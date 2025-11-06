Gold Breakout Scalper Pro ist ein hochmoderner Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) sicher zu skalpieren , ohne sich auf Grid/Martingale zu verlassen . Er identifiziert hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten auf der Grundlage der Schlüsselniveaus (Hochs und Tiefs), die zu Beginn der New Yorker Sitzung gebildet wurden, und bietet Präzision und Konsistenz. Sobald der Kurs aus diesen Niveaus ausbricht, werden Tradesmit einem festen Stop-Loss und einem Trailing-Take-Profit ausgelöst. Mein Ansatz konzentriert sich auf eine unkomplizierte und effektive Scalping-Strategie und vermeidet den Einsatz von KI-Gimmicks, um den Umsatz zu steigern.

Der EA verwendet einen GMT-Offset von +2, was mit der Konfiguration von IC Markets übereinstimmt. Wenn Ihr Broker einen anderen GMT-Offset verwendet, nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor oder kontaktieren Sie mich zur Klärung.





Prop Firm bereit

Mit seinen einzigartigen Prop-Einstellungen stellt der EA sicher, dass die Trades jedes Benutzers leicht unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass zwei Händler, die den EA bei derselben Prop-Firma einsetzen, nicht identisch handeln werden. Infolgedessen werden Prop-Firmen Sie nicht für identische Trades markieren oder Sie für Copy Trading sperren.





Verwendet kein Grid/Martingale

Handelt mit Ausbrüchen der New Yorker Sitzung

Hat feste SL & Trailing TP

SL ist nur $5 pro 0,01 Lot

Kein Over-Trading (1 Handel pro Tag)

Kein Ai-Gimmick





Identifiziert Levels: Die Levels werden zu Beginn der NY-Session identifiziert Platziert schwebende Aufträge: Er platziert schwebende Kauf- und Verkaufsstopp-Orders Ausführung von Trades: Sobald der Preis die Levels erreicht, wird der Handel ausgeführt. Ausstiegsmanagement: Entweder verbucht es Gewinne durch Trailing oder steigt mit einem durchschnittlichen Verlust aus.





Einrichtung:

Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen M30 Mindestkapital 100 $ pro 0,01 Lot Empfohlenes Kapital 200$ pro 0,01 Lot Makler Jeder (IC Markets, Vantage, Fusion Markets empfohlen) Konto-Typ Beliebig, Raw Spread oder ECN bevorzugt Hebelwirkung 1:300 Backtest: Bitte führen Sie Backtests nur mit einem 30-minütigen oder niedrigeren TF durch. Ein höherer TF liefert ungenaue Ergebnisse. Backtest: Bitte führen Sie Backtests nur mit einem 30-minütigen oder niedrigeren TF durch. Ein höherer TF liefert ungenaue Ergebnisse.



Einrichtung:

Laden Sie den EA von Ihrem MT5 herunter

Öffnen Sie den 30-Min-Chart für Gold

Ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf den Chart

Wählen Sie die gewünschte Losgröße

Risiko-Warnung:

Seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie den EA kaufen. Live-Ergebnisse können von Backtests abweichen.