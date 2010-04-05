Desarrollado por smart2trader.com



El indicador Didi Index Nuvem es un indicador basado en el indicador original Didi Aguiar (Didi Index), que presenta dos métodos de visualización de las medias móviles: como nube o como líneas (original).

Esta personalización ofrece una nueva forma de visualizar los cruces de medias móviles en el indicador Didi Index.

Acerca del indicador Didi Index

El indicador Didi Index, creado por el trader brasileño Didi Aguiar, es una herramienta de análisis técnico basada en el cruce de tres medias móviles exponenciales (3, 8 y 20 periodos).

Se utiliza ampliamente en el day trading, swing trading, acciones, forex y criptodivisas, ayudando a identificar puntos de entrada y salida en el mercado. Una señal de compra se produce cuando la media móvil corta cruza la larga al alza, mientras que una señal de venta se produce en el movimiento opuesto.

Simple, visual y eficiente, el Índice Didi se ha vuelto popular en Brasil por su claridad en la identificación de tendencias. Para obtener mejores resultados, se recomienda combinar el indicador con otros filtros, como el RSI, el MACD o los niveles de soporte y resistencia, para reducir las señales falsas y aumentar la precisión.

Buffers del Indicador Didi Index Nuvem