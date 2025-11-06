Gold Breakout Scalper Pro
- Experten
- Ajaya Pokhrel
- Version: 3.4
- Aktualisiert: 6 November 2025
- Aktivierungen: 10
Gold Breakout Scalper Pro ist ein hochmoderner Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) sicher zu skalpieren , ohne sich auf Grid/Martingale zu verlassen . Er identifiziert hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten auf der Grundlage der Schlüsselniveaus (Hochs und Tiefs), die zu Beginn der New Yorker Sitzung gebildet wurden, und bietet Präzision und Konsistenz. Sobald der Kurs aus diesen Niveaus ausbricht, werden Tradesmit einem festen Stop-Loss und einem Trailing-Take-Profit ausgelöst. Mein Ansatz konzentriert sich auf eine unkomplizierte und effektive Scalping-Strategie und vermeidet den Einsatz von KI-Gimmicks, um den Umsatz zu steigern.
IMPORTANT! After completing your purchase, kindly send me a direct message to receive my presets.
***Kaufen Sie heute Gold Breakout Scalper Pro und erhalten Sie US30 Scalper Turbo (Coming Soon!!!) völlig kostenlos!*** Schreiben Sie mir eine Nachricht für weitere Details.
Live-Signal von V3.4 kommt bald!!!
Der EA verwendet einen GMT-Offset von +2, was mit der Konfiguration von IC Markets übereinstimmt. Wenn Ihr Broker einen anderen GMT-Offset verwendet, nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor oder kontaktieren Sie mich zur Klärung.
Prop Firm bereit
Mit seinen einzigartigen Prop-Einstellungen stellt der EA sicher, dass die Trades jedes Benutzers leicht unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass zwei Händler, die den EA bei derselben Prop-Firma einsetzen, nicht identisch handeln werden. Infolgedessen werden Prop-Firmen Sie nicht für identische Trades markieren oder Sie für Copy Trading sperren.
Merkmale:
- Verwendet kein Grid/Martingale
- Handelt mit Ausbrüchen der New Yorker Sitzung
- Hat feste SL & Trailing TP
- SL ist nur $5 pro 0,01 Lot
- Kein Over-Trading (1 Handel pro Tag)
- Kein Ai-Gimmick
Wie Gold Breakout Scalper Pro funktioniert
- Identifiziert Levels: Die Levels werden zu Beginn der NY-Session identifiziert
- Platziert schwebende Aufträge: Er platziert schwebende Kauf- und Verkaufsstopp-Orders
- Ausführung von Trades: Sobald der Preis die Levels erreicht, wird der Handel ausgeführt.
- Ausstiegsmanagement: Entweder verbucht es Gewinne durch Trailing oder steigt mit einem durchschnittlichen Verlust aus.
Einrichtung:
|Symbol
|XAUUSD (GOLD)
|Zeitrahmen
|M30
|Mindestkapital
|100 $ pro 0,01 Lot
|Empfohlenes Kapital
|200$ pro 0,01 Lot
|Makler
|Jeder (IC Markets, Vantage, Fusion Markets empfohlen)
|Konto-Typ
|Beliebig, Raw Spread oder ECN bevorzugt
|Hebelwirkung
|1:300
Einrichtung:
- Laden Sie den EA von Ihrem MT5 herunter
- Öffnen Sie den 30-Min-Chart für Gold
- Ziehen Sie den EA per Drag & Drop auf den Chart
- Wählen Sie die gewünschte Losgröße
Risiko-Warnung:
Seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie den EA kaufen. Live-Ergebnisse können von Backtests abweichen.