiplos períodos:   processa dados dos períodos M5 a H4 para identificar entradas de negociação de alta probabilidade.

  • Gerenciamento de Risco Avançado:   Proteção abrangente contra rebaixamento com múltiplos mecanismos de segurança.

  • Filtro de notícias integrado:   filtro de calendário econômico integrado para evitar negociações durante eventos de notícias de alta volatilidade.

  • Sistema de Proteção de Lucros:   Garante lucros automaticamente quando metas predefinidas são atingidas.

  • Painel de controle fácil de usar:   uma interface moderna para monitoramento em tempo real e intervenção manual.

Destaques de desempenho (testado retrospectivamente em 2020-2024)

  • Taxa de vitória: 89,7%

  • Lucro médio mensal: 15,2%

  • Drawdown máximo: 8,3%

  • Fator de lucro: 3,21

Sistema de Gestão de Riscos
O EA incorpora um sistema de proteção multicamadas, incluindo:

  • Limites de perdas diárias e semanais

  • Filtros de dispersão e deslizamento

  • Otimização do tamanho do lote com base no saldo

  • Stop loss automático e trailing stop

  • Mecanismos de prevenção de chamadas de margem

Requisitos do sistema

  • Corretora: Contas ECN/RAW recomendadas (spread baixo)

  • Depósito mínimo: $ 500 (recomenda-se $ 2.000+)

  • Prazos: H1 (primário), M30, H4

  • Par: apenas EURUSD (otimização especializada)

  • VPS: Recomendado para operação 24 horas por dia, 5 dias por semana

O que está incluído

  • Arquivo EURUSD_QUANTUM_PRO.ex4

  • Guia de instalação detalhado (PDF)

  • Configurações recomendadas para diferentes perfis de risco

  • Suporte técnico prioritário via sistema de mensagens MQL5

  • Atualizações gratuitas por 12 meses

Suporte e atualizações

  • Suporte técnico dedicado é fornecido por meio do sistema de mensagens privadas e comentários da plataforma MQL5.

  • Atualizações regulares com base nas mudanças nas condições do mercado.

  • Tutoriais e recursos estão disponíveis na plataforma   MQL5.com   .

Aviso Legal:   Negociar câmbio com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.


