US30 Scalper Turbo ist ein fortschrittlicher, vollautomatischer EA, der entwickelt wurde, um den US30 Index effizient und sicher zu scalpen - ohne Grid- oder Martingale-Strategien . Da der Schutz des Kontos oberste Priorität hat, ist jeder Handel durch einen angemessenen Stop-Loss gesichert. Was die Strategie betrifft, so zielt sie auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit ab, indem sie wichtige Niveaus - Hochs und Tiefs - erkennt, die zu Beginn der New Yorker Börsensitzung festgelegt werden, einem Zeitraum, der für starke Volatilität bekannt ist. Viele EAs sind nur in historischen Backtests erfolgreich - meins erzielt echte Gewinne in Live-Märkten.

Viele EAs rühmen sich mit künstlicher Intelligenz, während meiner auf einfache und bewährte Preisaktionsstrategien setzt.

Wie füge ich einen Nachrichtenfilter-Link hinzu?





Vorteile :

Begrenzt den Verlust auf $3,4 pro 0,10 Lot zum Schutz des Kontos.

Funktioniert nur in Zeiten hoher Volatilität

Frei vom Grid/Martingale-Ansatz

Vermeidet Overtrading (nur 0-1 Handel täglich)

Verwendet eine bewährte Strategie, die für US30 entwickelt wurde

Keine AI-Gimmicks zur Steigerung des Umsatzes

Kompatibel mit Requisitenfirmen :

Er wird mit zufälligen Prop-Einstellungen geliefert, die sicherstellen, dass selbst wenn zwei Händler den EA bei derselben Prop-Firma verwenden, sich ihre Trades unterscheiden werden. Kommerzielle EAs führen oft zu Kontokündigungen durch Prop-Firmen aufgrund von übereinstimmenden Trades, während meine zufälligen Prop-Einstellungen Ihr Prop-Konto vom Radar fernhalten.

Warum ich den US30-Index gewählt habe :

Scalpers lebt von der Volatilität, und mit seinem Fokus auf die Eröffnung der NY-Session handelt dieser EA genau dann, wenn der US30-Markt am volatilsten ist.US30 hat ein großes globales Handelsvolumen, was bedeutet, dass Aufträge schnell ausgeführt werden.US30 eignet sich sowohl für Scalping als auch für Swing-Trading, da er zu großen Kursbewegungen neigt

Aufbau:

Symbol US30 (Der Dow) Zeitrahmen M30 Mindestkapital 100 $ pro 0,01 Lot Empfohlenes Kapital $200 pro 0,01 Lot Konto-Typ Roh, Null oder ECN Makler Jeder (IC Markets, Vantage, Fusion Markets empfohlen) Hebelwirkung 1:300





Risiko-Warnung:

Seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie den EA kaufen. Live-Ergebnisse können von Backtests abweichen.