Didi Index Nuvem

Desenvolvido pela smart2trader.com

Indicador Didi Index Nuvem é um indicador baseado no indicador original do Didi Aguiar (Didi Index), que inclui dois métodos de visualização das médias: em nuvem, ou em linha (original).

Tal personalização permite uma nova forma de visualizar o cruzamento das médias no indicador Didi Index.


Sobre o Indicador Didi Index

O Indicador Didi Index, criado pelo trader brasileiro Didi Aguiar, é uma ferramenta de análise técnica baseada no cruzamento de três médias móveis exponenciais (3, 8 e 20 períodos).

Ele é muito utilizado no day trade, swing trade, ações, Forex e criptomoedas, ajudando a identificar pontos de entrada e saída no mercado. O sinal de compra acontece quando a média curta cruza a longa de baixo para cima, enquanto o sinal de venda ocorre no movimento contrário.

Simples, visual e eficiente, o Didi Index tornou-se popular no Brasil pela clareza na identificação de tendências. Para melhores resultados, recomenda-se combinar o indicador com outros filtros, como RSI, MACD ou suportes e resistências, reduzindo falsos sinais e aumentando a precisão.


Buffers do indicador Didi Index Nuvem

  • [0]: Média Intermediária
  • [1]: Média Rápida
  • [2]: Média Lenta
