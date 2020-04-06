US30 Scalper Turbo
- Asesores Expertos
- Ajaya Pokhrel
- Versión: 1.4
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 20
US30 Scalper Turbo es un EA avanzado, totalmente automatizado, construido para scalpear de forma eficiente y segura el Índice US30 - sin estrategias Grid o Martingale involucradas. Con la protección de la cuenta como máxima prioridad, cada operación está asegurada por un stop loss razonable. En cuanto a la estrategia, se dirige a configuraciones de alta probabilidad mediante la detección de niveles clave - máximos y mínimos - establecidos en el inicio de la sesión de Nueva York, un período conocido por la intensa volatilidad. Muchos EAs tienen éxito sólo en backtest histórico - el mío gana beneficios reales en los mercados en vivo.
Mientras que muchos EA presumen de IA, el mío se basa en estrategias de acción de precios directas y probadas.
Señal en vivo IC Markets: https: //www.mql5.com/en/signals/2346055
Cómo añadir el enlace Filtro de noticias
Ventajas:
- Limita las pérdidas a 3,4 $ por lote de 0,10 para la protección de la cuenta.
- Opera sólo en tiempo de alta volatilidad
- Libre del enfoque Grid/Martingale
- Evita el overtrading (sólo 0-1 operación diaria)
- Utiliza una estrategia probada diseñada para US30
- Sin trucos de IA para aumentar las ventas
Compatible con Prop Firm:
Viene con una configuración aleatoria, asegurando que incluso si dos operadores utilizan el EA en la misma empresa, sus operaciones serán diferentes. EAs comerciales a menudo conducen a la terminación de la cuenta por las empresas prop debido a la coincidencia de los oficios, mientras que mis ajustes prop aleatorios mantienen su cuenta prop fuera del radar.
Por qué elegí el índice US30:Volatilidad consistente: Los scalpers prosperan con la volatilidad, y con su enfoque en la apertura de la sesión de NY, este EA opera justo cuando el mercado US30 es más volátil.
Alta Liquidez y Spreads Ajustados: El US30 tiene un gran volumen de negociación global, lo que significa que las órdenes se ejecutan rápidamente.
Oportunidades para operaciones swing: El US30 es adecuado tanto para scalping como para swing trading, gracias a su tendencia a grandes movimientos de precios
Configuración:
|Símbolo
|US30 (El Dow)
|Marco temporal
|M30
|Capital mínimo
|100 $ por lote de 0,01
|Capital recomendado
|200 $ por 0,01 lote
|Tipo de cuenta
|Bruta, Cero o ECN
|Corredores
|Cualquiera (IC Markets, Vantage, Fusion Markets recomendados)
|Apalancamiento
|1:300
Advertencia de riesgo:
Tenga en cuenta los riesgos involucrados antes de comprar el EA. resultados en vivo pueden diferir de backtests.