US30 Scalper Turbo es un EA avanzado, totalmente automatizado, construido para scalpear de forma eficiente y segura el Índice US30 - sin estrategias Grid o Martingale involucradas. Con la protección de la cuenta como máxima prioridad, cada operación está asegurada por un stop loss razonable. En cuanto a la estrategia, se dirige a configuraciones de alta probabilidad mediante la detección de niveles clave - máximos y mínimos - establecidos en el inicio de la sesión de Nueva York, un período conocido por la intensa volatilidad. Muchos EAs tienen éxito sólo en backtest histórico - el mío gana beneficios reales en los mercados en vivo.

Mientras que muchos EA presumen de IA, el mío se basa en estrategias de acción de precios directas y probadas.

Señal en vivo IC Markets: https: //www.mql5.com/en/signals/2346055

Cómo añadir el enlace Filtro de noticias





Ventajas :

Limita las pérdidas a 3,4 $ por lote de 0,10 para la protección de la cuenta.

Opera sólo en tiempo de alta volatilidad

Libre del enfoque Grid/Martingale

Evita el overtrading (sólo 0-1 operación diaria)

Utiliza una estrategia probada diseñada para US30

Sin trucos de IA para aumentar las ventas

Compatible con Prop Firm :

Viene con una configuración aleatoria, asegurando que incluso si dos operadores utilizan el EA en la misma empresa, sus operaciones serán diferentes. EAs comerciales a menudo conducen a la terminación de la cuenta por las empresas prop debido a la coincidencia de los oficios, mientras que mis ajustes prop aleatorios mantienen su cuenta prop fuera del radar.

Por qué elegí el índice US30 :

Los scalpers prosperan con la volatilidad, y con su enfoque en la apertura de la sesión de NY, este EA opera justo cuando el mercado US30 es más volátil.El US30 tiene un gran volumen de negociación global, lo que significa que las órdenes se ejecutan rápidamente.El US30 es adecuado tanto para scalping como para swing trading, gracias a su tendencia a grandes movimientos de precios

Configuración:

Símbolo US30 (El Dow) Marco temporal M30 Capital mínimo 100 $ por lote de 0,01 Capital recomendado 200 $ por 0,01 lote Tipo de cuenta Bruta, Cero o ECN Corredores Cualquiera (IC Markets, Vantage, Fusion Markets recomendados) Apalancamiento 1:300





Advertencia de riesgo:

Tenga en cuenta los riesgos involucrados antes de comprar el EA. resultados en vivo pueden diferir de backtests.