US30 Scalper Turbo
- Experten
- Ajaya Pokhrel
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 19 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
US30 Scalper Turbo ist ein fortschrittlicher, vollautomatischer EA, der entwickelt wurde, um den US30 Index effizient und sicher zu scalpen - ohne Grid- oder Martingale-Strategien . Da der Schutz des Kontos oberste Priorität hat, ist jeder Handel durch einen angemessenen Stop-Loss gesichert. Was die Strategie betrifft, so zielt sie auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit ab, indem sie wichtige Niveaus - Hochs und Tiefs - erkennt, die zu Beginn der New Yorker Börsensitzung festgelegt werden, einem Zeitraum, der für starke Volatilität bekannt ist. Viele EAs sind nur in historischen Backtests erfolgreich - meins erzielt echte Gewinne in Live-Märkten.
Viele EAs rühmen sich mit künstlicher Intelligenz, während meiner auf einfache und bewährte Preisaktionsstrategien setzt.
Live-Signal IC Markets: https: //www.mql5.com/en/signals/2346055
Wie füge ich einen Nachrichtenfilter-Link hinzu?
Vorteile:
- Begrenzt den Verlust auf $3,4 pro 0,10 Lot zum Schutz des Kontos.
- Funktioniert nur in Zeiten hoher Volatilität
- Frei vom Grid/Martingale-Ansatz
- Vermeidet Overtrading (nur 0-1 Handel täglich)
- Verwendet eine bewährte Strategie, die für US30 entwickelt wurde
- Keine AI-Gimmicks zur Steigerung des Umsatzes
Kompatibel mit Requisitenfirmen:
Er wird mit zufälligen Prop-Einstellungen geliefert, die sicherstellen, dass selbst wenn zwei Händler den EA bei derselben Prop-Firma verwenden, sich ihre Trades unterscheiden werden. Kommerzielle EAs führen oft zu Kontokündigungen durch Prop-Firmen aufgrund von übereinstimmenden Trades, während meine zufälligen Prop-Einstellungen Ihr Prop-Konto vom Radar fernhalten.
Warum ich den US30-Index gewählt habe:Konsistente Volatilität: Scalpers lebt von der Volatilität, und mit seinem Fokus auf die Eröffnung der NY-Session handelt dieser EA genau dann, wenn der US30-Markt am volatilsten ist.
Hohe Liquidität & enge Spreads: US30 hat ein großes globales Handelsvolumen, was bedeutet, dass Aufträge schnell ausgeführt werden.
Möglichkeiten für Swing-Trades: US30 eignet sich sowohl für Scalping als auch für Swing-Trading, da er zu großen Kursbewegungen neigt
Aufbau:
|Symbol
|US30 (Der Dow)
|Zeitrahmen
|M30
|Mindestkapital
|100 $ pro 0,01 Lot
|Empfohlenes Kapital
|$200 pro 0,01 Lot
|Konto-Typ
|Roh, Null oder ECN
|Makler
|Jeder (IC Markets, Vantage, Fusion Markets empfohlen)
|Hebelwirkung
|1:300
Risiko-Warnung:
Seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie den EA kaufen. Live-Ergebnisse können von Backtests abweichen.