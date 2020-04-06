Secura Smart Scalper - EA de trading avanzado de doble dirección

🚀 Tecnología de trading inteligente de última generación

Secura Smart Scalper representa la evolución de los sistemas de trading automatizados, combinando sofisticados algoritmos de progresión con una gestión inteligente del riesgo para ofrecer un rendimiento consistente en diversas condiciones de mercado. Esto no es sólo otra cuadrícula o martingala EA - es un sistema cuidadosamente diseñado para el crecimiento sostenible.

Características clave que nos distinguen

🎯Sistema de progresión inteligente

Elija entre tres modos de progresión adaptados a sus preferencias de riesgo:

Modo Inteligente : Enfoque equilibrado con incrementos controlados.

Multiplicador Puro : Dimensionamiento avanzado de posiciones para operadores experimentados

Incremento fijo: Patrón de crecimiento predecible y lineal

🛡️ Gestión avanzada del riesgo

Reducción Dinámica de Reducción (DDR) : Nuestra tecnología patentada reduce automáticamente la exposición al riesgo en condiciones de mercado difíciles.

Dimensionamiento de posiciones basado en ATR : Se adapta a la volatilidad actual del mercado

Gestión integral de cestas: Supervisa grupos enteros de posiciones como entidades únicas

Filtros inteligentes de mercado

Filtro de noticias en directo : Evita operar durante eventos económicos de gran impacto (Nota: Esta función mejora significativamente el rendimiento en vivo más allá de los resultados de backtest)

Control de volatilidad : Se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado

Negociación en función del tiempo: Opera durante las horas óptimas del mercado

Rendimiento optimizado para GBP/USD

La configuración predeterminada está meticulosamente optimizada para GBPUSD en el marco temporal H1, aprovechando los movimientos característicos del par y el perfil de volatilidad. Los algoritmos del EA están específicamente sintonizados para capitalizar los patrones de acción de precios únicos de GBPUSD.

💡 Notas importantes

Para cuentas pequeñas ($1,000 - $5,000):

Utilice Stop Loss entre 100-500 pips en función de su tolerancia al riesgo

Recomendado: Comience con 100 pips SL y ajuste a medida que gane confianza

Perfecto para un crecimiento prudente con riesgo controlado

Para Cuentas Mayores ($10,000+):

Puede operar eficazmente SIN stop loss

La gestión de riesgos interna del EA se encarga de la seguridad de las posiciones

Ideal para una utilización máxima del capital

🕒 Compatibilidad con plazos flexibles

Recomendación principal: H1 Timeframe

Equilibrio óptimo entre la calidad de la señal y la frecuencia de las operaciones

Perfecto para la estrategia de ruptura de nivel diario del EA

También funciona perfectamente en:

M1, M5, M15, M30 para operaciones más activas

Todos los marcos de tiempo de M1 a H1 son totalmente compatibles

Cuadro de mandos y controles profesionales

Controle todo de un vistazo con nuestro completo panel de control:

Estado de la cesta en tiempo real y seguimiento de P/L

Estado de los filtros en tiempo real (noticias, volatilidad, horario de negociación)

Métricas de rendimiento y control de riesgos

Controles manuales para pausar la progresión o cerrar cestas

⚠️ Nota crítica sobre el rendimiento

El rendimiento de las operaciones en tiempo real superará con creces los resultados de las pruebas retrospectivas gracias a nuestra avanzada tecnología de filtrado de noticias. Si bien las pruebas retrospectivas muestran un rendimiento sólido, la evitación en vivo de eventos de noticias económicas proporciona una protección adicional sustancial y mejores tasas de ganancias que no se pueden replicar en las pruebas históricas.

Especificaciones técnicas

Broker recomendado SwitchMarkets e ICMarkets o un broker con cuenta ECN/RAW/LOW spread

Plataforma : MetaTrader 5

Pares de Divisas : Optimizado para GBPUSD, funciona en la mayoría de las divisas principales

Depósito mínimo : $1000 (recomendado $10,000+ para un rendimiento óptimo)

Plazos : M1 a H1 (H1 recomendado)

Estilo de negociación: Ruptura diaria con progresión inteligente

🛡️ Diseño Safety First

Máxima protección contra caídas

Control del nivel de margen

Función de parada de emergencia

Gestión integral de errores

Sistemas de recuperación automática

Secura Smart Scalper combina una tecnología sofisticada con una gestión práctica del riesgo para ofrecer lo que otros prometen pero rara vez consiguen: un crecimiento constante y sostenible.

Nota: Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Utilice una gestión de riesgos adecuada y opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.