Secura Tactical EA - Version 1.0

Smart Trend Following mit Pullback-Entries

Secura Tactical ist ein professionelles Handelssystem, das starke Trends identifiziert und bei strategischen Pullbacks zu gleitenden Durchschnitten einsteigt. Der EA wartet darauf, dass der Kurs auf wichtige Niveaus zurückfällt, bevor er einsteigt, um Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

Wie es funktioniert:

Identifiziert Trendmärkte mithilfe von zwei gleitenden Durchschnitten und dem ADX-Indikator

Geht in den Handel ein, wenn der Kurs auf den gleitenden Durchschnitt zurückfällt und abprallt

Platziert den Stop-Loss an den letzten Swing-Punkten für optimalen Schutz

Verfügt über einen intelligenten Trailing-Stop, der die Gewinne sichert, wenn sich der Trend fortsetzt

Hauptmerkmale:

Vollständig automatisierte Trendfolgestrategie

Eingebauter Trendstärkefilter zur Vermeidung unruhiger Märkte

Anpassbare gleitende Durchschnittsperioden und ADX-Schwellenwerte

Intelligentes Trailing-Stop-Management

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (empfohlen: M15, H1)

Geeignet für die wichtigsten Forex-Paare

Am besten geeignet für: Händler, die es vorziehen, Trends zu folgen und bei Pullbacks einzusteigen, anstatt Ausbrüchen nachzujagen. Der EA wartet geduldig auf das richtige Setup und stellt sicher, dass Sie eher qualitativ als quantitativ einsteigen.

Einfache Einrichtung: Verbinden Sie den EA einfach mit Ihrem Chart, passen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen an und lassen Sie Secura Tactical den Rest erledigen. Keine komplexe Konfiguration erforderlich.