HydraSeven

AAA ESTO NO ES UN SISTEMA MARTINGALA

Hydra es un sistema de negociación algorítmica diseñado para operar con total autonomía. Cada entrada se gestiona con precisión matemática en función de condiciones técnicas predefinidas, dentro de una arquitectura robusta centrada en la gestión del riesgo y la separación estratégica de las operaciones largas y cortas.

AAA NO utiliza martingala, ni lógica progresiva de promediación de precios.

Tolera de forma nativa grandes stop losses sin degradación estructural del rendimiento.

El sistema está construido para proporcionar una gestión del riesgo avanzada y personalizada, y puede funcionar en paralelo a través de múltiples instrumentos utilizando Magic Numbers únicos y configuraciones modulares para cada activo.

⚙️ Características principales

  • ✅ Negociación simultánea en 7 activos

    Totalmente compatible y probado en:
    EURNZD , USDCAD , EURAUD , GBPAUD , NZDUSD , AUDCHF , EURUSD

  • 📉 Gestión avanzada de riesgos

    El sistema admite el cierre automático de posiciones en función de:

    • Objetivos de beneficios en la divisa dela cuenta (independientemente para largos y cortos)

    • Stop loss en la divisa de la cuenta, tanto realizados como no realizados

    • Reajuste diario con cancelación automática de todas las órdenes pendientes

🔁 IMPORTANTE - TIMEFRAME POR ACTIVO

⚠️ El marco temporal del gráfico debe coincidir exactamente con el definido en el archivo .set. Si no coincide, el sistema no funcionará.

LISTA DE SÍMBOLOS

Activo Marco temporal correcto
EURNZD H4
USDCAD H4
EURAUD H4
GBPAUD H4
NZDUSD H4
AUDCHF H1
EURUSD D1 (Diario)


🔁 GESTIÓN DEL RIESGO DE UNA CUENTA REAL

  • Para una cuenta de 100k → 0,5 lotes , 100 divisa objetivo , 10.000 divisa stop loss

  • Para una cuenta de 50k → 0.25 lotes , 50 , 5,000

  • Para una cuenta de 25k → 0.125 lotes , 25 , 2,500

  • Para una cuenta de 10k → 0.05 lotes , 10 , 1,000

🔁 GESTIÓN DEL RIESGO DE LA CUENTA PROP

Para una cuenta prop de 100k, si la pérdida máxima diaria es del 5%, se considera que el capital efectivo es de 5k.

En este caso

  • Fije el stop loss en divisa en 2.000 para soportar 2 eventos atípicos en el mismo día

  • Fije el objetivo en 20

  • Fije el tamaño del lote en 0,1 lotes

📩 S i necesitas ayuda con la configuración inicial, no dudes en contactarme directamente con un DM.


