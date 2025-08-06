HydraSeven
- Experts
- Piertobia Laporta
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Hydra è un sistema algoritmico progettato per operare in totale autonomia. Ogni ingresso è gestito con precisione matematica secondo condizioni tecniche predefinite, all’interno di un’architettura robusta, orientata alla gestione del rischio e alla separazione strategica tra operatività long e short.
❗ NON utilizza logiche di martingala o mediazione progressiva del prezzo
✅ Tolleranza nativa a elevati stop loss, senza degrado strutturale delle performance
Il sistema è stato sviluppato per offrire una gestione avanzata e personalizzata del rischio, e può operare in parallelo su più strumenti grazie all’utilizzo di Magic Number univoci e impostazioni modulari per ogni asset.
⚙️ Caratteristiche principali✅ Trading su 7 asset contemporaneamenteCompatibile e testato su:
EURNZD , USDCAD , EURAUD , GBPAUD , NZDUSD , AUDCHF , EURUSD
-
📉 Gestione Avanzata del Rischio
Il sistema prevede la chiusura automatica delle posizioni in base a:
-
Target in valuta (per tipo posizione: long / short)
-
Stop loss in valuta, sia potenziale che realizzato
-
Reset giornaliero con cancellazione automatica di tutti gli ordini pendenti
-
🔁 IMPORTANTE – TIMEFRAME PER OGNI ASSET
⚠️ Il timeframe del grafico su cui carichi l'EA deve essere identico a quello selezionato nei file .set . In caso contrario il sistema non eseguirà ordini.
🔁 LISTA SIMBOLI
|Asset
|Timeframe corretto
|EURNZD
|H4
|USDCAD
|H4
|EURAUD
|H4
|GBPAUD
|H4
|NZDUSD
|H4
|AUDCHF
|H1
|EURUSD
|D1 (Daily)
🔁 GESTIONE DEL RISCHIO – CONTO REALE
-
Per un conto da 100.000€ → 0.5 lotti , 100 target in valuta , 10.000 stop loss in valuta
-
Per un conto da 50.000€ → 0.25 lotti , 50 , 5.000
-
Per un conto da 25.000€ → 0.125 lotti , 25 , 2.500
-
Per un conto da 10.000€ → 0.05 lotti , 10 , 1.000
🔁 GESTIONE DEL RISCHIO – CONTO PROP
Per un conto prop da 100.000€, se la perdita massima giornaliera è del 5%, il capitale effettivo va considerato pari a 5.000€.
In questo caso:
-
Impostare lo stop loss in valuta a 2.000 , in modo da poter reggere 2 eventi outlier nello stesso giorno
-
Impostare il target a 20
-
Impostare la size a 0.1 lotti
📩 Se hai bisogno di assistenza per la configurazione iniziale, non esitare a contattarmi in DM.