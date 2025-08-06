HydraSeven

AAA DIES IST KEIN MARTINGALE SYSTEM

Hydra ist ein algorithmisches Handelssystem, das für einen völlig autonomen Betrieb konzipiert wurde. Jeder Einstieg wird mit mathematischer Präzision auf der Grundlage vordefinierter technischer Bedingungen innerhalb einer robusten Architektur verwaltet, die auf Risikomanagement und die strategische Trennung von Long- und Short-Operationen ausgerichtet ist.

AAA Es verwendet KEINE Martingal- oder progressive Kursmittelungslogik.



✅ Es toleriert von Haus aus große Stop-Losses ohne strukturelle Leistungseinbußen

Das System ist für ein fortschrittliches, individuelles Risikomanagement ausgelegt und kann mit Hilfe von Magic Numbers und modularen Einstellungen für jeden Vermögenswert parallel für mehrere Instrumente eingesetzt werden.

⚙️ Hauptmerkmale

✅ Gleichzeitiger Handel mit 7 Vermögenswerten



Vollständig kompatibel und getestet mit:

EURNZD , USDCAD , EURAUD , GBPAUD , NZDUSD , AUDCHF , EURUSD





📉 F ortgeschrittenes Risikomanagement



Das System unterstützt die automatische Schließung von Positionen basierend auf: Gewinnziele in Kontowährung (unabhängig für Long- und Short-Seite) Stop Loss in Kontowährung , sowohl unrealisiert als auch realisiert Tägliches Zurücksetzen mit automatischer Stornierung aller schwebenden Aufträge



🔁 WICHTIG - ZEITRAHMEN PRO ASSET

⚠️ Der Chart-Zeitrahmen muss genau mit dem in der .set-Datei definierten Zeitrahmen übereinstimmen. Wenn er nicht übereinstimmt, wird das System nicht funktionieren.

🔁 SYMBOLLISTE

Vermögenswert Richtiger Zeitrahmen EURNZD H4 USDCAD H4 EURAUD H4 GBPAUD H4 NZDUSD H4 AUDCHF H1 EURUSD D1 (Täglich)







🔁 RISIKOMANAGEMENT FÜR REALE KONTEN

Für ein 100k-Konto → 0,5 Lots, 100 Zielwährung, 10.000 Stop-Loss-Währung

Für ein 50k-Konto → 0,25 Lots , 50 , 5.000

Für ein 25k-Konto → 0,125 Lots , 25 , 2.500

Für ein 10k-Konto → 0,05 Lots , 10 , 1.000

🔁 RISIKOMANAGEMENT FÜR EIN PROP-KONTO

Bei einem Prop-Konto von 100k beträgt das effektive Kapital 5k, wenn der maximale Tagesverlust 5% beträgt.

In diesem Fall:

Setzen Sie den Stop-Loss in der Währung auf 2.000, um 2 Ausreißer am selben Tag zu verkraften.

Setzen Sie das Ziel auf 20

Setzen Sie die Losgröße auf 0,1 Lots

📩 Wenn Sie Hilfe bei der Ersteinrichtung benötigen, können Sie sich gerne per DM direkt an mich wenden.



