US30 Scalper Turbo

US30 Scalper Turbo es un EA avanzado, totalmente automatizado, construido para scalpear de forma eficiente y segura el Índice US30 - sin estrategias Grid o Martingale involucradas. Con la protección de la cuenta como máxima prioridad, cada operación está asegurada por un stop loss razonable. En cuanto a la estrategia, se dirige a configuraciones de alta probabilidad mediante la detección de niveles clave - máximos y mínimos - establecidos en el inicio de la sesión de Nueva York, un período conocido por la intensa volatilidad. Muchos EAs tienen éxito sólo en backtest histórico - el mío gana beneficios reales en los mercados en vivo.

Mientras que muchos EA presumen de IA, el mío se basa en estrategias de acción de precios directas y probadas.

    Señal en vivo IC Markets: https: //www.mql5.com/en/signals/2346055

    Cómo añadir el enlace Filtro de noticias


    Ventajas:

    • Limita las pérdidas a 3,4 $ por lote de 0,10 para la protección de la cuenta.
    • Opera sólo en tiempo de alta volatilidad
    • Libre del enfoque Grid/Martingale
    • Evita el overtrading (sólo 0-1 operación diaria)
    • Utiliza una estrategia probada diseñada para US30
    • Sin trucos de IA para aumentar las ventas

    Compatible con Prop Firm:

    Viene con una configuración aleatoria, asegurando que incluso si dos operadores utilizan el EA en la misma empresa, sus operaciones serán diferentes. EAs comerciales a menudo conducen a la terminación de la cuenta por las empresas prop debido a la coincidencia de los oficios, mientras que mis ajustes prop aleatorios mantienen su cuenta prop fuera del radar.

    Por qué elegí el índice US30:

    Volatilidad consistente: Los scalpers prosperan con la volatilidad, y con su enfoque en la apertura de la sesión de NY, este EA opera justo cuando el mercado US30 es más volátil.
    Alta Liquidez y Spreads Ajustados: El US30 tiene un gran volumen de negociación global, lo que significa que las órdenes se ejecutan rápidamente.
    Oportunidades para operaciones swing: El US30 es adecuado tanto para scalping como para swing trading, gracias a su tendencia a grandes movimientos de precios

      Configuración:

      Símbolo US30 (El Dow)
      Marco temporal M30
      Capital mínimo 100 $ por lote de 0,01
      Capital recomendado 200 $ por 0,01 lote
      Tipo de cuenta Bruta, Cero o ECN
      Corredores Cualquiera (IC Markets, Vantage, Fusion Markets recomendados)
      Apalancamiento 1:300


      Advertencia de riesgo:

      Tenga en cuenta los riesgos involucrados antes de comprar el EA. resultados en vivo pueden diferir de backtests.

