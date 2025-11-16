Secura Smart Scalper
Secura Smart Scalper - Fortgeschrittener Zwei-Richtungs-Handels EA
🚀 Intelligente Handelstechnologie der nächsten Generation
Secura Smart Scalper repräsentiert die Evolution der automatisierten Handelssysteme und kombiniert hochentwickelte Progressionsalgorithmen mit intelligentem Risikomanagement, um unter verschiedenen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu erzielen. Es handelt sich nicht um einen weiteren Grid- oder Martingale-EA, sondern um ein sorgfältig entwickeltes System, das auf nachhaltiges Wachstum ausgelegt ist.
🔥 Die wichtigsten Merkmale, die uns auszeichnen
🎯Smart Progression System
Wählen Sie aus drei Progressionsmodi, die auf Ihre Risikopräferenz zugeschnitten sind:
-
Smart Mode: Ausgewogener Ansatz mit kontrollierten Steigerungen
-
Reiner Multiplikator: Fortgeschrittene Positionsgröße für erfahrene Trader
-
Festes Inkrement: Vorhersehbares, lineares Wachstumsmuster
🛡️ Fortschrittliches Risikomanagement
-
Dynamische Drawdown-Reduzierung (DDR): Unsere proprietäre Technologie, die das Risiko bei schwierigen Marktbedingungen automatisch reduziert
-
ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung: Passt sich der aktuellen Marktvolatilität an
-
Umfassendes Basket-Management: Überwacht ganze Positionsgruppen als einzelne Einheiten
📊 Intelligente Markt-Filter
-
Live-Nachrichten-Filter: Vermeidet den Handel während einflussreicher wirtschaftlicher Ereignisse (Hinweis: Diese Funktion verbessert die Live-Performance erheblich über die Backtest-Ergebnisse hinaus)
-
Volatilitätskontrolle: Passt sich automatisch den Marktbedingungen an
-
Zeitbasierter Handel: Arbeitet während der optimalen Marktzeiten
⚡ Optimierte Leistung für GBP/USD
Die Standardeinstellungen sind sorgfältig für GBPUSD auf dem H1-Zeitrahmenoptimiertund nutzen die charakteristischen Bewegungen und das Volatilitätsprofil des Paares. Die Algorithmen des EA sind speziell darauf abgestimmt, aus den einzigartigen Preisaktionsmustern von GBPUSD Kapital zu schlagen.
💡 Wichtige Handelshinweise
Für kleine Konten ($1.000 - $5.000):
-
Verwenden Sie je nach Ihrer Risikotoleranz einen Stop-Loss zwischen 100 und 500 Pips.
-
Empfohlen: Beginnen Sie mit 100 Pips SL und passen Sie ihn an, wenn Sie Vertrauen gewinnen.
-
Perfekt für vorsichtiges Wachstum mit kontrolliertem Risiko
Für größere Konten ($10.000+):
-
Kann effektiv OHNE Stop Loss arbeiten
-
Das interne Risikomanagement des EA sorgt für die Sicherheit der Positionen
-
Ideal für maximale Kapitalausnutzung
🕒 Flexible Zeitrahmen-Kompatibilität
Primäre Empfehlung: H1 Timeframe
-
Optimale Balance zwischen Signalqualität und Handelsfrequenz
-
Perfekt für die EA's daily level breakout strategy
Funktioniert auch hervorragend auf:
-
M1, M5, M15, M30 für aktiveres Handeln
-
Alle Timeframes von M1 bis H1 werden vollständig unterstützt
🎨 Professionelles Dashboard & Kontrollen
Überwachen Sie alles auf einen Blick mit unserem umfassenden Dashboard:
-
Echtzeit-Basket-Status und P/L-Tracking
-
Live-Filterstatus (Nachrichten, Volatilität, Handelszeiten)
-
Performance-Metriken und Risikoüberwachung
-
Manuelle Kontrollen zum Pausieren der Progression oder Schließen von Körben
⚠️ Kritischer Hinweis zur Performance
Aufgrund unserer fortschrittlichen Nachrichtenfiltertechnologieübertrifft die Live-Handelsperformance die Backtest-Ergebnisse deutlich. Während Backtests eine solide Leistung zeigen, bietet die Live-Vermeidung von wirtschaftlichen Nachrichtenereignissen einen erheblichen zusätzlichen Schutz und verbesserte Gewinnraten, die in historischen Tests nicht repliziert werden können.
🔧 Technische Daten
-
Empfohlener Broker : SwitchMarkets und ICMarkets oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW Spread-Konto
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Währungspaare: Optimiert für GBPUSD, funktioniert mit den meisten Majors
-
Mindesteinlage: $1000 (empfohlen $10,000+ für optimale Leistung)
-
Zeitrahmen: M1 bis H1 (H1 empfohlen)
-
Handelsstil: Täglicher Ausbruch mit intelligenter Progression
🛡️ Sicherheit zuerst Design
-
Maximaler Drawdown-Schutz
-
Überwachung des Margin-Levels
-
Notstopp-Funktionalität
-
Umfassende Fehlerbehandlung
-
Automatische Wiederherstellungssysteme
Sind Sie bereit, die nächste Stufe des automatisierten Handels zu erleben? Secura Smart Scalper kombiniert hochentwickelte Technologie mit praktischem Risikomanagement, um das zu liefern, was andere versprechen, aber nur selten einhalten - beständiges, nachhaltiges Wachstum.
Hinweis: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.