HydraSeven

AAA ESTO NO ES UN SISTEMA MARTINGALA

Hydra es un sistema de negociación algorítmica diseñado para operar con total autonomía. Cada entrada se gestiona con precisión matemática en función de condiciones técnicas predefinidas, dentro de una arquitectura robusta centrada en la gestión del riesgo y la separación estratégica de las operaciones largas y cortas.

AAA NO utiliza martingala, ni lógica progresiva de promediación de precios.



✅ Tolera de forma nativa grandes stop losses sin degradación estructural del rendimiento.

El sistema está construido para proporcionar una gestión del riesgo avanzada y personalizada, y puede funcionar en paralelo a través de múltiples instrumentos utilizando Magic Numbers únicos y configuraciones modulares para cada activo.

⚙️ Características principales

✅ Negociación simultánea en 7 activos



Totalmente compatible y probado en:

EURNZD , USDCAD , EURAUD , GBPAUD , NZDUSD , AUDCHF , EURUSD





📉 Gestión avanzada de riesgos



El sistema admite el cierre automático de posiciones en función de: Objetivos de beneficios en la divisa de la cuenta (independientemente para largos y cortos) Stop loss en la divisa de la cuenta , tanto realizados como no realizados Reajuste diario con cancelación automática de todas las órdenes pendientes



🔁 IMPORTANTE - TIMEFRAME POR ACTIVO

⚠️ El marco temporal del gráfico debe coincidir exactamente con el definido en el archivo .set. Si no coincide, el sistema no funcionará.

LISTA DE SÍMBOLOS

Activo Marco temporal correcto EURNZD H4 USDCAD H4 EURAUD H4 GBPAUD H4 NZDUSD H4 AUDCHF H1 EURUSD D1 (Diario)







🔁 GESTIÓN DEL RIESGO DE UNA CUENTA REAL

Para una cuenta de 100k → 0,5 lotes , 100 divisa objetivo , 10.000 divisa stop loss

Para una cuenta de 50k → 0.25 lotes , 50 , 5,000

Para una cuenta de 25k → 0.125 lotes , 25 , 2,500

Para una cuenta de 10k → 0.05 lotes , 10 , 1,000

🔁 GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CUENTA PROP

Para una cuenta prop de 100k, si la pérdida máxima diaria es del 5%, se considera que el capital efectivo es de 5k.

En este caso

Fije el stop loss en divisa en 2.000 para soportar 2 eventos atípicos en el mismo día

Fije el objetivo en 20

Fije el tamaño del lote en 0,1 lotes

📩 S i necesitas ayuda con la configuración inicial, no dudes en contactarme directamente con un DM.



