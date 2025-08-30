Eurusd Quantum

EURUSD QUANTUM PRO - Consultor Especialista para MetaTrader 4

Visão geral
O EURUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor de última geração, projetado especificamente para o par de moedas EURUSD. Ele combina algoritmos adaptativos avançados com inteligência artificial para proporcionar um desempenho de negociação excepcional. Este sistema foi projetado para maximizar a lucratividade, implementando protocolos robustos de gestão de risco.

Principais características

  • Tecnologia Algorítmica Adaptativa:   Um sistema de autoaprendizagem que otimiza continuamente estratégias de negociação com base nas condições de mercado.

  • Análise de múltiplos períodos:   processa dados dos períodos M5 a H4 para identificar entradas de negociação de alta probabilidade.

  • Gerenciamento de Risco Avançado:   Proteção abrangente contra rebaixamento com múltiplos mecanismos de segurança.

  • Filtro de notícias integrado:   filtro de calendário econômico integrado para evitar negociações durante eventos de notícias de alta volatilidade.

  • Sistema de Proteção de Lucros:   Garante lucros automaticamente quando metas predefinidas são atingidas.

  • Painel de controle fácil de usar:   uma interface moderna para monitoramento em tempo real e intervenção manual.

Destaques de desempenho (testado retrospectivamente em 2020-2024)

  • Taxa de vitória: 89,7%

  • Lucro médio mensal: 15,2%

  • Drawdown máximo: 8,3%

  • Fator de lucro: 3,21

Sistema de Gestão de Riscos
O EA incorpora um sistema de proteção multicamadas, incluindo:

  • Limites de perdas diárias e semanais

  • Filtros de dispersão e deslizamento

  • Otimização do tamanho do lote com base no saldo

  • Stop loss automático e trailing stop

  • Mecanismos de prevenção de chamadas de margem

Requisitos do sistema

  • Corretora: Contas ECN/RAW recomendadas (spread baixo)

  • Depósito mínimo: $ 500 (recomenda-se $ 2.000+)

  • Prazos: H1 (primário), M30, H4

  • Par: apenas EURUSD (otimização especializada)

  • VPS: Recomendado para operação 24 horas por dia, 5 dias por semana

O que está incluído

  • Arquivo EURUSD_QUANTUM_PRO.ex4

  • Guia de instalação detalhado (PDF)

  • Configurações recomendadas para diferentes perfis de risco

  • Suporte técnico prioritário via sistema de mensagens MQL5

  • Atualizações gratuitas por 12 meses

Suporte e atualizações

  • Suporte técnico dedicado é fornecido por meio do sistema de mensagens privadas e comentários da plataforma MQL5.

  • Atualizações regulares com base nas mudanças nas condições do mercado.

  • Tutoriais e recursos estão disponíveis na plataforma   MQL5.com   .

Aviso Legal:   Negociar câmbio com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.


