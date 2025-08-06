HydraSeven

Hydra è un sistema algoritmico progettato per operare in totale autonomia. Ogni ingresso è gestito con precisione matematica secondo condizioni tecniche predefinite, all’interno di un’architettura robusta, orientata alla gestione del rischio e alla separazione strategica tra operatività long e short.

❗ NON utilizza logiche di martingala o mediazione progressiva del prezzo



✅ Tolleranza nativa a elevati stop loss, senza degrado strutturale delle performance

Il sistema è stato sviluppato per offrire una gestione avanzata e personalizzata del rischio, e può operare in parallelo su più strumenti grazie all’utilizzo di Magic Number univoci e impostazioni modulari per ogni asset.

⚙️ Caratteristiche principali

📉 Gestione Avanzata del Rischio

Il sistema prevede la chiusura automatica delle posizioni in base a: Target in valuta (per tipo posizione: long / short) Stop loss in valuta , sia potenziale che realizzato Reset giornaliero con cancellazione automatica di tutti gli ordini pendenti



🔁 IMPORTANTE – TIMEFRAME PER OGNI ASSET

⚠️ Il timeframe del grafico su cui carichi l'EA deve essere identico a quello selezionato nei file .set . In caso contrario il sistema non eseguirà ordini.

🔁 LISTA SIMBOLI

Asset Timeframe corretto EURNZD H4 USDCAD H4 EURAUD H4 GBPAUD H4 NZDUSD H4 AUDCHF H1 EURUSD D1 (Daily)







🔁 GESTIONE DEL RISCHIO – CONTO REALE Per un conto da 100.000€ → 0.5 lotti , 100 target in valuta , 10.000 stop loss in valuta

Per un conto da 50.000€ → 0.25 lotti , 50 , 5.000

Per un conto da 25.000€ → 0.125 lotti , 25 , 2.500

Per un conto da 10.000€ → 0.05 lotti , 10 , 1.000 🔁 GESTIONE DEL RISCHIO – CONTO PROP Per un conto prop da 100.000€, se la perdita massima giornaliera è del 5%, il capitale effettivo va considerato pari a 5.000€. In questo caso: Impostare lo stop loss in valuta a 2.000 , in modo da poter reggere 2 eventi outlier nello stesso giorno

Impostare il target a 20

Impostare la size a 0.1 lotti 📩 Se hai bisogno di assistenza per la configurazione iniziale, non esitare a contattarmi in DM.

Compatibile e testato su:EURNZD , USDCAD , EURAUD , GBPAUD , NZDUSD , AUDCHF , EURUSD



































