Рекомендуем также
Gold Rain
Natalya Sopina
1 (1)
Эксперты
Gold Rain Советник Gold Rain представляет собой полностью автоматизированный инструмент для круглосуточной торговли.   Торговые инструменты: все, рекомендуемые - XAUUSD, EURUSD, GER_30(Germany 30 Cash index) Таймфрейм: любой, рекомендуемый M30, H1 Время торговли: 24/5 (рекомендуется ограничение времени торговли в ночное время, когда на рынке высокий спред) Стратегия: скальпинг при пробое сильных ценовых уровней, пробойные уровни определяются с помощью встроенного индикатора, не используется март
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Эксперты
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
Magic Win
Reni
4 (2)
Эксперты
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 пр
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
Эксперты
>>> CHRISTMAS SALE: -60% OFF!  - Promo price: $68 / Regular price $169 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hinter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the ma
Valeska Scalper
Tran Thanh Tuyen
Эксперты
I am glad to welcome you on the page of my product. Valeska Scalper EA  is a conceptually new automated trading advisor using a scalping strategy.  Valeska Scalper is a profitable and fully automated Expert Advisor for both beginners and pros.   Valeska Scalper  is a proven short term scalping system with outstanding results over many thousands of trades. The EA focuses on short-term intraday trading and places pending orders at a possible break out levels.  Also, one of the key priorities of t
Silent hunter
Aleksey Yagneshko
Эксперты
Советник имеет очень простые настройки,но эффективные.Принцип работы заключается  в том,чтобы захватить малейшее движение рынка во время тренда, при этом игнорируются периоды флэта.В Советнике Silent hunter использован метод торговли,в зависимости от разности тикового объема.Предусмотрена возможность реверса сигнала,при котором ордера выставляются "на откат" движения  цены инструмента. Так же,Советник рассчитан на построение сетки рыночных ордеров как для трендового движения,так и для поиска обр
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Эксперты
Grid EA (with smart mode) – робот, в основе которого реализована стратегия, по которой строится динамический канал сетки, выдерживающий длинные без-откаты. Робот может быть использован для торговли на любых инструментах, после проведения соответствующей оптимизации. С настройками по умолчанию рекомендуется для: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Мониторинги торговли роботом : https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Основные возможности Полностью автоматическая торговля; Настраиваемые средств
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
BF Climber
Pavel Zhuykov
Эксперты
BF Climber - простой, но эффективный советник, который основан на пробитии определённых коридоров, использует и адаптируется под усреднённые показания цены за определённый промежуток времени. Настройки по умолчанию для EURUSD H4. Для других инструментов и временных периодов необходима оптимизация. Параметры: Buy - Включить покупки; Sell -  Включить продажи; Lots   - Размер начального лота; Risk   - Динамический лот % (0 - отключен); Buy TakeProfit  - Период для расчёта Тейк-профита покупок; Buy
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Эксперты
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Two Kids
Natalya Sopina
Эксперты
Two Kids  - высокочастотный робот-скальпер. Two Kids   - использует только два стандартных индикатора для получения сигнала на открытие ордера. Two Kids   - универсальный и простой. Two Kids   - торгует точно и быстро. Two Kids   - не зависит от ТаймФрейма. Two Kids   - работает на всех валютных парах. Two Kids   - не использует мартингейл и сетки ордеров Two Kids   - использует 20 единиц валюты на лот 0.01 для каждой торгуемой валютной  пары. Параметры советника  Two Kids : Trading  hours  HH 
LoLFx
Sergey Kruglov
3 (1)
Эксперты
LoLFx - скальперский советник, использует стратегию пробоя линий поддержки и сопротивления. Полностью автоматизирован. Предназначен для торговли на валютной паре EURUSD, желательно выбирать брокера с низким спредом. Советник сам находит линии поддержки и сопротивления и устанавливает отложенные ордера, при изменении рынка удаляет старые отложенные ордера и устанавливает новые. Ордера на всякий случай открываются с уже установленными стопами, чтобы избежать больших потерь при внештатных ситуациях
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник MAX AUTO SCALPING — это полностью автоматическая многопарная торговая система для MT4. Это высококачественный советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files для 7 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Основные особенности советника: - Методы скальпинговой торговли, основа
OB Pro Trader EA gtf
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник OB PRO TRADER — это высококачественная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия! Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 6 валютных пар! Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPAUD v2 Set_file GBPCAD Set_file GBPCAD v2 Set_file NZDUSD Set_file EURUSD Set_file USDCHF Set_file AUDUSD Set_file Торговая идея основ
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Эксперты
Forex Gump Special - автоматический торговый робот для валютной пары GBPUSD. Робот торгует по принципу прорыва граничной цены. С помощью алгоритма усреднения робот анализирует рынок и обозначает точки максимальной и минимальной цены, таким образом выстраивая виртуальный канал. Дальше робот анализирует движение цены и как только цена выходит за рамки виртуального канала, робот открывает сделку в обратном направлении. Данный торговый алгоритм строится на идее возврата цены в рамки канала. Робот пр
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
FSG Expert
Sergey Shergin
Эксперты
FSG Expert   - это полностью автоматизированная торговая система, которая особенно эффективна при торговле на популярной валютной паре: GBPUSD. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении, с использованием Фибосетки и ее уровней. Рекомендации Настройки по умолчанию на скрине ( можно поиграть с настройками) Символ: GBPUSD  Таймфрейм: H1 Минимальный депозит: $100 Тип счета: ECN Минимальный депозит составляет $100 при
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
CrownFVG EA is a precision-engineered Breakout + Fair Value Gap (FVG) trading system designed to deliver consistent profits on the M5 timeframe . Built with a multi-group scalping architecture, this EA combines institutional trading concepts with algorithmic speed to identify and trade market inefficiencies where price is most likely to react — the Fair Value Gaps. Developed for traders who value accuracy, control, and capital protection , CrownFVG EA avoids risky techniques like Martingale or
LaboratoryMoney GBPCHF
Dmitrii Survila
Эксперты
Laboratory.Money GBP/CHF M30 Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive GBP/CHF M30 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий. Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера. Все изменения в на
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник PRICE ACTION HSS — это отличная внутридневная торговая система, основанная на исследовании ценового действия! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files! Идея торговли основана на известных мощных паттернах Price Action: Hammer и Shooting Star, которые объединены с трендовыми и скальпинговыми техниками! Советник PRICE ACTION HSS работает на таймфрейме H1 во время сессий ЕС и США. Загрузите набор файлов советника для тестировани
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Эксперты
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Эксперты
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
