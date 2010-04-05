Desenvolvido pela smart2trader.com

Indicador Didi Index Nuvem é um indicador baseado no indicador original do Didi Aguiar (Didi Index), que inclui dois métodos de visualização das médias: em nuvem, ou em linha (original).



Tal personalização permite uma nova forma de visualizar o cruzamento das médias no indicador Didi Index.





Sobre o Indicador Didi Index



, criado pelo trader brasileiro, é uma ferramenta de análise técnica baseada no cruzamento de três médias móveis exponenciais (3, 8 e 20 períodos).Ele é muito utilizado no, ajudando a identificar pontos de entrada e saída no mercado. O sinal deacontece quando a média curta cruza a longa de baixo para cima, enquanto o sinal deocorre no movimento contrário.Simples, visual e eficiente, otornou-se popular no Brasil pela clareza na identificação de tendências. Para melhores resultados, recomenda-se combinar o indicador com outros filtros, como RSI, MACD ou suportes e resistências, reduzindo falsos sinais e aumentando a precisão.





Buffers do indicador Didi Index Nuvem

