QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- 4GURUS EDITION





QUANTUM ICT CONCEPTS - Intelligente Geldautomatisierung der nächsten Generation

Wo institutionelle Intelligenz auf quantengenaue Ausführung trifft - so fortschrittlich für echte Gurus





Übersicht

QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA repräsentiert die Evolution der institutionellen Handelsautomatisierung. Auf der Grundlage der Inner Circle Trader (ICT) Methodik aufgebaut, geht dieser Expert Advisor über den traditionellen algorithmischen Handel hinaus, indem er eine Marktanalyse auf Quantenebene mit mehr als 60 fortschrittlichen Filtern und 10 Strategien von institutioneller Qualität integriert.





Speziell entwickelt für:





- Prop Firm Challenge-Spezialisten (FTMO, MyForexFunds, The5ers)





- Institutionelle Strategie-Enthusiasten





- Professionelle Algorithmische Trader





- Praktiker des Smart Money-Konzepts





- Multi-Market-Portfolio-Manager





Unterstützte Instrumente:





- Forex Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD





- Metalle: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber)





- Indizes: US30, NAS100, S&P500, GER40





- Rohstoffe: Öl, Erdgas





Was QUANTUM ICT CONCEPTS zur Elite macht

1. QUANTUM FILTER MATRIX™ - 60 erweiterte Filter

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs mit 5-10 Basisfiltern setzt QUANTUM ICT 60 Filter von institutioneller Qualität ein, die in 8 intelligente Kategorien unterteilt sind:





Kategorie 1: CORE ICT (Filter 0-18)

- Liquiditätstechnik und Sweep-Erkennung





- Fair Value Gap (FVG) Analyse





- Validierung von Orderblöcken (OB) mit Breaker-Logik





- Optimaler Handelseinstieg (OTE) Fibonacci-Zonen





- Bestätigung von Marktstrukturverschiebungen (MSS)





- Erkennung von Displacement und Ungleichgewicht





Kategorie 2: PREMIUM/DISCOUNT-MODELL (Filter 19-21)

- Wöchentliche/Tägliche Range-Positionierung





- Gleichgewichtszonenanalyse (50% Preis)





- Session-basierte Momentum-Validierung





Kategorie 3: INSTITUTIONELLES VERHALTEN (Filter 22-30)

- Absorptionshandel-Muster





- Erkennung von Erschöpfung (Käufer/Verkäufer-Müdigkeit)





- Volumenprofil-Analyse (HVN/LVN)





- Erkennung von Eisberg-Orders





- Erkennung von Spoofing-Mustern





- AMD-Zyklusverfolgung (Akkumulation-Manipulation-Distribution)





- Stop Hunt + BMS-Muster





- Identifizierung von Failure Swing





Kategorie 4: STRUKTUR & ZUSAMMENHANG (Filter 31-42)

- HTF/LTF Multi-Timeframe-Ausrichtung





- Gleiche Hochs/Tiefs (EQH/EQL) Erkennung





- Vortages-/Wochen-Hoch/Tiefs Sweeps





- Smart Money Trap (SMT) Erkennung





- CHOCH-Bestätigung (Wechsel des Zeichens)





- Inducement Zone Mapping





- CIPDA-Phasen-Erkennung (Zentralbankmodell)





- Tägliche Range-Analyse





Kategorie 5: SESSION FILTERS (Filter 43-45)

- London Killzone (08:00-10:00 GMT)





- New York Killzone (13:00-15:00 GMT)





- Asiatische Sitzung (00:00-09:00 GMT)





Kategorie 6: REGIME/CONTEXT (Filter 46-48)

- Choppy Day Filter (Umgekehrte Logik)





- ADX Trending Day Klassifizierung





- Mean Reversion Day Erkennung





Kategorie 7: POINT OF INTEREST (Filter 49-57)

- POI Multi-Cluster Konvergenz





- POI Sichtbarkeit auf 15M Chart





- Engulfed STB/BTS-Muster





- Liquiditätsgrab POI-Bildung





- POI mit Induktionsfreigabe





- POI Premium/Discount Positionierung





- POI Wechselwirkung Geschichte





- Strukturbruch POI





- Extrem Break POI





Kategorie 8: CRT - CALCULATED RISK TRADING (Filter 58-60)

- NY Eröffnungskerzen-Muster





- Erste 15-Minuten-Einstellung





- Schildkrötensuppen-Umkehrmuster (Turtle Soup Reversal Pattern)





2. UNIFIED STRATEGY ORCHESTRATION™ - 10 kampferprobte Strategien

Setzen Sie bis zu 9 Strategien gleichzeitig ein, jede mit unabhängigen Filtersequenzen:





Institutionelle Basis-Strategien (0-4)

Strategie 0: Nur Liquidität





- Reine Liquiditäts-Sweep-Setups





- Stop-Hunt-Umkehrmuster





- Gezielte Ausnutzung der Liquidität





- Standard-Filter: 1,13,14





Strategie 1: Schildkrötensuppen-Muster





- Gescheiterte Breakout-Fallen





- 20-Bar-Hoch/Tief-Verletzungen mit Umkehrung





- Handel mit Ablehnung falscher Bewegungen





- Standard-Filter: 1,6,7,46





Strategie 2: Doppeltes Top/Bottom





- Klassische Umkehrformationen mit ICT-Bestätigung





- Konvergenz der Swing-Struktur





- Mehrfache Berührungsvalidierung





- Standard-Filter: 32,33,1,14





Strategie 3: Ausbruch + Retest





- Strukturausbruch mit Pullback-Einstiegen





- Mitigation Zone Handel





- Bestätigte Fortsetzungsmuster





- Standard-Filter: 6,31,50





Strategie 4: Handel auf Schlüsselebene





- Institutionelle Unterstützungs-/Widerstandszonen





- Zurückweisung von Kursen auf wichtigen Niveaus





- Psychologie der runden Zahlen





- Standard-Filter: 14,50,54





Erweiterte Quantum-Strategien (5-9)

Strategie 5: HTF OB + FVG + OTE





- Multi-Timeframe-Konfluenz-Setup





- H4 Order Block + H1 Fair Value Gap





- M15 Optimale Trade Entry Ausführung





- Standard-Filter: 1,4,13,17,19,31,38,50





Strategie 6: Liquidität Sweep Master





- Gleiche Hochs/Tiefs anvisieren





- Bestätigung von Volumenspitzen





- PDH/PWH Sweep-Ausnutzung





- Standard-Filter: 1,32,33,23,24,34,35,52





Strategie 7: BOS/CHOCH Pullback





- Bestätigung des Strukturbruchs





- Validierung der Zeichenänderung





- Rückzug zum POI-Eintrag





- Standard-Filter: 6,38,39,31,50,54,56,14





Strategie 8: CRT-Muster (NY Session)





- Berechnetes Risiko Handel bei NY Eröffnung





- Erster 15-minütiger falscher Ausbruch





- Turtle Soup mit AMD Einmündung





- Standard-Filter: 44,58,59,60,37,28,41,53





Strategie 9: HTF-Ausrichtung





- Wöchentlich + Täglich + H4 Bias-Synchronisation





- Alle Zeitrahmen sind auf den Handel ausgerichtet





- Institutionelle Strömung folgen





- Standard-Filter: 19,31,42,47,54,7,12,38





3. INTELLIGENTES TEMPLATE-SYSTEM™

10 vorkonfigurierte professionelle Vorlagen (Copy-Paste Ready):





4. ADAPTIVES STOP LOSS SYSTEM™

Revolutionäre dynamische SL-Technologie:





Traditionelles Problem: Feste prozentuale Stops ignorieren Marktstruktur und Volatilität.





QUANTUM-Lösung: Adaptive Multi-Faktor-Stopps





Marktstruktur-Verankerung





- HTF Schwunghochs/-tiefs (H1/H4)





- LTF-Präzisionspunkte (M15/M5)





- Vermeidung von Liquiditätspools





Volatilitätsanpassung (ATR-basiert)





- ATR-Berechnung in Echtzeit





- Proportionale Abstandsskalierung





- Gewichtung der Session-Volatilität





Präzisions-Feinabstimmung





- Ausrichtung auf runde Zahlen





- Positionierung auf Quartalsebene (.25, .50, .75, .00)





- +5 Pip institutioneller Versatz





Risiko-Belohnungs-Optimierung





- Aufrechterhaltung des Mindest-RR von 1:2





- Passt sich der Struktur an, ohne das Verhältnis zu beeinträchtigen





- Vermeidung von institutionellem Stop Hunt





Beispiel:





Traditionell: Fester SL von 50 Pips unabhängig vom Markt





QUANTUM: 35 Pips (geringe Volatilität) bis 80 Pips (hohe Volatilität)





Verankert unter dem M15 Swing-Tief + 5 Pips





Ausgerichtet auf 1,0850 (runde .50-Ebene)





5. GEWINNSICHERUNG FORTRESS™

Mehrschichtiges Gewinnsicherungssystem:





Ebene 1: Globale automatische Schließung

Schließt automatisch ALLE Positionen, wenn der gesamte schwebende Gewinn erreicht wird:





- Dollar-Ziel: z.B. +$500 über alle Trades





- Prozentuales Ziel: z.B. +5% täglicher Aktiengewinn





Ebene 2: Korbgewinnschutz

Überwacht kombinierte P/L für gleichgerichtete Positionen:





- Gruppiert BUY-Trades getrennt von SELL-Trades





- Schließt den Korb automatisch, wenn das Gruppenziel erreicht ist





- Verhindert, dass ein einzelner Handel den Gruppengewinn schmälert





Schicht 3: Profit Floor Lock

Sobald der Tageshöchstwert erreicht ist, werden 70% als "unantastbare Untergrenze" gesperrt:





Täglicher Spitzengewinn: +$800





Gesperrter Boden: +$560 (70%)





Wenn die Aktie auf +$550 zurückfällt → Automatischer Ausstieg aus allen Positionen





Ebene 4: Tägliche Gewinnkonsistenz

Verfolgt den Gewinn im Verhältnis zum offenen Aktienkurs der Sitzung:





- Sperrt automatisch den Prozentsatz der Spitzengewinne





- Verhindert neue Trades nach dem Tagesziel





- Aktienbasierte Überwachung (nicht nur geschlossene Geschäfte)





Ergebnis: Geben Sie niemals große Gewinne zurück. Gewinne systematisch sichern.





6. PROP FIRM COMPLIANCE ENGINE™

DrawDown-Management auf militärischem Niveau:





Tägliches Zurücksetzen des Wasserstands





- Das Risiko eines jeden Tages wird unabhängig verfolgt





- Rücksetzung um Mitternacht oder zum Börsenschluss in New York (konfigurierbar)





- Verhindert kaskadierende Verluste über mehrere Tage





Nachlaufender Maximum DrawDown





- Passt den maximalen DD auf der Grundlage des Saldos/Eigenkapitalwachstums an





- Beispiel: Start $10K mit 6% max DD ($600)





- Konto wächst auf $12K → Max DD jetzt $720





- Gesicherter Gewinnschutz





Benutzerdefinierte Zeitzonen zurücksetzen





- Abgestimmt auf die Zeit des Brokerservers





- Unterstützt NY-Schluss (17:00 EST)





- Rücksetzungsoptionen für europäische Sitzungen





Challenge-spezifische Voreinstellungen Vorkonfiguriert für die wichtigsten Prop-Firmen:





- FTMO: 5% täglich / 10% insgesamt





- MyForexFunds: 4% täglich / 8% gesamt





- The5ers: 5% täglich / 6% gesamt





- Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Grenzen





Ergebnis: Beständiges Bestehen von Requisitenherausforderungen. Sichere Skalierung auf 6-stellige Beträge.





7. QUANTUM EXECUTION ENGINE™

Millisekundengenaue Auftragsverwaltung:





Dreifaches Take-Profit-System

- TP1 (1.5R): 40% Positionsschluss - Schnelle Gewinnsicherung





- TP2 (3R): 35% Positionsschluss - Hauptziel





- TP3 (5R): 25% Positionsschluss - Runner-Ziel





Intelligenter Breakeven

- Triggert bei 30% Gewinn (konfigurierbar)





- Verschiebt SL zum Einstieg +5 Pips





- Verhindert, dass profitable Trades zu Verlierern werden





ATR-basierter Trailing Stop

- Wird bei 130% Gewinn aktiviert





- Schrittweise in 15%-Schritten





- Passt sich der Volatilität in Echtzeit an





Anti-Clustering-Logik

- Mindestabstand von 80 Pips zwischen Trades





- Verhindert Positionskonzentration