Creating a trading strategy using the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator can be a powerful tool for traders looking to identify trends and potential entry/exit points in the financial markets. Here's a simple MACD-based trading strategy: Strategy Name: MACD Trend-Following Strategy Timeframe: This strategy can be applied to various timeframes, but it's commonly used on daily or 4-hour charts. Indicators: MACD (Moving Average Convergence Divergence): This consists of three com
Doctor
Andrey Kolmogorov
Эксперты
Это универсальный советник работающий в нескольких направлениях. Первое и основное - это помощь в различных ситуациях возникающих во время трейдинга. Второе - это скальпинг или позиционная торговля по тренду, открытые ордера, при этом, страхуются ордерами поддержки с использованием модели квантового множества алгоритмов. Основные преимущества Работа в нескольких направлениях; Увеличение баланса счёта во время просадки; Сопровождение уже открытых ордеров; Построение сетки локирования; Скальпинг и
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Эксперты
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 2 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. To get the expert for free, contact me via Telegram:   https://t.me/MidoAlashi2 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Ri
EA Black Spark
Suparma Suparma
Эксперты
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
С этим продуктом покупают
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> Нажмите Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных о
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Эксперты
Обязательно свяжитесь со мной после покупки написав в личные сообщения!  Также если у вас возникли вопросы перед покупкой, не стесняйтесь задавать их.  Осталось только несколько копий по 129$. Следующая цена 399$ Живой сигнал Мониторинг Версия MT5 Познакомьтесь с вашим надежным помощником на крипторынке —   Bitcoin Scalper Pro. Это и деальное решение для тех, кто хочет торговать биткоином профессионально и эффективно!   Этот уникальный торговый советник создан специально для торговли биткоин
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Эксперты
Titan AI — Торговая система нового поколения Titan AI — это торговая система нового поколения, разработанная экспертной командой MX Robots , объединяющая передовые технологии искусственного интеллекта и глубокую экспертизу в финансовых рынках. Советник обучен на высококачественных данных: Real Tick , MBP (Market by Price) и MBO (Market by Order) — тех же данных, которые используют институциональные торговые системы. Это обеспечивает стабильное и интеллектуальное принятие решений на разных рынка
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Эксперты
EA Quantum Scalper GBPUSD is an automated trading system designed for the GBPUSD currency pair. Employing a scalping strategy and sophisticated position management, it aims to deliver high returns while minimizing risk. The EA analyzes tick patterns, price movements, and momentum, using unique entry points to identify potential trading opportunities. To safeguard profits and enhance efficiency,   each trade is equipped with maximum Stop Loss levels and a Trailing Stop feature. Bonus: get free E
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
Pingo Pingo — это полностью автоматический торговый робот, созданный для стабильной и безопасной торговли на валютном рынке. Советник разработан с упором на строгий контроль рисков и отсутствие опасных стратегий, таких как мартингейл, сетки или усреднение. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Принцип работы Pingo анализирует ценовые паттерны и краткосрочную динамику рынка, используя интеллектуальные фильтры волатильности. Робот определяет зоны импульса и коррекции, чтобы
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Эксперты
"BlackCat Grid" — автоматизированный торговый советник (эксперт-советник), разработанный для платформы MetaTrader 4, специализирующийся на использовании стратегии сетки ордеров (Grid Trading). Он предназначен для автоматической торговли на валютном рынке Forex, минимизируя необходимость постоянного ручного вмешательства трейдера. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Принцип работы Советник открывает серию ордеров в соответствии с заданным шаг
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
From the famous Gold Mining EA developer — SJ presents GoldZ AI – The Next Generation Gold Trading Powerhouse Precision. Intelligence. Profit. GoldZ AI isn’t just another trading robot — it’s your high-speed, market-savvy gold trading partner , built to conquer XAUUSD with a powerful fusion of price action mastery, smart trend detection, and machine learning intelligence . At its core, GoldZ AI thrives on   Asian closing,Llondon opening , New York  opening   session momentum . By identifying
Другие продукты этого автора
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Introdução O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preço (movimentos bruscos de mercado) em índices sintéticos (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX). Ele combina análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Média Real) para fornecer sinais precisos e confiáveis. Funciona apenas no período M5 (5 minutos) . Em outros períodos, nenhuma seta será exibida. Principais características Filtro ba
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, please send me a private message via MQL5 to receive the installation manual and setup instructions. Asset
Spike Detector Pro Mt5
Francisco Mandomo Simbine
Индикаторы
Spike Detector Pro - Advanced Fast Movement Detection System Introducing Spike Detector Pro, a professional tool developed for traders seeking opportunities in fast price movements. This exclusive indicator combines sophisticated technical analysis with multiple confirmation layers to identify high-probability setups. Main Features: Specialized algorithm for detecting price spikes in advance Multi-layer filtering system (momentum, volume, volatility, and price action) Optimized configuration for
Trend Signal Pro mt4
Francisco Mandomo Simbine
Индикаторы
Trend Signal PRO – Professional Trend Detection System Introduction The Trend Signal PRO is an advanced MetaTrader indicator that brings precision, transparency, and professionalism to your technical analysis. With permanent arrows, intelligent confirmations, and automated risk management, it is designed for traders who demand accuracy and consistency. Core Features High-Precision Signals Permanent colored arrows that never repaint Intelligent multi-layer confirmation system Customizable trend
Trading Manager Tool Mt5
Francisco Mandomo Simbine
Утилиты
Trading Manager Tool – Execute and Manage Your Trades with Professional Precision Introduction The Trading Manager Tool is a complete solution for traders who want precise control over risk, execution, and trade management. No more manual calculations or complex steps — this tool simplifies your trading process and enhances your efficiency. Key Features Smart Risk Management Define SL/TP in real values (e.g., “I risk $30”) and let the tool calculate the lot size automatically Visualize risk and
Synthetic Pro Detector
Francisco Mandomo Simbine
Индикаторы
Synthetic Pro Detector is built for traders who want real results and don’t have time to waste. Forget ordinary indicators: this tool was designed to detect powerful market moves on Deriv Synthetic Indexes, Metals (Gold, Silver), and Forex with surgical precision. Smart impulse detection, direct Buy/Sell signals, and automatic SL/TP levels — all calculated in seconds. This indicator works for you: it filters noise, reduces false signals, and delivers only opportunities with real profit potential
Фильтр:
Juvencio Sergio Dava
160
Juvencio Sergio Dava 2025.09.14 15:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв