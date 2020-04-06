Secura Smart Scalper

Secura Smart Scalper - EA de trading avanzado de doble dirección

🚀 Tecnología de trading inteligente de última generación

Secura Smart Scalper representa la evolución de los sistemas de trading automatizados, combinando sofisticados algoritmos de progresión con una gestión inteligente del riesgo para ofrecer un rendimiento consistente en diversas condiciones de mercado. Esto no es sólo otra cuadrícula o martingala EA - es un sistema cuidadosamente diseñado para el crecimiento sostenible.

Live Signal: <Click Here>

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message for guidance

Características clave que nos distinguen

🎯Sistema de progresión inteligente
Elija entre tres modos de progresión adaptados a sus preferencias de riesgo:

  • Modo Inteligente: Enfoque equilibrado con incrementos controlados.

  • Multiplicador Puro: Dimensionamiento avanzado de posiciones para operadores experimentados

  • Incremento fijo: Patrón de crecimiento predecible y lineal

🛡️ Gestión avanzada del riesgo

  • Reducción Dinámica de Reducción (DDR): Nuestra tecnología patentada reduce automáticamente la exposición al riesgo en condiciones de mercado difíciles.

  • Dimensionamiento de posiciones basado en ATR: Se adapta a la volatilidad actual del mercado

  • Gestión integral de cestas: Supervisa grupos enteros de posiciones como entidades únicas

Filtros inteligentes de mercado

  • Filtro de noticias en directo: Evita operar durante eventos económicos de gran impacto (Nota: Esta función mejora significativamente el rendimiento en vivo más allá de los resultados de backtest)

  • Control de volatilidad: Se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado

  • Negociación en función del tiempo: Opera durante las horas óptimas del mercado

Rendimiento optimizado para GBP/USD

La configuración predeterminada está meticulosamente optimizada para GBPUSD en el marco temporal H1, aprovechando los movimientos característicos del par y el perfil de volatilidad. Los algoritmos del EA están específicamente sintonizados para capitalizar los patrones de acción de precios únicos de GBPUSD.

💡 Notas importantes

Para cuentas pequeñas ($1,000 - $5,000):

  • Utilice Stop Loss entre 100-500 pips en función de su tolerancia al riesgo

  • Recomendado: Comience con 100 pips SL y ajuste a medida que gane confianza

  • Perfecto para un crecimiento prudente con riesgo controlado

Para Cuentas Mayores ($10,000+):

  • Puede operar eficazmente SIN stop loss

  • La gestión de riesgos interna del EA se encarga de la seguridad de las posiciones

  • Ideal para una utilización máxima del capital

🕒 Compatibilidad con plazos flexibles

Recomendación principal: H1 Timeframe

  • Equilibrio óptimo entre la calidad de la señal y la frecuencia de las operaciones

  • Perfecto para la estrategia de ruptura de nivel diario del EA

También funciona perfectamente en:

  • M1, M5, M15, M30 para operaciones más activas

  • Todos los marcos de tiempo de M1 a H1 son totalmente compatibles

Cuadro de mandos y controles profesionales

Controle todo de un vistazo con nuestro completo panel de control:

  • Estado de la cesta en tiempo real y seguimiento de P/L

  • Estado de los filtros en tiempo real (noticias, volatilidad, horario de negociación)

  • Métricas de rendimiento y control de riesgos

  • Controles manuales para pausar la progresión o cerrar cestas

⚠️ Nota crítica sobre el rendimiento

El rendimiento de las operaciones en tiempo real superará con creces los resultados de las pruebas retrospectivas gracias a nuestra avanzada tecnología de filtrado de noticias. Si bien las pruebas retrospectivas muestran un rendimiento sólido, la evitación en vivo de eventos de noticias económicas proporciona una protección adicional sustancial y mejores tasas de ganancias que no se pueden replicar en las pruebas históricas.

Especificaciones técnicas

  • Broker recomendado SwitchMarkets e ICMarkets o un broker con cuenta ECN/RAW/LOW spread

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Pares de Divisas: Optimizado para GBPUSD, funciona en la mayoría de las divisas principales

  • Depósito mínimo: $1000 (recomendado $10,000+ para un rendimiento óptimo)

  • Plazos: M1 a H1 (H1 recomendado)

  • Estilo de negociación: Ruptura diaria con progresión inteligente

🛡️ Diseño Safety First

  • Máxima protección contra caídas

  • Control del nivel de margen

  • Función de parada de emergencia

  • Gestión integral de errores

  • Sistemas de recuperación automática

Secura Smart Scalper combina una tecnología sofisticada con una gestión práctica del riesgo para ofrecer lo que otros prometen pero rara vez consiguen: un crecimiento constante y sostenible.

Nota: Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice una gestión de riesgos adecuada y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

Productos recomendados
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órden
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Flashpip Escalador EA Visión general del sistema central Flashpip Scalper es un sistema de scalping multisímbolo impulsado por IA diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real y protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real, protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones para eje
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Pipsophilia
Sami Triki
Asesores Expertos
PIPSOPHILIA es una estrategia modular de scalping de alta frecuencia diseñada para una ejecución de latencia ultrabaja y una rentabilidad constante en los principales pares de divisas. Opera en el marco de tiempo de 1 minuto, aprovechando los micro-movimientos y las ineficiencias de precios de corta duración con precisión quirúrgica. Atributos principales: - Adaptabilidad a múltiples pares: Rendimiento probado en USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCAD, con una lógica adaptada a cada ac
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO - OFERTA POR TIEMPO LIMITADO%. Precio: 99 ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares del AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados que se adaptan al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.18 (39)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdidas
Price Action Master
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Advanced Price Action Master EA - Multi-Strategy Trading System Advanced Price Action Master EA is a professional Expert Advisor that combines multiple analytical approaches, including order flow analysis and Ichimoku with Fibonacci, for automated market execution. Core Strategies: Order Flow Analysis:   Utilizes concepts including order blocks and liquidity analysis. Ichimoku Cloud System:   Multi-timeframe confluence analysis for trend confirmation. Fibonacci Analysis:   Automated detection o
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Un Asesor Experto potente y fiable basado en la lógica de trading de una de las estrategias con mejor rendimiento de Darwinex: SYO . Con más de 10 millones de dólares bajo gestión y un historial público de más de 10 años, este sistema ha demostrado su solidez con el tiempo — y ahora puedes automatizarlo en tu terminal MetaTrader. El sistema fue compartido durante una conferencia privada, revelando el código que utiliza el fondo que gestiona esos 10 millones. Es un EA de breakout que opera índice
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Asesores Expertos
GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a su alta estabilidad y estabilidad en las operaciones, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, lo cual es compatible con el par de divisas GBPUSD . MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog : https://www.mql5.com/en/blogs/post/76456
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Asesores Expertos
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file t
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Asesores Expertos
FXmax EA   es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 5. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza los indicadores estándar de Meta Trader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here ] Recom
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Asesores Expertos
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Supera tu reto de prop firm con confianza usando el EA de ruptura de rango de apertura más avanzado diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, The5ers y otros programas de traders financiados PRESET
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Asesores Expertos
- ¿Qué hace ? Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas. Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC... 100 % SU CONFIGURACIÓN ¿Qué puede introducir en la configuración? - Dirección de la operación: Compra o Venta - Nivel de entrada - Volumen de entrada - Número máximo de órdenes de compra - Número máximo de órdenes de venta - Pips necesarios para cada nueva entrada - Pips para obtener beneficios por opera
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Asesores Expertos
¡Operar nunca ha sido tan fácil! ¡Vamos a comprobarlo! Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Estrategia Hay algunas noticias dentro de un día que puede hacer que el precio salta hacia arriba o hacia abajo muy rápidamente y que es una buena oportunidad para los comerciantes para obtener algunos beneficios. ¿Quieres hacer scalping en una noticia? He aquí cómo puede hacerlo: Abra dos órdenes stop (una de compra y otra de venta) de 3 a 5 minutos antes del comunicado de prensa.
Pip Titan Golden Edge
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Golden Edge 1.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado para operar con XAU/USD en el marco temporal de 30 minutos . Diseñado con precisión y control en mente, este EA ofrece una protección robusta y una estrategia dinámica para prosperar en el entorno de alta volatilidad del oro. Características principales : Optimizado para XAU/USD : Diseñado para capturar oportunidades lucrativas en el comercio de oro. Protecciones de entrada : Máximo control del diferencial para una gestió
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Otros productos de este autor
Secura Tactical
KINGSLEY IFEANYI IWUFRED
Asesores Expertos
EA Táctico Secura - Versión 1.0 Seguimiento inteligente de tendencias con entradas en retrocesos Secura Tactical es un sistema de trading profesional que identifica tendencias fuertes y entra en retrocesos estratégicos a medias móviles. El EA espera a que el precio retroceda a niveles clave antes de entrar, maximizando su potencial de beneficios mientras gestiona el riesgo. Cómo funciona: Identifica los mercados en tendencia utilizando las medias móviles duales y el indicador ADX. Entra en opera
FREE
Secura Gold
KINGSLEY IFEANYI IWUFRED
Asesores Expertos
Secura Gold: Sistema de negociación adaptable basado en inteligencia artificial La evolución de las operaciones con oro ya está aquí Secura Gold representa un salto cualitativo en la tecnología de trading automatizado. No es un EA más, son 7 sistemas expertos en uno , impulsados por una red neuronal de autoaprendizaje que se adapta continuamente a las condiciones del mercado. Live Signal: <Click Here> ¿Qué hace que Secura Gold 2.1 sea revolucionario? Cerebro de IA multiestrategia A diferencia d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario