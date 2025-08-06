HydraSeven

Hydra è un sistema algoritmico progettato per operare in totale autonomia. Ogni ingresso è gestito con precisione matematica secondo condizioni tecniche predefinite, all’interno di un’architettura robusta, orientata alla gestione del rischio e alla separazione strategica tra operatività long e short.

NON utilizza logiche di martingala o mediazione progressiva del prezzo

Tolleranza nativa a elevati stop loss, senza degrado strutturale delle performance

Il sistema è stato sviluppato per offrire una gestione avanzata e personalizzata del rischio, e può operare in parallelo su più strumenti grazie all’utilizzo di Magic Number univoci e impostazioni modulari per ogni asset.

⚙️ Caratteristiche principali

Trading su 7 asset contemporaneamenteCompatibile e testato su:
EURNZD , USDCAD , EURAUD , GBPAUD , NZDUSD , AUDCHF , EURUSD

  • 📉 Gestione Avanzata del Rischio
    Il sistema prevede la chiusura automatica delle posizioni in base a:

    • Target in valuta (per tipo posizione: long / short)

    • Stop loss in valuta, sia potenziale che realizzato

    • Reset giornaliero con cancellazione automatica di tutti gli ordini pendenti

🔁 IMPORTANTE – TIMEFRAME PER OGNI ASSET

⚠️ Il timeframe del grafico su cui carichi l'EA deve essere identico a quello selezionato nei file .set . In caso contrario il sistema non eseguirà ordini.

🔁 LISTA SIMBOLI

Asset Timeframe corretto
EURNZD H4
USDCAD H4
EURAUD H4
GBPAUD H4
NZDUSD H4
AUDCHF H1
EURUSD D1 (Daily)


🔁 GESTIONE DEL RISCHIO – CONTO REALE

  • Per un conto da 100.000€ → 0.5 lotti , 100 target in valuta , 10.000 stop loss in valuta

  • Per un conto da 50.000€ → 0.25 lotti , 50 , 5.000

  • Per un conto da 25.000€ → 0.125 lotti , 25 , 2.500

  • Per un conto da 10.000€ → 0.05 lotti , 10 , 1.000

🔁 GESTIONE DEL RISCHIO – CONTO PROP

Per un conto prop da 100.000€, se la perdita massima giornaliera è del 5%, il capitale effettivo va considerato pari a 5.000€.

In questo caso:

  • Impostare lo stop loss in valuta a 2.000 , in modo da poter reggere 2 eventi outlier nello stesso giorno

  • Impostare il target a 20

  • Impostare la size a 0.1 lotti

📩 Se hai bisogno di assistenza per la configurazione iniziale, non esitare a contattarmi in DM.


















